Biden n’hésite plus à désigner Trump, «l’ancien gars»

WASHINGTON (AP) – Un mois après le début de sa présidence, Joe Biden a clairement exprimé son dégoût pour même nommer l’homme qu’il avait évincé du bureau ovale, déclarant: «J’en ai assez de parler de Trump.»

“Les quatre prochaines années, je veux m’assurer que toutes les nouvelles sont le peuple américain”, a-t-il déclaré dans une mairie de CNN.

Mais maintenant, Biden nomme et distingue avec empressement l’ancien “ancien gars” dans des remarques préparées et sur les réseaux sociaux, élevant Donald Trump d’une manière que Biden et les assistants de la Maison Blanche n’ont pas fait au cours des 18 premiers mois de son mandat.

S’adressant virtuellement à un groupe de responsables noirs des forces de l’ordre la semaine dernière, Biden a accusé l’ancien président d’avoir attisé un “enfer médiéval” pour les policiers qui ont repoussé les émeutiers du 6 janvier, ajoutant que “Donald Trump n’avait pas le courage d’agir”.

Le fil Twitter de Biden a répété ces mots – un spectacle choquant pour une Maison Blanche qui a tenté d’effacer toute référence à l’ancien président et, en particulier, à son nom.

Et lorsque Biden est sorti de l’isolement après un combat avec COVID-19, il a ostensiblement noté qu’il pouvait continuer à travailler depuis la résidence de la Maison Blanche tandis que Trump devait être transporté par avion à l’hôpital pour un traitement après son propre diagnostic, à un moment où les vaccins n’étaient pas disponibles et le président de l’époque a adopté une approche cavalière des mesures d’atténuation.

Pour certains démocrates, la volonté de Biden de s’engager directement avec Trump était en retard.

« C’est comme Lord Voldemort, n’est-ce pas ? Tu dois dire son nom et montrer que tu n’as pas peur de lui », a déclaré le représentant Jamaal Bowman, DN.Y. “C’est bon de voir que le président nomme Donald Trump, comme nous le devrions tous.”

La posture de plus en plus combative de Biden survient alors qu’un flot de révélations se déverse sur Trump et sa conduite lors de l’émeute du Capitole le 6 janvier 2021, et au milieu des spéculations croissantes selon lesquelles le républicain lancera une offre de retour dès cet automne.

Malgré les cotes d’approbation en baisse de Biden, même parmi les membres de son propre parti, il consolide toujours la grande majorité des électeurs démocrates derrière lui lorsqu’il est présenté comme le choix du parti contre Trump dans une hypothétique campagne de 2024.

Le premier effort majeur de Biden pour se concentrer sur Trump a eu lieu le 6 janvier 2022, lorsqu’il a prononcé un discours à l’occasion du premier anniversaire de l’émeute. Biden a condamné son prédécesseur pour avoir tenu un « poignard sous la gorge de la démocratie » en répandant à plusieurs reprises des mensonges réfutés que Trump n’a pas perdus en 2020.

Mais même alors, Biden a refusé d’appeler Trump par son nom, invitant à se demander pourquoi.

“Je ne voulais pas en faire une bataille politique contemporaine entre moi et le président”, a expliqué Biden après ses remarques au Capitole. “C’est bien au-delà de ça.”

D’autres démocrates disent que Biden, qui a fait campagne pour unifier un pays déchiré par la partisanerie, avait raison de détourner les projecteurs de Trump à un moment où les démocrates avaient repris le contrôle de Washington pour la première fois en une décennie et étaient sur le point de se lancer dans un programme ambitieux. et passer des années chaotiques de Trump.

Le sénateur Chris Murphy, D-Conn., A déclaré que lui aussi avait du mal à se concentrer sur l’ancien président une fois que Trump avait quitté ses fonctions.

“Je pense que beaucoup d’entre nous espéraient juste qu’il s’en aille et si nous arrêtions de parler de lui, tout le monde arrêterait de parler de lui”, a-t-il déclaré. « Mais ce n’est pas comme ça que ça s’est passé. Il est candidat à la présidence et il dirige toujours le Parti républicain, et je ne pense pas que nous puissions plus nous désengager.

La semaine dernière, Biden n’a laissé aucun doute sur le fait qu’il était prêt – peut-être même désireux – de défier directement Trump d’une manière qu’il n’avait jamais fait auparavant.

