Biden nomme l’ancien président du conseil d’administration de l’utilitaire pour rejoindre le panel

NASHVILLE, Tennessee (AP) – Le président Joe Biden a nommé l’ancien président du conseil d’administration du plus grand service public du pays pour rejoindre le panel.

L’avocat de Huntsville, en Alabama, Joe Ritch, est le choix de Biden pour revenir au conseil d’administration de la Tennessee Valley Authority.

Ritch a quitté le conseil d’administration du service public fédéral en 2017 après qu’un Sénat contrôlé par les républicains a échoué l’année précédente à confirmer la reconduction de Ritch et de deux autres par l’ancien président Barack Obama. Obama a nommé Ritch au conseil d’administration en 2012. Le Sénat l’a confirmé en 2013 et le conseil d’administration a voté pour le nommer président en 2014.

Le conseil de neuf membres a actuellement quatre postes vacants, sans compter deux membres en exercice qui sont toujours en fonction après l’expiration de leur mandat en mai. Les sièges sont assortis de mandats de cinq ans, mais lorsque le mandat d’un membre du conseil d’administration expire, cette personne peut continuer à siéger jusqu’à la fin de la session du Congrès en cours, généralement en décembre, ou jusqu’à ce que ses successeurs prennent leurs fonctions, selon la première éventualité.

Ritch comblerait un siège vacant avec un mandat expirant en mai 2025.

La candidature de la membre du conseil d’administration Beth Harwell à la Chambre des États-Unis au cours de ce cycle électoral pourrait ajouter plus d’incertitude si elle gagne.

Ritch rejoint maintenant cinq autres choix du conseil d’administration de Biden en attente de confirmation par le Sénat. Trois d’entre eux ont été nominés en avril 2021.

Les deux autres – le comté de Lyon, le juge exécutif du Kentucky Adam Wade White et Bill Renick, ancien maire d’Ashland, Mississippi et législateur de l’État – ont été nommés en juin.

Une fois confirmés, les candidats donneraient à Biden une majorité qui pourrait remodeler le service public fédéral, qui ne comprend désormais que des membres du conseil d’administration nommés par l’ancien président Donald Trump.

Les défenseurs de l’environnement ont exhorté les nouveaux membres du conseil d’administration nommés par les démocrates, une fois installés, à accélérer la transition vers une électricité 100% sans carbone, citant l’objectif de l’administration Biden d’un secteur énergétique sans pollution par le carbone d’ici 2035.

TVA s’est fixé comme objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 80 % d’ici 2035, par rapport aux niveaux de 2005. Le service public a son propre objectif ambitieux de zéro émission nette d’ici 2050.

TVA fournit de l’électricité à 153 compagnies d’électricité locales desservant 10 millions de personnes dans le Tennessee et dans certaines parties de six États environnants, en plus de grands clients industriels et d’opérations fédérales.

The Associated Press