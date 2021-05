Biden n’exclut pas de commander des vaccinations OBLIGATOIRES contre Covid-19 pour les troupes américaines au milieu des rumeurs d’hésitation dans les rangs – RT USA News

Le président américain Joe Biden a déclaré que tout le personnel militaire américain pourrait être forcé de se faire vacciner contre Covid-19 une fois que les vaccins auront reçu l’approbation finale des régulateurs gouvernementaux, soit par le biais d’un décret exécutif ou d’un décret du Pentagone.

« Je ne dis pas que je ne le ferai pas, » Biden a déclaré vendredi à la question de NBC News s’il ordonnait lui-même un mandat de vaccination militaire. Il a toutefois déclaré qu’il préférait laisser la décision aux chefs militaires.

«Une fois que la FDA aura donné l’approbation finale pour les vaccinations, pas l’autorisation d’utilisation d’urgence, mais l’approbation finale, allez-vous ordonner aux membres du service d’obtenir le vaccin COVID?» –@CraigMelvin demande le président Biden pic.twitter.com/f9W50USvaa – AUJOURD’HUI (@TODAYshow) 30 avril 2021

Vendredi, les États-Unis ont atteint un jalon en ayant plus de 100 millions de personnes entièrement vaccinées contre Covid-19. Mais des dizaines de milliers de soldats américains seraient en baisse d’inoculation. Le Pentagone a déclaré plus tôt ce mois-ci que près de 40% des 123 500 Marines américains à qui on avait offert les coups avaient choisi de passer. À Fort Bragg en Caroline du Nord, moins de 50% des soldats de l’armée acceptaient de se faire vacciner.





« Je pense que vous allez les voir de plus en plus en obtenir, » Dit Biden. «Et je pense que ce sera un appel difficile de savoir si oui ou non ils devraient être obligés de l’avoir dans l’armée parce que vous êtes si proche des autres militaires – que vous soyez dans un quartier où vous ‘ êtes-vous tous endormis ou si vous êtes en manœuvre.

Il est courant que l’armée américaine exige des vaccinations, mais uniquement celles qui ont été approuvées par la Food and Drug Administration (FDA). Les trois injections de Covid-19 actuellement proposées aux États-Unis n’ont reçu qu’une autorisation d’utilisation d’urgence, pas une approbation complète de la FDA.

Pfizer-BioNTech et Moderna, qui ont reçu une autorisation d’utilisation d’urgence en novembre dernier, n’ont pas encore demandé à la FDA une approbation formelle. Le troisième vaccin actuellement disponible, fabriqué par Johnson & Johnson, a été autorisé le 27 février, ce qui le place avec plus de deux mois de retard sur les deux autres dans le calendrier d’approbation.





