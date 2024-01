Biden ne parvient pas à étouffer l’angoisse des démocrates avec sa victoire dans le New Hampshire

La victoire écrite du président Biden dans le New Hampshire mardi n’a pas réussi à étouffer l’angoisse des démocrates à l’égard des élections générales, une compétition qui s’annonce comme une probable revanche en 2020 contre l’ancien président Trump.

Biden a réussi à écarter les principaux challengers de longue date et à prendre un certain élan parmi les démocrates en remportant la victoire par écrit dans l’État de Granite. Mais, sans augmenter les résultats des sondages contre Trump et sans que sa campagne prouve qu’elle est à la vitesse supérieure, des inquiétudes subsistent quant à sa capacité à battre à nouveau son prédécesseur.

Certains démocrates éminents décrivent la campagne Biden comme une campagne en difficulté, une notion que la campagne rejette à chaque instant malgré une grande partie de son message qui n’a pas réussi à trouver un écho auprès des électeurs, selon une série de sondages nationaux qui montrent également des taux d’approbation record pour le président. .

« Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette campagne où nous nous attendons d’une manière ou d’une autre à ce que Joe Biden, qui s’est franchement caché lors de la dernière campagne, se manifeste maintenant et soit Flash Gordon et sauve sa propre campagne. Les gens qui bénéficient de l’économie Biden, et ils existent, devraient avoir le pouvoir de s’exprimer », a déclaré mercredi Van Jones de CNN, ancien assistant du président Obama de l’époque.

David Axelrod, l’un des principaux conseillers d’Obama, exprime depuis des mois son inquiétude concernant les chiffres des sondages de Biden, son âge et sa performance potentielle contre Trump.

“Ils vont passer plus de temps à parler de Donald Trump que de Joe Biden”, a déclaré Axelrod sur CNN, qualifiant les élections générales de “guerre de tranchées”.

Le prochain test majeur pour Biden aura lieu en Caroline du Sud le mois prochain, un État qui a contribué à solidifier sa nomination en 2020 et qu’il a exhorté à être autorisé à être premier lors de la saison primaire de 2024 pour les électeurs démocrates. Dans le New Hampshire, qui organise des primaires ouvertes, la campagne écrite de Biden a largement battu celles de Marianne Williamson et du représentant Dean Phillips (Démocrate-Minn.), mais cela n’apaisera probablement pas encore les inquiétudes quant à la capacité de Biden à remporter un second mandat. Novembre.

« Cela devrait atténuer un peu la panique, mais ce ne sera probablement pas le cas car tout le monde sait que ce seront des élections serrées », a déclaré un stratège démocrate, ajoutant que la réalité d’une revanche Biden-Trump en 2024 n’a pas encore « pénétré » pour beaucoup. électeurs.

L’agrégation des sondages conservés par Decision Desk HQ et The Hill montre que Trump a une avance de 1,8 point de pourcentage sur Biden.

UN Sondage économiste/YouGov publié mardi a montré que 44 pour cent des Américains voteraient pour Trump et 43 pour cent pour Biden si les élections avaient lieu maintenant. Que même sondage publié la semaine dernière Biden était en tête de Trump avec 44 pour cent contre 43 pour cent.

Ces chiffres ont inquiété de nombreux démocrates, même s’ils soulignent souvent que les choses pourraient être bien différentes pour Biden lors des élections générales.

« Nous ne sommes pas là où nous voulons être, nous voulons être plus loin. Nous voulons être en tête dans la course. Nous avons du travail à faire », a déclaré le stratège démocrate Simon Rosenberg. “C’est pourquoi il est important que la campagne soit lancée et commence à mettre les gens au travail.”

Rosenberg était cependant optimiste quant au fait qu’une concentration étroite sur les élections générales faciliterait la campagne et impliquerait davantage d’électeurs.

