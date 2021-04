WASHINGTON – La Maison Blanche a suggéré mercredi qu’elle n’était pas prête à utiliser des règles budgétaires spéciales pour faire adopter des mesures d’immigration au Congrès.

L’attachée de presse Jen Psaki a déclaré que l’administration restait concentrée sur la recherche d’une voie bipartite en matière d’immigration au lieu d’utiliser une procédure budgétaire spéciale appelée réconciliation. La règle budgétaire permettrait aux démocrates de voter une législation avec un vote à la majorité simple au Sénat et sans aucun soutien républicain.

Le président Joe Biden et les démocrates du Sénat ont utilisé la réconciliation pour approuver un paquet de secours contre les coronavirus de 1,9 billion de dollars en mars sans aucun vote républicain. Les législateurs latino-américains exhortent Biden à utiliser les règles budgétaires pour faire adopter la législation sur l’immigration au Sénat s’il est incapable de gagner le soutien du GOP pour les propositions.

Mais Psaki a indiqué que la Maison Blanche n’était pas encore prête à emprunter cette voie.

«La conversation ne doit pas porter sur un processus de réconciliation», a-t-elle déclaré. «Il devrait s’agir d’avancer de manière bipartite.»

Les commentaires de Psaki sont intervenus au milieu des informations selon lesquelles Biden aurait déclaré aux membres du caucus hispanique du Congrès lors d’une réunion de la Maison Blanche mardi qu’il soutiendrait le passage des mesures d’immigration au Sénat avec réconciliation.

La Chambre dirigée par les démocrates a voté le mois dernier pour approuver un projet de loi qui créerait une voie d’accès à la citoyenneté pour des millions de «rêveurs», des immigrants sans papiers amenés aux États-Unis dans leur enfance, avec un soutien bipartisan. Le même jour, les législateurs ont adopté un autre projet de loi pour finalement accorder un statut juridique à près d’un million de travailleurs agricoles immigrés et à leurs familles.

Les deux lois sont bloquées au Sénat, où 60 voix sont nécessaires pour que la plupart des lois contournent un flibustier républicain.

Biden fait également pression sur un projet de loi complet sur l’immigration – la loi américaine sur la citoyenneté de 2021 – qui créerait un parcours de huit ans vers la citoyenneté pour près de 11 millions d’immigrants sans papiers, avec un parcours plus court disponible pour les travailleurs agricoles et les bénéficiaires de l’action différée pour les arrivées d’enfants (DACA ). DACA est un programme qui permet aux personnes amenées illégalement dans le pays en tant qu’enfants de rester.

Le projet de loi global n’a pas encore été mis aux voix à la Chambre.

Les Latinos et les groupes progressistes veulent que Biden inclue le projet de loi «Dreamers» et la législation sur les travailleurs agricoles dans un futur paquet de réconciliation, ce qui leur permettrait d’éviter une obstruction systématique et d’adopter les propositions sans aucun soutien du GOP.

Soulignant le soutien passé de certains républicains pour aider les «rêveurs», Psaki a déclaré que la modernisation du système d’immigration devrait justifier un soutien bipartisan.

«Bien sûr, les membres (du Congrès) vont proposer une gamme de mécanismes pour faire avancer les choses», a-t-elle déclaré. «Mais à son avis, la conversation actuelle ne devrait pas être axée sur la réconciliation. Il devrait être axé sur la recherche d’une voie bipartite pour l’avenir. »

