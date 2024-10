Biden ne savait pas que Ron DeSantis avait refusé de répondre à l’appel de Harris lorsqu’il l’avait qualifié de « aimable »

Le président Joe Biden n’avait pas été informé des échanges entre le gouverneur de Floride Ron DeSantis et la vice-présidente Kamala Harris au sujet de la reprise après l’ouragan avant de le qualifier de « aimable » lors d’une conférence de presse mercredi, a déclaré une source proche du dossier. .

NBC News a rapporté pour la première fois lundi que DeSantis a refusé de répondre à l’appel de Harris lorsqu’elle a parlé de l’impact de l’ouragan Hélène sur la Floride. DeSantis a accusé Harris d’essayer de « politiser la tempête » Harris l’a qualifié de « totalement irresponsable » et « égoïste ». Cette dispute a fait la une des journaux pendant plusieurs jours.

Mercredi, Biden a prononcé un discours largement télévisé avertissant le public de l’impact potentiellement catastrophique de Ouragan Miltonqui a commencé à ravager le littoral de la Floride mercredi soir.

Un journaliste a ensuite demandé à Biden si DeSantis devrait prendre les appels téléphoniques de Harris. Il a félicité DeSantis et a évité de répondre directement à la question.

« Tout ce que je peux vous dire, c’est que j’ai parlé au gouverneur DeSantis. Il a été très aimable », a déclaré Biden. « Il m’a remercié pour tout ce que nous avons fait. Il sait ce que nous faisons. Et je pense que c’est important.

Dans ses remarques mercredi, Biden a souligné le danger que Milton représentait pour la Floride.

« Milton est une catégorie 3 avec des vitesses de vent allant jusqu’à 120 milles par heure », a-t-il déclaré. « Mais personne ne devrait être confus. On s’attend toujours à ce qu’il s’agisse de l’un des ouragans les plus destructeurs et les plus destructeurs à avoir frappé la Floride depuis plus d’un siècle. »

Biden unaussi castigmatisé ceux qui ont répandu de la désinformation et des théories du complot sur l’ouragan Hélène – et ont spécifiquement appelé nommément l’ancien président Donald Trump.

Les commentaires de Biden sur DeSantis différaient de la façon dont Harris l’avait caractérisé.

« Les moments de crise, à tout le moins, devraient vraiment être le moment où quiconque se considère comme un leader dit qu’il va mettre la politique de côté et donner la priorité au peuple », a déclaré Harris lundi. « Les gens sont dans besoin désespéré de soutien en ce moment, et jouer à des jeux politiques avec ce moment dans ces situations de crise, c’est le comble des situations d’urgence, c’est tout simplement totalement irresponsable et c’est égoïste.

Le fait que Biden n’ait pas fourni de réponse à son sujet n’était pas destiné à s’en prendre à Harris, qu’il a soutenu comme candidat démocrate pour le remplacer lorsqu’il s’est retiré du haut de la liste le 21 juillet. Biden n’avait pas été informé. à propos de la dynamique impliquant Harris et DeSantis, a déclaré la personne proche du dossier.

« Il ne suivait pas de va-et-vient spécifique », a déclaré la source, ajoutant que Biden était « concentré sur la réponse elle-même ». La personne a bénéficié de l’anonymat pour s’exprimer librement sur le sujet.

DeSantis a déchiré Harris sur Fox News cette semaine, affirmant que c’était elle qui essayait d’insérer la politique dans la reprise.

« J’ai connu des tempêtes sous le président Trump et sous le président Biden, et j’ai bien travaillé avec eux deux », a-t-il déclaré. « Elle est la première à essayer de politiser la tempête, et elle le fait uniquement à cause de sa campagne. Je n’ai pas le temps pour les jeux politiques.»

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com