« Je pense qu’une fois que nous commencerons à entrer dans le rythme des élections générales, dans les prochaines semaines, les gens vont se calmer et commencer à se remettre au travail et à ne plus s’inquiéter », a-t-il déclaré. «Je pense qu’une partie de l’inquiétude était que… les gens voyaient des Républicains courir partout en campagne et nous ne le faisions pas. Cela est déjà en train de changer.

La campagne Biden, dans sa transition vers les élections générales, s’appuie sur le fait que Biden a battu Trump en 2020 pour affirmer qu’il sera capable de récidiver.

“Le parti de Trump est divisé et il est maintenant sur le point d’affronter le seul homme politique qui l’a jamais battu et qui l’a fait avec plus de voix que n’importe quel candidat à la présidentielle de l’histoire”, a déclaré mercredi aux journalistes Quentin Fulks, directeur adjoint de la campagne.

Mais d’autres sondages de cette semaine donnaient Trump devant Biden, notamment un Sondage Bullfinch Group/Independent Center qui montrait que Trump était en tête avec 47 pour cent, contre Biden avec 42 pour cent et un nouveau sondage Morning Consult cela montrait Trump avec 45 pour cent de soutien et Biden avec 40 pour cent.

La campagne, comme elle le fait depuis des mois, a largement rejeté les mauvais sondages contre Trump, le coprésident de la campagne, Cedric Richmond, qualifiant les sondages de « juste un instantané dans le temps ».

“Nous allons courir comme si nous étions en retard”, a déclaré aux journalistes Richmond, ancien conseiller de Biden à la Maison Blanche. « Pensons-nous que nous allons gagner ? Absolument.”

D’autres démocrates espèrent que le New Hampshire permettra une accélération de la campagne, ce qui pourrait conduire à de meilleurs sondages.

« Les résultats du New Hampshire ont clarifié qui seront les candidats et, plus important encore, quels sont les enjeux pour le pays. Le réélu de Biden a commencé à définir le contraste hier soir, dès la fermeture des bureaux de vote. Je pense que ce sera bon pour le président et que cela se reflétera dans les sondages à mesure que davantage d’Américains se concentreront sur la course », a déclaré David Thomas, stratège démocrate et ancien assistant du vice-président Al Gore.

Biden a lancé deux événements de campagne consécutifs cette semaine et a également renforcé son équipe de campagne avec la directrice de campagne de Biden pour 2020, Jen O’Malley Dillon, quittant son rôle à la Maison Blanche pour devenir présidente de campagne. Mike Donilon, conseiller principal à la Maison Blanche, rejoindra également la campagne en tant que stratège en chef.

Les démocrates voient dans ces mesures le signe que la campagne est prête à intensifier son jeu, en particulier après Obama. exprimé des inquiétudes à Biden sur l’importance d’avoir davantage de décideurs de haut niveau au siège de la campagne ou de responsabiliser ceux qui sont déjà là, selon un rapport du Washington Post.

“Le parti démocrate l’accepte comme candidat, une solide campagne écrite le prouve”, a déclaré David Castagnetti, qui était le principal agent de liaison avec le Congrès pour la campagne présidentielle de l’ancien candidat démocrate John Kerry. “Le président Biden est en pleine réélection avec l’ajout de Jen O’Malley Dillon et Mike Donilon.”

Biden attaque de plus en plus Trump dans ses discours, particulièrement axés sur les émeutes du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis, l’accès à l’avortement et l’économie. Le président se rendra jeudi dans le Wisconsin, un État du champ de bataille, et il se rendra ce week-end en Caroline du Sud, l’État qui lui a en partie valu sa victoire de 2020.

Biden quittant les primaires, après avoir battu haut la main ses adversaires dans le New Hampshire, est la bonne stratégie pour le moment, a déclaré Ivan Zapien, un ancien responsable du Comité national démocrate.

« Les primaires ne sont qu’un spectacle secondaire en 2024, et la campagne Biden est concentrée et se prépare pour l’événement principal », a déclaré Zapien. “À mon avis, c’est la bonne approche.”