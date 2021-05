Biden nomme de nouveaux juges fédéraux, dont Gustavo Gelpí de Porto Rico

WASHINGTON – Le président Joe Biden a annoncé mercredi une nouvelle série de nominations judiciaires qui a souligné la volonté de l’administration d’élargir la diversité au sein de la magistrature fédérale alors que la Maison Blanche agit rapidement pour donner sa propre empreinte au système judiciaire.

Parmi les nouveaux candidats au juge fédéral, Biden enverra au Sénat pour confirmation: Le premier juge fédéral amérindien de l’État de Washington; la deuxième juge de Porto Rico à siéger à la Cour d’appel des États-Unis basée à Boston pour le 1er circuit et la deuxième femme noire à siéger sur le 2ème circuit basé à New York.

Biden remplit régulièrement les postes vacants dans la magistrature après que son prédécesseur, l’ancien président Donald Trump, ait exercé une influence démesurée sur le pouvoir judiciaire au cours de ses quatre années en fonction. Trump a réussi à installer plus de 220 juges fédéraux, mais les critiques notent que les candidats républicains étaient beaucoup moins diversifiés que ceux nommés par les anciens présidents de l’un ou l’autre parti.

La troisième vague de candidats à la magistrature de Biden comprend trois candidats pour les tribunaux de district et trois pour les cours d’appel, ce qui porte à 20 le nombre total de juges qu’il a nommés depuis son entrée en fonction le 20 janvier. Il y a actuellement 81 postes vacants dans le système judiciaire fédéral.

Parmi les derniers nominés de Biden, il y a Gustavo Gelpí, nommé par le président George W. Bush au tribunal de district américain de Porto Rico en 2006. Biden nomme le natif de San Juan, 55 ans, à la cour d’appel de Boston, la deuxième nomination de un Portoricain à cette cour dans son histoire. La nomination intervient des mois après la mort de Juan Torruella, un juge révolutionnaire qui, en 1984, est devenu le premier Portoricain nommé à la cour.

Gelpí est juge en chef du tribunal de district de Porto Rico depuis 2018.

«Le juge Gelpí a mené une carrière juridique distinguée et est largement considéré par plusieurs factions politiques à Porto Rico comme un juriste juste et impartial», a déclaré la représentante Nydia Velazquez, DN.Y., la première femme portoricaine élue à la Chambre. Quand Torruella est décédée, a-t-elle déclaré, « nous avons perdu un géant du système juridique », ajoutant qu’elle espère que Gelpí « continuera son héritage alors qu’il écrit l’histoire à part entière ».

Biden nommera également Lauren King, une avocate de Seattle, pour le tribunal de district américain du district ouest de Washington. S’il était confirmé, King, un citoyen de la nation Muscogee, serait le troisième juge fédéral amérindien actif et le premier à Washington.

Travaillant avec la majorité républicaine du Sénat à l’époque, Trump a eu une influence significative sur les tribunaux fédéraux, notamment avec trois nominations à la Cour suprême: les juges associés Neil Gorsuch, Brett Kavanaughand Amy Coney Barrett. Cela a donné aux conservateurs de la haute cour un avantage apparent de 6-3 pour la première fois depuis des décennies.

Mais les nominations de Trump étaient plus susceptibles que les anciens présidents d’être blanches. Environ 16% des candidats à la justice de Trump étaient noirs, hispaniques, asiatiques ou non blancs, selon le Pew Research Center. Cela se compare à 18% pour le président George W. Bush et à 36% pour le président Barack Obama. En tant que candidat, Biden a promis de changer de cap en nommant des juges fédéraux «qui ressemblent à l’Amérique».

Biden, qui a été pendant des années le principal démocrate du Comité judiciaire du Sénat, a également promis de nommer une femme noire à la Cour suprême pour la première fois de l’histoire des États-Unis, s’il en avait l’occasion. Cette promesse a en partie mis en évidence le manque de juges d’appel afro-américaines, tremplin habituel vers la Cour suprême.

Quatre femmes noires sont juges d’appel sur plus de 170 postes de juges, selon le Centre judiciaire fédéral, la branche de recherche du système judiciaire.

Lors de sa première série de nominations judiciaires, Biden a nommé le juge de district américain Ketanji Brown Jackson à la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit de DC en mars. Jackson, qui a rencontré peu de résistance de la part des républicains ou des démocrates centristes au Sénat, est également considéré comme l’un des meilleurs candidats à la Cour suprême si une ouverture se produit sous Biden.

Les responsables de la Maison Blanche ont souligné que l’administration s’efforçait d’accroître la diversité au sein de la magistrature fédérale non seulement en termes de race mais aussi d’expérience professionnelle. Certains groupes de défense affirment que les tribunaux fédéraux sont remplis d’anciens avocats d’entreprise et que les défenseurs publics et d’autres milieux juridiques sont sous-représentés.

Deux des dernières nominations de Biden incluent des candidats ayant une expérience approfondie en tant que défenseurs publics. Eunice Lee, que Biden nommera à la cour d’appel basée à New York, est une défenseuse fédérale adjointe des Federal Defenders of New York. Veronica Rossman, nommée à la Cour d’appel des États-Unis pour le 10e circuit, basée à Denver, est avocate principale du Bureau du Défenseur public fédéral pour le Colorado et le Wyoming.

« La plupart de nos candidats viennent du secteur public, du barreau de la défense ou d’autres milieux non traditionnels pour les juges fédéraux », a déclaré le chef de cabinet de la Maison Blanche, Ron Klain, au Georgetown Institute of Politics and Public Service plus tôt cette année. « Nous sommes vraiment concentrés sur essayer de doter ces tribunaux de personnes qualifiées et d’apporter plus d’équilibre à ces tribunaux. »

Les autres nominés annoncés mercredi incluent:

► Angel Kelley, qui sera nommé à la Cour de district des États-Unis pour le district du Massachusetts, est juge d’État dans le Massachusetts depuis 2009. Kelley, qui était auparavant avocat adjoint aux États-Unis, serait la deuxième femme afro-américaine juge et la deuxième Juge américain d’origine asiatique pour siéger à cette cour fédérale.

► Karen Williams, qui sera nommée à la US District Court for the District of New Jersey, est juge d’instance depuis 2009. Williams, qui est également professeur de droit à l’Université Rowan, serait le premier juge du tribunal de district afro-américain à siéger dans le palais de justice de Camden du tribunal de district du New Jersey.