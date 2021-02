Photographie: AP

Joe Biden a déclaré que les États-Unis ne lèveraient pas leurs sanctions économiques contre l’Iran afin de ramener Téhéran à la table des négociations pour discuter de la manière de relancer l’accord nucléaire iranien.

Lorsqu’on lui a demandé si les États-Unis lèveraient d’abord les sanctions pour ramener l’Iran à la table des négociations, Biden a répondu: «non» dans une interview avec CBS News, qui a été enregistrée vendredi mais publiée dimanche avant le Super Bowl.

Donald Trump, l’ancien président, a retiré unilatéralement les États-Unis en 2018 de l’accord atomique, qui a vu l’Iran accepter de limiter son enrichissement en uranium en échange de la levée des sanctions économiques. Biden a déclaré qu’il chercherait à relancer l’accord, mais a insisté sur le fait que l’Iran doit d’abord revenir sur ses pas nucléaires, créant un concours de volontés entre les nations.

Lorsqu’on lui a demandé si l’Iran devait d’abord arrêter d’enrichir de l’uranium, Biden a acquiescé. Ce qu’il voulait dire n’était pas clair, car l’Iran est autorisé à enrichir de l’uranium dans le cadre de l’accord nucléaire de 2015 dans certaines limites.

«Les États-Unis vont-ils d’abord lever les sanctions afin de ramener l’Iran à la table des négociations?» A demandé Norah O’Donnell, présentatrice de CBS News.

«Non», a répondu Biden.

«Ils doivent d’abord arrêter d’enrichir de l’uranium?» A demandé O’Donnell. Biden acquiesça.

Plus tôt dimanche, le chef suprême de l’Iran a exhorté les États-Unis à lever toutes les sanctions s’ils veulent que le pays respecte les engagements pris dans le cadre de son accord nucléaire avec les puissances mondiales, selon la télévision d’État.

Dans ses premiers commentaires sur la question depuis l’entrée en fonction de Biden, l’ayatollah Ali Khamenei aurait déclaré: «Si (les États-Unis) veulent que l’Iran revienne à ses engagements, il doit lever toutes les sanctions dans la pratique, alors nous ferons une vérification, alors nous le ferons. revenir à nos engagements. »

« C’est la politique définitive et irréversible de la République islamique, et tous les responsables du pays sont unanimes à ce sujet, et personne ne s’en écartera », a ajouté dimanche Khamenei, réitérant les remarques précédentes des dirigeants iraniens selon lesquelles les États-Unis doivent assouplir leurs sanctions. avant que l’Iran ne revienne en conformité.

Le chef suprême, 81 ans, a le dernier mot sur toutes les questions d’État en Iran et a approuvé les efforts pour parvenir à l’accord nucléaire en 2015.

En réponse à la soi-disant campagne de «pression maximale» de Trump contre l’Iran, le pays a commencé à violer progressivement ses engagements atomiques et a menacé de nouvelles provocations dans le but d’augmenter son influence et d’amener Biden à donner la priorité à un retour à l’accord alors qu’il se dirige vers démanteler l’héritage de Trump. Biden a signé une série d’actions exécutives qui inversent le cours d’un large éventail de questions, y compris le changement climatique et l’immigration.

À la suite du meurtre en décembre dernier d’un scientifique iranien crédité d’avoir dirigé le programme nucléaire militaire dissous du pays, le parlement iranien a approuvé une loi pour bloquer les inspecteurs nucléaires internationaux plus tard ce mois-ci – une grave violation de l’accord.

L’Iran a également commencé à enrichir de l’uranium plus près des niveaux de qualité militaire et a déclaré qu’il ferait des expériences avec des métaux uranifères, un composant clé d’une ogive nucléaire. Le pays a annoncé ses mouvements et a insisté sur le fait que toutes les violations du pacte sont facilement réversibles. Téhéran affirme que son programme nucléaire est uniquement à des fins pacifiques.

Reuters a contribué à ce rapport