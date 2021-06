Biden nomme la veuve de John McCain, Cindy, comme ambassadrice alors que les médias grand public saluent la décision «bipartite» – RT USA News

Cindy McCain, la veuve de feu le sénateur John McCain (R-Arizona), a été choisie pour être ambassadrice auprès du Programme alimentaire mondial des Nations Unies, dans ce que les médias ont qualifié de «bipartite» de sensibilisation de l’administration Joe Biden.

La nomination a été annoncée par la Maison Blanche mercredi avec une liste de choix pour d’autres postes clés. McCain a dit qu’elle était « profondément honoré » par le mouvement.

Si elle était confirmée par le Sénat, elle obtiendrait le rang d’ambassadrice et deviendrait le principal émissaire américain pour le projet d’aide alimentaire des Nations Unies, qui compte parmi les plus grands efforts humanitaires au monde.

McCain n’a pas caché son soutien à Biden, approuvant sa candidature à la présidentielle de 2020 contre le républicain Donald Trump. Elle a parlé en faveur de Biden lors de la Convention nationale démocrate de l’année dernière et a ensuite fait partie de son équipe de transition.

Malgré l’éloignement constant de McCain du GOP, le New York Times a qualifié sa nomination de tentative de Biden de « souligner l’importance du bipartisme dans un Washington profondément divisé. »

Biden, lui-même ancien sénateur américain, a également entretenu une amitié étroite avec feu McCain, un républicain belliciste décédé en 2018 après un combat contre un cancer du cerveau. Fréquemment critique de Trump, McCain a reçu les éloges des démocrates en 2017 après avoir traversé l’allée pour voter en faveur de l’Affordable Care Act, un programme de soins de santé central de l’administration Barack Obama. Près d’une décennie plus tôt, lui et Obama se sont affrontés pour la présidence.

Aider le vice-président d’Obama Biden à devenir le premier démocrate à remporter l’Arizona depuis 1996, l’approbation de Cindy McCain dans la course présidentielle de 2020 lui a également valu le mépris des républicains de la base, le GOP de son Arizona natal votant pour la censurer ainsi que d’autres des personnalités du parti qui se sont affrontées avec Trump.

McCain est une héritière de la Hensley Beverage Company, devenant présidente de l’entreprise de plusieurs millions de dollars après la mort de son père en 2000. Elle est également conseillère sur la traite des êtres humains au McCain Institute for International Leadership de l’Arizona State University, doté par le défunt sénateur.





La Maison Blanche a annoncé sa première série de choix pour les postes d’ambassadeur plus tôt ce mois-ci. Cependant, plusieurs rôles clés restent vacants, notamment les postes d’ambassadeur en Chine, au Japon et en Inde. Alors que l’administration aurait finalisé ces nominations dans les coulisses, on ne sait pas pourquoi elles n’ont pas été annoncées.

