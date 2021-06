Biden n’enquêtera PAS sur l’émeute du Capitole avec une commission présidentielle après que le GOP du Sénat a bloqué l’enquête

JOE Biden a déclaré qu’il ne nommerait pas sa propre commission présidentielle pour enquêter sur l’émeute du 6 janvier au Capitole après qu’une enquête bipartite a été bloquée par le GOP du Sénat la semaine dernière.

Le président a déclaré qu’il ferait plutôt pression sur le Congrès pour qu’il crée un comité, selon de nouveaux rapports.

Biden n’établira pas de commission présidentielle sur l’émeute du Capitole Crédit : Reuters

« Le Congrès a été attaqué ce jour-là, et le président Biden est fermement d’accord avec le président Pelosi pour dire que le Congrès lui-même a un rôle et une capacité uniques pour mener à bien cette enquête », a déclaré à Axios l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki.

« Pour cette raison, le président n’a pas l’intention de nommer sa propre commission. »

« Les événements du 6 janvier ont été une attaque sans précédent contre notre démocratie – et il pense qu’ils méritent une enquête complète et indépendante pour déterminer ce qui s’est passé et s’assurer que cela ne se reproduira plus jamais », a ajouté Paski.

Certains démocrates avaient suggéré la création d’un comité présidentiel après que le Congrès eut hésité à adopter l’enquête bipartite de dix personnes la semaine dernière malgré la scission de six républicains rebelles avec leur parti.

