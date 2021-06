LE PRÉSIDENT Joe Biden n’a pas perdu la foi.

Il est convaincu que malgré un vote adopté par la plupart des évêques américains en faveur de la suppression de la communion de lui et d’autres politiciens catholiques qui soutiennent le droit à l’avortement, cela est loin de devenir une réalité.

« Je ne pense pas que cela se produira », a déclaré Biden, notant que le problème était une « affaire privée ».

Le président Biden et d’autres politiciens qui soutiennent l’avortement ont été avertis par la majorité des évêques américains qui ont voté à une écrasante majorité pour présenter un document pédagogique les empêchant de participer à la communion Crédit : Getty

La Conférence des évêques catholiques des États-Unis a voté vendredi l’adoption de la mesure restrictive 168 contre 55, avec six abstentions Crédit : AOD

Le président Biden ne pense pas que l’effort pour le limiter et d’autres politiciens de la Communion se produira Crédit : Reuters

La Conférence des évêques catholiques des États-Unis a voté vendredi l’adoption de la mesure restrictive par 168 voix contre 55, avec six abstentions.

Les évêques peuvent maintenant s’acheminer vers la finalisation du langage d’un document d’enseignement qui guiderait les évêques, les prêtres et divers diocèses avec des critères spécifiques sur la définition du sacrement chrétien, symbolisant la consommation du pain et du vin dans le corps et le sang de Jésus, et qui mérite de participer dedans.

La question controversée a vu des évêques en désaccord sur la position de l’église sur l’avortement et si les politiciens devaient être distingués.

Il y a une section dans le document de travail qui distribue un avertissement spécifique à tout homme politique catholique et à d’autres personnalités publiques qui vont à l’encontre de la doctrine de l’église sur l’avortement et d’autres questions, selon l’Associated Press.

Biden est convaincu que lui et d’autres fonctionnaires soutenant l’avortement seront autorisés à participer à la communion Crédit : Rex

Après avoir été élu, Biden est devenu le deuxième président catholique du pays Crédit : AFP

L’évêque Donald Hying de Madison, dans le Wisconsin, a déclaré lors d’un débat sur la question jeudi que lui et d’autres qu’il connaît essayaient de comprendre comment le pays a un président catholique qui fait avancer « le programme pro-avortement le plus radical de l’histoire », et qu’il y a une action immédiate que les évêques devaient prendre.

« Ils cherchent une direction », a déclaré Hying, a rapporté l’AP.

L’appel de Hying à une mobilisation contre les fonctionnaires favorables à l’avortement a rencontré une certaine opposition.

L’évêque Robert McElroy de San Diego a affirmé que l’organisation ne devrait pas cibler les politiciens car cela pourrait entraîner des « conséquences destructrices ».

De nombreux collègues démocrates catholiques ont officiellement dénoncé la décision de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis Crédit : AFP

« Il serait impossible d’empêcher la militarisation de l’Eucharistie », a-t-il déclaré.

Aller de l’avant avec l’interdiction pour certains politiciens indignes de faire partie de la communion pourrait entraver l’influence des évêques sur d’autres questions urgentes.

Le chef de l’archidiocèse de Washing DC a déclaré que le président était le bienvenu pour participer à la communion et a appelé à la patience et à davantage de discussions.

« Le choix qui nous attend en ce moment est soit de poursuivre sur la voie du renforcement de l’unité, soit de nous contenter d’un document qui n’apportera pas l’unité mais qui l’endommagera très bien davantage », a déclaré le cardinal Wilton Gregory, selon le Washington Post.

Biden prétend avoir failli rejoindre la prêtrise après que sa femme et sa fille ont été tuées dans un accident de voiture en 1972 Crédit : Splash

L’évêque Kevin Rhoades de Fort Wayne-South Bend, dans l’Indiana, est également président du comité de doctrine de l’USCCB.

Il a confirmé qu’il n’y a pas de décisions fixes sur ce qui apparaîtra dans le document pédagogique proposé.

Il y aura de nombreuses réunions de commission où les évêques pourront arriver à un projet final et, une fois les amendements apportés, le remettre au vote, selon l’AP.

Rhoades a assuré que ni le président ni aucune autre personne ne seraient mentionnés nommément et que le document serait un ensemble de directives et non une sorte de politique nationale draconienne.

Le vote pour formuler le document pédagogique devra faire l’objet de réunions de commission et d’amendements avant qu’un vote final n’ait lieu Crédit : AFP

Biden est notamment le deuxième catholique du pays à occuper le poste de président.

Il assiste régulièrement à la messe et prétend même avoir failli rejoindre la prêtrise après que sa femme et sa fille ont été tuées dans un accident de voiture en 1972, selon le Washington Post.

La position des évêques sur l’avortement n’est pas conforme à la nation.

Les résultats d’un récent centre de recherche Pew ont montré qu’environ 56% des catholiques américains étaient en faveur de la légalisation de l’avortement qui devrait être légal dans la plupart ou dans tous les cas, et 67% ont déclaré que Biden devrait être autorisé à communier pendant la messe.

L’enquête a trouvé une fissure avec ceux qui s’alignent avec le parti républicain.

Pew a noté que 55% des catholiques qui soutiennent le Parti républicain soutiennent que la position de Biden sur l’avortement devrait le disqualifier de la communion, contre 11% des catholiques démocrates.

Une lettre officielle fournie par près de 60 démocrates catholiques à la Chambre des représentants des États-Unis a catégoriquement rejeté le vote de l’évêque.

« Nous vous exhortons solennellement à ne pas aller de l’avant et à nier ce très saint de tous les sacrements, la source et le sommet de toute l’œuvre de l’Évangile sur un seul problème », selon le communiqué résumant la lettre.

« Poursuivre un déni général de la Sainte Eucharistie à certains élus serait en effet attristé le Saint-Esprit et nierait l’évolution de cet individu, une personne chrétienne qui n’est jamais parfaite, mais qui vit dans la lutte pour y arriver. »