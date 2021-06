Biden nomme le héros de « Miracle on Hudson », Chesley Sullenberger, ambassadeur de l’aviation mondiale aux États-Unis – RT USA News

Le président américain Joe Biden a nommé l’ancien pilote qui a fait atterrir en toute sécurité un avion de ligne défectueux dans une rivière au large de Manhattan en 2009 pour servir d’ambassadeur auprès de l’agence de l’aviation des Nations Unies.

Le capitaine à la retraite Sullenberger, connu sous le nom de Sully, a été choisi pour être l’envoyé américain auprès du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), l’agence des Nations Unies chargée d’élaborer des normes et des politiques pour l’aviation mondiale. Le siège de l’OACI est situé à Montréal, Canada.

En 2009, Sullenberger était le capitaine d’un avion de ligne d’US Airways qui a heurté un troupeau d’oies peu de temps après son décollage de l’aéroport LaGuardia de New York. L’avion a rapidement perdu de la puissance dans ses deux moteurs, mais Sullenberger a réussi à faire atterrir l’avion dans la rivière Hudson, sauvant les 155 personnes à bord.

L’amerrissage réussi, appelé le « miracle de l’Hudson » par le gouverneur de New York de l’époque, David Paterson, a fait de Sullenberger un héros national. Il a ensuite poursuivi une carrière d’auteur, de conférencier et d’expert en aviation à la télévision.

Sullenberger a été interprété par Tom Hanks dans un film de Clint Eastwood en 2016 qui racontait l’histoire de l’événement de 2009.

Lors de l’élection présidentielle américaine de 2020, très controversée, l’ancien pilote est apparu dans une publicité de campagne dramatique qui attaquait l’adversaire de Joe Biden, l’ancien président Donald Trump. « Tout ce que nous avons à faire, c’est de le voter contre » a-t-il déclaré dans la publicité produite par le groupe anti-Trump, le Lincoln Project.

Sullenberger a écrit un éditorial pour le New York Times cette année-là, dans lequel il a défendu Biden des critiques de la belle-fille de Trump, Lara Trump.

Mardi, Biden a également nommé Thomas Nides, ancien banquier et fonctionnaire du Département d’État sous Barack Obama, pour servir d’ambassadeur en Israël, et Ken Salazar, un ancien sénateur et secrétaire à l’Intérieur d’Obama, pour servir d’ambassadeur au Mexique.





