Biden ne soulage pas les tensions entre les États-Unis et la Chine

Alors que l’administration Biden a mis fin aux attaques rhétoriques féroces et aux annonces quasi quotidiennes de nouvelles sanctions contre la Chine qui étaient devenues monnaie courante sous Trump, elle n’a pas encore repris certaines des actions de Trump contre Pékin.

Cet état d’hostilité persistant et de faible intensité a des conséquences profondes. La Chine et les États-Unis sont les deux plus grandes économies du monde et les deux plus grands émetteurs de gaz à effet de serre. Leurs luttes de pouvoir compliquent les efforts mondiaux pour faire face au changement climatique et se remettre des effets dévastateurs de la pandémie de coronavirus.

La position dure de Biden a ses racines dans la lutte pour le pouvoir mondial, mais c’est aussi le résultat de la campagne pour l’élection présidentielle de 2020 au cours de laquelle Trump et ses alliés ont tenté à plusieurs reprises de le présenter comme gentil avec la Chine, en particulier pendant la pandémie qui a frappé la Chine. . Les législateurs des deux côtés n’ont guère besoin d’alléger la pression sur la Chine.

Par exemple, au cours de leur premier mois en fonction, Biden et le secrétaire d’État Antony Blinken ont affirmé bon nombre des mesures clés de l’administration Trump contre la Chine, y compris la conclusion que la répression des musulmans ouïghours et d’autres minorités dans la région occidentale du Xinjiang est un « génocide ». . et un rejet pur et simple de presque toutes les revendications maritimes de la Chine dans la mer de Chine méridionale.

La nouvelle administration n’a pas non plus signalé une baisse des tarifs de Trump, des restrictions sur les diplomates, journalistes et universitaires chinois aux États-Unis, ou une critique de la politique chinoise à l’égard du Tibet, de Taiwan et de Hong Kong. Il critique également les efforts de Pékin pour accroître son influence mondiale croissante grâce à la technologie des télécommunications, aux médias sociaux et aux échanges éducatifs et culturels.

Le candidat de Biden à la tête de la CIA, William Burns, a été explicite lors de son audition de mercredi au sujet de ses préoccupations concernant nombre de ces questions. Et l’ambassadrice américaine récemment confirmée auprès des Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, a souligné son malaise face à l’état des lieux et a promis de lutter contre les tentatives chinoises de faire pression inutile sur d’autres pays à l’ONU.

Le contexte est clair: les États-Unis sont convaincus qu’ils et la Chine sont engagés dans un duel pour la domination mondiale. Et ni l’un ni l’autre n’est prêt à reculer.

La Chine avait parfois l’espoir que Biden renverserait ce que le porte-parole du département d’État, Zhao Lijian, a déclaré être les actions de l’administration Trump qui « ont causé des dommages incommensurables aux relations entre les deux pays ».

Ces commentaires font suite à un discours dans lequel le haut diplomate chinois Wang Yi a demandé au gouvernement de Biden de lever les restrictions commerciales et les contacts interpersonnels et de mettre fin à ce que Pékin considère comme une ingérence injustifiée dans les régions de Taiwan, Hong Kong, Xinjiang et Tibet.

Wang a exhorté les États-Unis à «arrêter» la réputation du Parti communiste chinois au pouvoir. «Nous espérons que les décideurs politiques américains suivront le rythme, verront clairement la tendance du monde, laisseront derrière eux les préjugés, abandonneront les soupçons non fondés et prendront des mesures pour ramener la politique chinoise à la raison de prendre une décision. Chine. Les relations avec les États-Unis », a-t-il dit.

Mais la rhétorique anti-chinoise ne s’est pas relâchée. Les hauts responsables de Biden ont promis d’utiliser le pouvoir américain pour contenir ce que de nombreux démocrates et républicains considèrent comme des menaces chinoises croissantes pour les intérêts et les valeurs des États-Unis en Asie-Pacifique et au-delà.

Tous ont évoqué à plusieurs reprises la Chine comme un rival ou un ennemi stratégique, et non comme un partenaire ou un ami potentiel, et ont également démontré leur conviction que l’Amérique devrait «surpasser» la Chine.

«La victoire de la Chine sera la clé de notre sécurité nationale pour les décennies à venir», a déclaré Burns lors de son audition. « La Chine est un adversaire autoritaire redoutable, renforçant méthodiquement sa capacité à voler la propriété intellectuelle, à opprimer son propre peuple, à intimider ses voisins, à étendre sa portée mondiale et à renforcer son influence sur la société américaine. »

«Il est difficile pour moi de voir une menace ou un défi plus grand pour les États-Unis autant que je peux le voir au 21e siècle que celui-là. C’est le plus grand test géopolitique auquel nous sommes confrontés », a-t-il déclaré.

Dans tous les cas, certaines mains asiatiques aux États-Unis voient que Biden s’oriente lentement vers d’éventuelles relations renouvelées avec la Chine, en partie parce qu’il veut renforcer sa position intérieure et indiquer clairement que les États-Unis ne sont pas victimes de la prédation chinoise.

« Ils se gardent du syndrome normal d’une nouvelle administration résolvant les problèmes avec la Chine », a déclaré Danny Russel, qui était secrétaire d’État adjoint pour l’Asie sous l’administration Obama et maintenant vice-président de l’Asia Society Policy Institute.

Russel a déclaré que Biden « envoie des messages qui ont pour effet de montrer qu’il n’est pas gentil avec la Chine, qu’il n’est pas méchant avec la Chine, qu’il n’est pas si désespéré d’une percée climatique qu’il est que la sécurité nationale va swap intérêts. «

Les universitaires chinois voient peu de différence dans l’approche de Biden.

« La continuité prime sur l’adaptation et le changement », a déclaré Zhu Feng, professeur de relations internationales à l’université d’élite de Nanjing.

Biden fera face à une Chine beaucoup plus puissante et influente que sous les gouvernements américains précédents, a déclaré Yu Wanli, professeur de relations internationales à l’Université des langues et de la culture de Beijing.

« Il y a une énorme divergence entre ce qu’ils pensent être la Chine et ce qu’est vraiment la Chine », a déclaré Yu. «Leur politique chinoise est basée sur des illusions, ce qui devrait avoir de mauvaises conséquences. Il faut du temps pour revenir à la réalité. «

Outre leur soutien à Taiwan, les États-Unis considèrent les politiques chinoises à Hong Kong, au Xinjiang et ailleurs comme des questions de droits de l’homme, tandis que la Chine les considère comme des questions de souveraineté, a déclaré Yu. « Il y aura toujours des frictions et le schéma sera toujours le même. »