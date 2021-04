WASHINGTON – Le président Joe Biden a annoncé mardi le shérif Ed Gonzalez du comté de Harris, au Texas, comme son candidat au poste de directeur de l’immigration et des douanes. Il a été inclus dans une liste de 11 nominations pour des postes clés de la sécurité nationale.

Gonzalez a été élu shérif du comté de Harris, Texas – l’un des comtés les plus peuplés de l’État et siège de Houston – en 2016. Il gère le troisième plus grand bureau du shérif du pays.

Il a publiquement critiqué les politiques d’immigration instituées par l’administration de l’ancien président Donald Trump. Peu de temps après son élection, Gonzalez a retiré le comté de Harris d’un partenariat fédéral datant de 2008 qui autorisait les députés du shérif à appliquer les lois sur l’immigration. L’administration Trump a augmenté les partenariats de 35 à 150, principalement au Texas et en Floride.

Alors qu’il était sergent au département de police de Houston, Gonzalez a condamné l’engagement de Trump en faveur des expulsions massives. Il a désavoué les raids de l’ICE dans un message Facebook de 2019.

«Je ne soutiens pas les raids de l’ICE qui menacent d’expulser des millions d’immigrants sans papiers, dont la grande majorité ne représente pas une menace pour les États-Unis», a-t-il écrit. «L’accent doit toujours être mis sur les menaces de sécurité claires et immédiates. Pas d’autres qui ne sont pas des menaces. »

Sous Gonzalez, la prison du comté de Harris s’est conformée à une demande de l’ICE visant à détenir des suspects jusqu’à 48 heures plus souvent que tout autre établissement du pays au cours de la période de 12 mois qui s’est terminée en septembre 2019.

La nomination de Gonzalez a été accueillie avec l’approbation du secrétaire à la Sécurité intérieure Alejandro N. Mayorkas qui a appelé à sa confirmation rapide au Sénat.

« Le shérif Ed Gonzalez est un choix judicieux pour le directeur de l’ICE. Avec une carrière distinguée dans les forces de l’ordre et la fonction publique, le shérif Gonzalez est bien placé pour diriger l’ICE alors que l’agence fait progresser notre mission de sécurité publique et de sécurité intérieure », a déclaré Mayorkas dans un communiqué. publié mardi.

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré mardi que Gonzalez était un candidat qualifié.

« Nous encourageons le Sénat non seulement à considérer mais à confirmer les candidats qualifiés. Nous le considérons certainement comme l’un d’entre eux », a déclaré Psaki lors d’un point de presse. « Le président attend avec impatience d’avoir quelqu’un en place à ce poste, et cela indique certainement une priorité que nous publions aujourd’hui. »

Gonzalez gère un personnel de 5 000 personnes en tant que shérif du comté de Harris. S’il était confirmé comme directeur de l’ICE, il superviserait plus de 20 000 employés et un budget annuel de 8 milliards de dollars.

Contribué: The Associated Press