Dans des remarques préenregistrées à la conférence annuelle de la National Organization of Black Law Enforcement Executives, Biden a fait des références répétées à l’ancien président “vaincu” qui n’a rien fait alors que les forces de l’ordre travaillaient pendant des heures pour protéger le Capitole alors que les législateurs se réunissaient pour certifier la victoire de Biden.

« Les policiers étaient des héros ce jour-là. Donald Trump n’a pas eu le courage d’agir », a déclaré Biden dans ses remarques. “Les braves femmes et hommes en bleu de tout le pays ne devraient jamais l’oublier.”

Les flux Twitter de Biden ont amplifié ces mots et promu ses références répétées à Trump. Un tweet un jour plus tard a noté que «l’ex-président» s’oppose à la limitation des «armes de style militaire» qui, selon Biden, doivent être interdites.

Mercredi, la sortie de l’isolement de Biden et ses remarques de célébration au Rose Garden lui ont offert une autre chance d’invoquer Trump et leurs différences sur une question distincte.

«Lorsque mon prédécesseur a contracté le COVID, il a dû être héliporté au Walter Reed Medical Center. Il était gravement malade. Heureusement, il a récupéré », a déclaré Biden. “Quand j’ai eu le COVID, je travaillais à l’étage de la Maison Blanche.” Biden a souligné que les vaccins, les tests à domicile et les traitements antiviraux dont il avait bénéficié pendant sa convalescence étaient facilement accessibles au public américain.

Les assistants de la Maison Blanche pensent que ces deux sujets – la loi et l’ordre et la gestion de la pandémie – sont parmi les domaines où Biden peut faire le contraste le plus fort avec l’administration précédente. Biden lui-même n’a pas caché qu’il avait faim de se présenter à nouveau contre Trump, déclarant récemment à une chaîne de télévision israélienne qu’il “ne serait pas déçu” d’une éventuelle revanche.

Quant à l’ancien président, les tweets et les commentaires de Biden ne sont pas apparus dans les conversations récentes entre les conseillers de Trump, selon deux personnes familières avec les pourparlers qui ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter des discussions privées.

“Joe Biden et les démocrates sont en train de détruire l’Amérique, tout comme le président Trump l’avait prédit”, a déclaré le porte-parole de Trump, Taylor Budowich. “De la récession dans le pays aux guerres à l’étranger, rien de ce que Joe Biden peut dire ne détournera l’attention des souffrances qu’il a infligées au peuple américain. Ses stagiaires devraient arrêter d’écrire des Tweets boiteux et commencer à écrire une lettre de démission.

La nouvelle position plus conflictuelle de Biden est une autre façon pour la Maison Blanche d’essayer d’établir un contraste plus clair avec les républicains avant les élections de novembre, alors que les démocrates sont battus par les vents contraires traditionnels auxquels est confronté le parti sortant et font face au mécontentement des électeurs face à l’inflation et à la direction générale. du pays.

Les républicains sont sceptiques quant à l’efficacité de la stratégie, même si Trump flirte avec l’annonce officielle d’une candidature pour 2024 avant le vote d’automne. Ils craignent également que sa candidature ne détourne l’attention des efforts du GOP pour faire des élections un référendum sur la gestion démocrate de Washington.

“Je comprends. Si j’étais tenu pour responsable d’une inflation de 9,1 %, d’une économie chancelante et d’un désarroi à la frontière sud, j’essaierais probablement de changer de sujet aussi », a déclaré le sénateur John Thune du Dakota du Sud, le républicain n ° 2 au Sénat.

Le sénateur Brian Schatz, D-Hawaii, a déclaré que la personnalité publique largement tempérée de Biden et ses tendances prudentes étaient ce qui le rendait attrayant pour un large éventail d’électeurs.

“Mais je pense qu’il arrive à la même conclusion que la majorité du pays, à savoir que l’ancien président a tenté un coup d’État”, a déclaré Schatz. “Bien que le président Biden essaie d’éviter la rhétorique incendiaire, je pense qu’il a découvert qu’il n’y avait pas d’autre moyen de le dire.”

___

La rédactrice de l’Associated Press, Jill Colvin à New York, a contribué à ce rapport.

Seung Min Kim, Associated Press