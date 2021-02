Le président Joe Biden prononce une allocution sur l’économie nationale et la nécessité de la proposition de loi de soulagement du coronavirus de 1,9 billion de dollars par son administration dans la salle à manger d’État de la Maison Blanche le 5 février 2021 à Washington, DC. | Stefani Reynolds / Getty Images

Dans une interview à CBS, Biden a reconnu que le projet de loi de relance final de Covid-19 sera différent de son offre d’ouverture.

Le président Joe Biden a reconnu que son dernier projet de loi de relance des coronavirus sera probablement différent de son offre d’ouverture de 1,9 billion de dollars, lors de sa première interview en réseau depuis son inauguration.

Le nouveau président a déclaré à l’animateur de CBS Norah O’Donnell que la perspective d’inclure un salaire minimum de 15 $ dans son projet de loi d’allégement final Covid-19 diminuait, et qu’il envisageait également d’abaisser le seuil de revenu de ceux qui recevraient 1400 $ supplémentaires.

«Je suis prêt à négocier là-dessus», a déclaré Biden à O’Donnell, affirmant qu’il pensait que les chèques de relance devraient aller aux familles de la classe moyenne, plafonnant à ceux qui gagnent 75 000 $ par an et aux couples qui gagnent 150 000 $ par an. Mais Biden a également déclaré qu’il était prêt à négocier sur un numéro différent. «Je suis très ouvert sur ce que c’est», a déclaré le président.

Ce sur quoi Biden semblait moins disposé à négocier, c’était le montant de 1400 $ pour les chèques de relance. Biden a promis de remettre des chèques de relance de 2000 $ aux Américains dans le cadre de son argumentaire de clôture lors du second tour du Sénat de Géorgie en janvier (selon le plan de Biden, les 1400 $ se combinent avec les chèques de relance de 600 $ envoyés en décembre).

Alors qu’ils négocient avec les républicains du Congrès et certains démocrates modérés à Capitol Hill, l’administration de Biden veut rester fidèle à la somme inscrite sur le chèque. Mais ils voient une marge de manœuvre pour déterminer qui peut recevoir ces chèques.

Apparaissant sur CNN dimanche, la secrétaire au Trésor américain Janet Yellen a suggéré un terrain d’entente entre le plafond de 75000 dollars de Biden et le plafond individuel de 50000 dollars pour les chèques de relance proposé par un groupe de 10 républicains du Congrès: plafonner les chèques de relance à ceux qui gagnent 60000 dollars par an.

«Si vous pensez à un enseignant d’école primaire ou à un policier qui gagne 60 000 dollars par an et qui fait face à des enfants qui ne sont pas scolarisés et à des personnes qui ont peut-être dû se retirer du marché du travail pour s’occuper d’eux et de nombreux fardeaux supplémentaires, [Biden] pense, et je serais certainement d’accord, qu’il est approprié pour les gens là-bas d’obtenir du soutien », a déclaré Yellen à Jake Tapper de CNN. «Je pense que les détails peuvent être réglés.»

Quant au salaire minimum de 15 dollars, Biden a admis qu’il ne figurera probablement pas dans le projet de loi final en raison de règles spécifiques du Sénat. Les démocrates avancent avec un processus visant à faire passer le plan de relance de Biden à travers le processus de réconciliation budgétaire de 51 voix – évitant ainsi le processus législatif normal de 60 voix qui peut faire l’objet d’obstruction. Biden faisait référence à la règle Byrd, un mécanisme qui dicte que les éléments d’un projet de loi de réconciliation doivent avoir un impact sur le déficit fédéral.

«Je l’ai mis, mais je ne pense pas qu’il survivra», a déclaré Biden à O’Donnell à propos du salaire minimum de 15 $. «Apparemment, cela ne se produira pas à cause des règles du Sénat américain. Je pense que nous devrions avoir un salaire minimum en soi. » La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré aux journalistes lundi que la Maison Blanche attendrait de voir si le parlementaire du Sénat déciderait si le salaire minimum de 15 dollars pouvait être inclus dans la réconciliation ou non.

Augmenter le salaire minimum à 15 dollars a été largement adopté dans tout le parti démocrate, bien qu’il ait un détracteur clé dans le sénateur démocrate modéré Joe Manchin de Virginie-Occidentale, qui a déclaré qu’il pensait qu’une augmentation trop rapide du salaire minimum nuirait largement aux petites entreprises de son pays. État rural. Mandchin est un vote swing clé dans l’actuel Sénat 50-50; ne pas l’avoir à bord avec le plan de Biden pourrait bloquer les efforts visant à augmenter le salaire minimum parce que les républicains ne le soutiennent pas.

