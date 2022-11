Biden ne voit pas la nécessité d’une “nouvelle guerre froide” avec la Chine après une réunion de trois heures avec Xi Jinping

WASHINGTON – Le président américain Joe Biden a déclaré qu’il “n’était pas nécessaire qu’il y ait une nouvelle guerre froide” entre les États-Unis et la Chine, à la suite d’une réunion au sommet de trois heures avec le président chinois Xi Jinping en Indonésie lundi.

Biden a également déclaré qu’il ne “pensait pas qu’il y ait une tentative imminente de la Chine d’envahir Taïwan”, malgré l’escalade de la rhétorique et les mouvements militaires agressifs de la RPC dans le détroit de Taïwan.

Biden et son homologue ont tenu la réunion très attendue en marge de la réunion du G20 des pays économiquement développés à Bali.

Biden a déclaré que Xi et lui avaient parlé franchement et qu’ils avaient convenu d’envoyer des diplomates et des membres du cabinet de leurs administrations pour se rencontrer en personne afin de résoudre les problèmes urgents.

La réunion était la première que Biden et Xi aient eue face à face depuis l’élection du président américain en 2020, et elle semblait représenter un dégel significatif dans les relations entre Washington et son plus grand concurrent stratégique et adversaire militaire à long terme.

Le ministère des Affaires étrangères de Pékin a déclaré que la conversation était “approfondie, franche et constructive” dans un communiqué publié par la suite.

Les deux dirigeants sont parvenus à “d’importants accords communs”, a déclaré le ministère des Affaires étrangères, et ils étaient maintenant prêts “à prendre des mesures concrètes pour remettre les relations sino-américaines sur la voie d’un développement stable”.