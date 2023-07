Biden news aujourd’hui: le président américain rencontrera Zelensky alors que le palais réagit à la violation du protocole royal du roi Charles

Déclaration complète de Downing Street après la visite du président américain

Suite à la rencontre entre Rishi Sunak et Joe Biden, un porte-parole de Downing Street a déclaré : « Le Premier ministre a accueilli le président des États-Unis, Joe Biden, à Downing Street ce matin.

« Les dirigeants ont discuté des progrès réalisés depuis qu’ils ont annoncé la Déclaration de l’Atlantique, un cadre unique en son genre pour le partenariat économique entre le Royaume-Uni et les États-Unis, le mois dernier.

«Depuis la dernière réunion du Premier ministre et du président Biden à la Maison Blanche, nous avons commencé à travailler sur un accord entre le Royaume-Uni et les États-Unis sur les minéraux critiques et le groupe d’action conjoint sur la sécurité énergétique s’est réuni pour commencer à travailler sur le renforcement de nos chaînes d’approvisionnement en énergie propre.

«Le Premier ministre et le président Biden ont convenu de tenir la première réunion de haut niveau entre les représentants du numéro 10 et de la Maison Blanche en octobre pour faire progresser la déclaration de l’Atlantique.

« Le Premier ministre a également fait le point sur le sommet britannique sur l’IA qui se tiendra cet automne et s’est félicité du soutien solide du président à l’initiative.

« Dans la perspective du sommet de l’OTAN de cette semaine, le Premier ministre et le président Biden ont convenu de la nécessité de renforcer notre alliance et de maintenir notre soutien à l’Ukraine. Ils ont discuté des progrès de la contre-offensive et souligné l’importance pour les partenaires internationaux du pays de s’engager dans sa défense à long terme, en apportant le soutien dont l’Ukraine a besoin pour gagner cette guerre et assurer une paix juste et durable.

«Sur les questions plus larges de l’OTAN, ils ont convenu de la nécessité de veiller à ce que la Suède suive rapidement la voie vers une adhésion complète à l’OTAN.

« Le Premier ministre et le président Biden ont également discuté du contexte géopolitique plus large, y compris dans l’Indo-Pacifique et en ce qui concerne l’Iran.