«Je suis prêt en tant que président des États-Unis à avoir une négociation séparée sur le salaire minimum, à travailler [it] par rapport à ce qu’il est maintenant », a déclaré Biden. «Écoutez, personne ne devrait travailler 40 heures par semaine et vivre en dessous du salaire de pauvreté, et si vous gagnez moins de 15 $ l’heure, vous vivez en dessous du salaire de pauvreté.

L’interview de grande envergure avec O’Donnell a porté sur un certain nombre d’autres problèmes auxquels Biden est confronté au cours de sa présidence, y compris la maîtrise de la crise de Covid-19, quand il pense que les États-Unis atteindront l’immunité collective, et pourquoi il ne pense pas que l’ancien Le président Donald Trump doit continuer à recevoir des séances d’information sur les renseignements. La première partie de l’interview a été diffusée avant le Super Bowl de dimanche, tandis que le reste devrait être diffusé lundi soir.

Biden a déclaré qu’il espérait que les États-Unis atteindraient l’immunité collective cette année

Le plus grand défi immédiat de Biden dans sa présidence est de vaincre Covid-19 et d’augmenter rapidement le rythme des vaccinations à travers le pays. Et Biden a déclaré qu’il serait difficile pour les États-Unis d’atteindre l’immunité collective avant la fin de cet été.

«L’idée que cela peut être fait et que nous pouvons obtenir l’immunité collective bien avant la fin de cet été est très difficile», a déclaré Biden à O’Donnell. Les principaux conseillers de Biden pour Covid-19, y compris Anthony Fauci, ont estimé qu’il était plus probable que le pays atteigne l’immunité collective à la fin de l’été ou à l’automne.

Biden s’est fixé comme objectif de 1,5 million de vaccinations par jour, et le taux actuel est d’environ 1,3 million par jour, selon O’Donnell. Même au rythme actuel, il faudrait attendre l’été avant que les États-Unis n’atteignent l’immunité collective, a noté l’ancre de la CBS. Et cela ne prend pas en compte le potentiel de propagation de nouvelles variantes.

Avant le Super Bowl, Biden a déclaré à O’Donnell qu’il avait discuté avec le commissaire de la Ligue nationale de football Roger Goodell de l’utilisation des stades de la NFL comme sites de vaccination, pour augmenter considérablement le nombre de personnes recevant le vaccin.

«Nous faisons tout notre possible pour faire fabriquer davantage de vaccins», a déclaré Biden à O’Donnell, ajoutant que sa Maison-Blanche était entravée par le manque de vaccin garanti par l’administration Trump. Biden a également souligné que s’il souhaite que les écoles rouvrent, elles doivent être sécurisées pour que les enseignants et les enfants puissent retourner en classe – ce qui signifie une meilleure ventilation, un masquage et moins de personnes dans une classe.

«C’est mon espoir et mes attentes que nous sommes capables de rattraper tout le temps perdu à combattre Covid … que nous pourrons regarder le [next] Super Bowl dans un stade », a déclaré Biden. «Si Dieu le veut, nous allons pouvoir tout célébrer comme d’habitude dans un an.

Biden a déclaré qu’il ne pensait pas que Trump avait besoin de briefings intel

Le nouveau président a hésité à peser sur le procès imminent de destitution de son prédécesseur, l’ancien président Donald Trump.

Le deuxième procès de destitution de Trump commence cette semaine au Sénat américain, après que la Chambre l’ait accusé d’avoir incité à l’insurrection du 6 janvier du Capitole américain après ses mois de fausses déclarations que l’élection présidentielle de 2020 a été frauduleusement volée. Biden a été réticent à peser sur le procès et à savoir si le Sénat devrait condamner le 45e président, et n’a pas été différent lors de l’entretien avec CBS.

« J’ai couru comme un diable pour le vaincre parce que je pensais qu’il était inapte à être président », a déclaré Biden à O’Donnell. «J’ai regardé ce que tout le monde a regardé, ce qui s’est passé lorsque cet équipage a envahi le Congrès américain. Mais je ne suis pas au Sénat maintenant; Je vais laisser le Sénat prendre cette décision.

Pourtant, Biden a déclaré qu’il pensait que Trump devrait être privé de sa capacité à recevoir des briefings de renseignement. Ce privilège est accordé aux anciens présidents, au cas où ils seraient en mesure de peser et de donner des conseils au président sur une question de sécurité nationale. Biden ne veut clairement pas des conseils de Trump en raison du «comportement erratique» de l’ancien président.

«Je ne pense pas», a déclaré Biden à O’Donnell. «Je pense juste qu’il n’est pas nécessaire pour lui d’avoir le briefing du renseignement. Quelle est la valeur de lui donner un briefing sur le renseignement? Quel impact a-t-il du tout, à part le fait qu’il pourrait glisser et dire quelque chose.