Biden ne prête pas beaucoup d’attention au débat républicain de 2024. Il se concentre déjà sur Trump

SAN FRANCISCO (AP) – Le président Joe Biden collectait mercredi des fonds pour sa campagne à San Francisco tandis que sept candidats républicains à la présidentielle tenaient un débat sur la côte, à Simi Valley. Biden ne leur prêtait pas beaucoup d’attention car il se concentre déjà sur Donald Trump, le favori du GOP qui n’était pas sur scène.

Le président appelle de plus en plus Trump par son nom et le qualifie de son « adversaire probable » en 2024, signalant une revanche probable de quatre ans plus tôt et mettant en garde contre ce que le président démocrate considère comme des dangers majeurs pour la nation s’il n’est pas réélu. .

« Je me présente parce que la démocratie est toujours en jeu en 2024. Donald Trump et les républicains du MAGA sont déterminés à détruire la démocratie américaine », a-t-il déclaré lors d’une collecte de fonds, faisant référence à un slogan de la campagne Trump et ignorant complètement les rivaux républicains de Trump.

Le voyage de Biden en Occident cette semaine est une sorte de contre-programmation alors qu’une fermeture du gouvernement se profile, que les Républicains de la Chambre lancent des audiences de destitution, que le débat républicain se déroule et que Trump fait un arrêt de campagne dans le Michigan pour courtiser les travailleurs de l’automobile.

Biden établit un contraste avec les impasses du Parti Républicain au Congrès, cherchant à montrer ce qu’il fait et essayant de faire valoir un argument qui continuera aussi longtemps qu’il remportera un deuxième mandat.

« Je me présente parce que des libertés importantes dont nous disposons actuellement sont en jeu », a déclaré Biden à ses partisans lors d’une collecte de fonds mardi soir. « Le droit de choisir. Le droit de vote. Le droit d’être qui vous êtes, d’aimer qui vous aimez. Ils sont attaqués et déchiquetés en ce moment même. »

Plus tôt mardi, Biden est devenu le premier président moderne à marcher sur une ligne de piquetage lorsqu’il a rejoint les membres de l’UAW dans la région de Détroit. Le syndicat a étendu sa grève contre les constructeurs automobiles de Détroit en quittant les entrepôts de pièces détachées de 20 États.

Biden a rencontré mercredi les conseillers scientifiques et technologiques pour discuter de l’intelligence artificielle, de la désinformation sur les vaccins et d’autres préoccupations. Il a déclaré qu’il ne pensait pas qu’une fermeture du gouvernement était inévitable.

« Je ne pense pas que quelque chose soit inévitable en matière politique », a déclaré le président. Lorsqu’on lui a demandé ce qui pouvait être fait pour l’éviter, il a répondu : « Si j’avais su cela, je l’aurais déjà fait. »

Avant de se rendre à Phoenix dans la soirée, Biden a été la tête d’affiche de trois collectes de fonds dans le nord de la Californie, évitant pour l’instant les noms célèbres – et les comptes bancaires – à Los Angeles alors que la grève des acteurs se poursuit, bien que celle des écrivains ait pris fin mardi.

En Arizona, un État charnière qu’il a remporté en 2020, Biden rendra hommage au regretté sénateur américain John McCain et prononcera jeudi un discours axé sur la démocratie.

Trump, quant à lui, s’est élevé contre les véhicules électriques lors d’un discours prononcé dans le Michigan chez un fournisseur de pièces automobiles non syndiqué, peu avant le début du deuxième débat de la saison primaire sans lui. Biden n’a jamais mentionné le débat, mais lors de sa dernière collecte de fonds de la soirée, il a déclaré à ses partisans que Trump voulait se venger.

« Il cherchera à se venger de ce qui s’est passé… vous connaissez toutes les affirmations qu’il a faites », a déclaré Biden. «Donald Trump croit que nous sommes une nation animée par la colère et la peur, et il joue là-dessus. Il dit que nous sommes une nation en faillite.

« Avez-vous déjà pensé entendre un ancien président des États-Unis dire ce genre de choses ? »

Trump fait face à de nombreuses accusations criminelles, notamment des accusations liées au rôle du républicain dans la tentative d’annuler les élections de 2020 qu’il a perdues face à Biden. Néanmoins, Trump est actuellement le choix le plus populaire parmi les Républicains pour l’investiture du parti à la Maison Blanche.

Près des deux tiers des républicains – 63 % – disent désormais vouloir qu’il se présente à nouveau, selon un sondage réalisé le mois dernier par l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. C’est une légère augmentation par rapport aux 55 % qui disaient la même chose en avril, lorsque Trump a commencé à faire face à une série d’accusations criminelles.

Alors que 74 % des républicains déclarent qu’ils soutiendraient Trump en novembre 2024, 53 % des personnes interrogées déclarent qu’ils ne le soutiendraient certainement pas s’il était le candidat. 11 % supplémentaires déclarent qu’ils ne le soutiendraient probablement pas.

Biden ne s’en sort pas beaucoup mieux, avec 26 % d’entre eux au total souhaitant le voir se présenter à nouveau, et 47 % des démocrates déclarant vouloir qu’il se présente, contre 37 % en janvier.

___ Signalé depuis longtemps à Washington.

Colleen Long et Seung Min Kim, Associated Press