Biden ne tiendra PAS de conférence de presse conjointe avec Poutine la semaine prochaine, car la Maison Blanche « ne veut pas d’hommes sur la même scène »

JOE Biden donnera une conférence de presse en solo après sa rencontre avec Vladimir Poutine car la Maison Blanche ne voudrait pas que les deux hommes soient sur la même scène.

Un responsable américain a déclaré que la rencontre entre les deux présidents genevois mercredi devrait être « franche et directe ».

Les responsables de la Maison Blanche craignent que Poutine ne prenne le contrôle d’une conférence de presse conjointe et l’utilise comme plate-forme Crédit : AP

Joe Biden, photographié ici au sommet du G-7 à Cornwall, au Royaume-Uni, devrait rencontrer Vladimir Poutine la semaine prochaine Crédit : AP

La Maison Blanche serait réticente à accorder à Poutine une autre plate-forme et un lieu de premier plan pour mettre Biden à la merci des commentaires de son homologue russe.

Cela survient après que Poutine a ri hier de manière glaciale de l’affirmation antérieure de Biden selon laquelle il était un « tueur ».

Lors d’une interview sur NBC dans laquelle il a fait l’éloge de « l’extraordinaire » Donald Trump, il a qualifié Joe Biden de « politicien de carrière ».

Le dirigeant russe de longue date s’est bizarrement moqué des allégations selon lesquelles il aurait joué un rôle dans l’assassinat de certains de ses rivaux politiques et critiques du Kremlin.

Suite à cela, un porte-parole de la Maison Blanche a déclaré : « Une conférence de presse en solo est le format approprié pour communiquer clairement avec la presse libre les sujets qui ont été soulevés lors de la réunion, à la fois en termes de domaines sur lesquels nous pouvons être d’accord et dans les domaines où nous avons des préoccupations. »

La Maison Blanche a déclaré que la réunion impliquerait « une session de travail et une session plus restreinte », sans donner plus de détails.

Une multitude de questions sont sur la table alors que les deux hommes se rencontrent, notamment les inquiétudes des États-Unis concernant les coups de sabre russes à la frontière ukrainienne, l’emprisonnement de l’opposant au Kremlin Alexei Navalny et le soutien de Poutine à l’homme fort biélorusse Alexandre Loukachenko.

Biden blâme également la Russie pour la cyberattaque massive de SolarWinds, l’ingérence électorale et l’hébergement de criminels derrière une série d’attaques de ransomware.

Le président russe Vladimir Poutine a ri lors d’une interview avec un journaliste de NBC lorsqu’on lui a demandé à plusieurs reprises de dénoncer qu’il était un tueur Crédit : actualités NBC

Poutine, qui a rencontré l’ancien président Donald Trump à Helsinki, en Finlande en 2018, l’a félicité en tant qu' »individu extraordinaire » Crédit : Getty

Poutine était beaucoup plus calme avec son impression du président Joe Biden, le qualifiant d' »homme de carrière » Crédit : AP

Washington insiste depuis des semaines sur le fait que son objectif est de rendre les relations entre les deux pays plus « stables et prévisibles ».

La conférence de presse conjointe qui a suivi la rencontre entre le prédécesseur de Biden, Donald Trump et Poutine à Helsinki en juillet 2018, est encore dans les mémoires aux États-Unis.

Trump a provoqué un tollé dans son propre camp en indiquant qu’il acceptait la parole de Poutine au-dessus des conclusions de ses propres agences de renseignement selon lesquelles la Russie n’était pas intervenue dans la campagne électorale présidentielle américaine de 2016.

Trump et Poutine se sont rencontrés lors du sommet de 2018 à Helsinki, en Finlande Crédit : Reuters