Biden ne soutiendra pas une frappe sur les sites nucléaires iraniens alors qu’Israël réfléchit à sa réponse à l’attaque de missiles iraniens

BASE COMMUNE ANDREWS, Maryland — BASE COMMUNE ANDREWS, Maryland (AP) — Le président Joe Biden a déclaré mercredi qu’il ne soutiendrait pas une frappe israélienne sur des sites liés à Téhéran programme nucléaire en réponse à L’attaque de missiles de l’Iran sur Israël.

« La réponse est non », a déclaré Biden aux journalistes lorsqu’on lui a demandé s’il soutiendrait de telles représailles après que l’Iran a tiré environ 180 missiles sur Israël mardi.

Les commentaires de Biden interviennent après que lui et d’autres dirigeants du Groupe des Sept du Canada, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, du Japon et du Royaume-Uni se soient entretenus par téléphone de la coordination de nouvelles sanctions contre l’Iran.

Les États-Unis et leurs alliés se démènent pour maintenir le Conflit au Moyen-Orient – déclenchée par les militants du Hamas soutenus par l’Iran lors de l’attaque de Gaza contre Israël le 7 octobre – de se propager davantage. Ils exhortent Israël à faire preuve de retenue alors qu’il envisage des représailles contre l’Iran suite à l’attaque de mardi.

Israël est en train de mettre en œuvre ce qu’il a décrit comme opérations au sol limitées à travers sa frontière nord avec le Liban pour déterrer le Hezbollah, un autre groupe soutenu par l’Iran, après avoir mené une série de frappes aériennes massives qui ont tué le chef du groupe, Hassan Nasrallah, et décimé ses dirigeants.

Le mois dernier, des milliers d’explosifs caché dans les téléavertisseurs et les talkies-walkies utilisé par le Hezbollah a explosé, tuant des dizaines de personnes et en mutilant des milliers, dont de nombreux civils. Il est largement admis qu’Israël est à l’origine de l’attaque.

Biden a déclaré son opposition à ce qu’Israël frappe les installations nucléaires iraniennes en tant que Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pesait un gamme d’options sur la manière de réagir à l’attaque de mardi. Il s’agit de la deuxième attaque de ce type perpétrée par l’Iran contre Israël en moins de six mois.

Les choix d’Israël vont d’une frappe largement symbolique — semblable à comment Israël a répondu après que l’Iran a lancé un barrage de missiles et de drones d’attaque en avril – pour frapper des installations pétrolières et d’autres infrastructures.

Cibler le programme nucléaire controversé de l’Iran est considéré comme l’action la plus provocatrice qu’Israël puisse entreprendre. Selon le président démocrate, cela pourrait enflammer davantage un conflit au Moyen-Orient dont il craint déjà qu’il ne se transforme en un conflit régional plus large.

La Maison Blanche a déclaré dans un communiqué que les dirigeants du G7 « ont condamné sans équivoque l’attaque de l’Iran contre Israël » et que Biden a réaffirmé « la pleine solidarité et le soutien total de l’Amérique à Israël et à son peuple ».

Biden a ajouté qu’il soutenait le droit d’Israël à se défendre et qu’« il y a des choses qui doivent être faites » en réponse au barrage iranien. Il a déclaré qu’il s’attendait à ce que les sanctions des pays du G7 soient annoncées prochainement.

« Nous discuterons avec les Israéliens de ce qu’ils vont faire », a déclaré Biden aux journalistes avant de se rendre dans les Carolines pour constater les ravages causés par l’ouragan Hélène. « Nous sommes tous les sept d’accord sur le fait qu’ils ont le droit de répondre. »

Le bureau de la Première ministre italienne Giorgia Meloni a déclaré dans un communiqué que les dirigeants ont exprimé « une forte inquiétude face à l’escalade de ces dernières heures » et ont souligné qu’« un conflit à l’échelle régionale n’est dans l’intérêt de personne ». L’Italie assure la présidence tournante du groupe des démocraties industrialisées du G7.

Biden a déclaré qu’il prévoyait de parler avec Netanyahu « relativement bientôt ».

L’administration Biden a indiqué qu’elle exhortait Israël à faire preuve de retenue dans sa réponse à l’attaque de missiles iranienne, que Biden a qualifiée de « inefficace et vaincue ».

L’armée américaine a aidé Israël à se défendre contre l’attaque menée par l’Iran en représailles à l’assassinat des dirigeants du Hezbollah libanais soutenus par Téhéran.

Le secrétaire d’État adjoint Kurt Campbell a déclaré qu’il « devait y avoir un message en retour » à l’Iran. Il a déclaré que les responsables américains et israéliens continuaient de discuter de leur réponse.

« En même temps, je pense que nous reconnaissons qu’il est aussi important qu’une réponse, quelle qu’elle soit, de reconnaître que la région est réellement en équilibre sur le fil du couteau », a déclaré Campbell lors d’un forum organisé par le Carnegie Endowment for International Peace. , un groupe de réflexion de Washington.

Le secrétaire d’État Antony Blinken s’est entretenu mercredi avec ses homologues britannique, français, allemand et italien pour discuter de la situation au Moyen-Orient.

La rédactrice d’Associated Press Colleen Barry à Rome et le correspondant de la Maison Blanche Zeke Miller à Washington ont contribué à ce rapport.