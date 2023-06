Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Joe Biden ne va pas « sermonner » Narendra Modi sur le bilan de l’Inde en matière de droits de l’homme, a déclaré le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche.

Le président américain devrait faire part de ses inquiétudes concernant le recul démocratique en Inde, mais ne « sermonnera » pas M. Modi sur le sujet, a déclaré mercredi Jake Sullivan aux médias.

Juste un jour plus tôt, 75 législateurs – dont Bernie Sanders et Elizabeth Warren – ont écrit à M. Biden une lettre ouverte l’exhortant à « soulever directement » avec M. Modi, plusieurs « domaines de préoccupation » comme le rétrécissement de l’espace politique en Inde et les restrictions croissantes sur la presse liberté.

M. Sullivan a déclaré que lorsque les États-Unis voient des défis à la liberté de la presse, religieuse ou autre, «nous faisons connaître notre point de vue. Nous le faisons d’une manière où nous ne cherchons pas à faire la leçon ou à affirmer que nous n’avons pas nous-mêmes de défis ».

«En fin de compte, la question de savoir où vont la politique et la question des institutions démocratiques en Inde va être déterminée en Inde par les Indiens. Cela ne sera pas déterminé par les États-Unis », a-t-il déclaré.

Les remarques de l’administration Biden interviennent un jour avant que le président américain ne rencontre le Premier ministre indien.

Le président américain est sous la pression de plusieurs voix américaines progressistes, y compris des législateurs démocrates et des groupes de défense des droits de l’homme, pour aborder la détérioration de la situation des droits de l’homme en Inde avec M. Modi.

Le même jour que l’allocution de M. Sullivan, la députée américaine Ilhan Omar a tweeté qu’elle « n’assisterait PAS au discours de Modi » – une référence apparente à une séance conjointe du Congrès américain à laquelle le Premier ministre indien devrait s’adresser lors de sa haute- visite de profil.

« Le gouvernement du Premier ministre Modi a réprimé les minorités religieuses, encouragé les groupes nationalistes hindous violents et ciblé les journalistes/défenseurs des droits de l’homme en toute impunité », a-t-elle tweeté.

Amnesty International a déclaré plus tôt que M. Modi et M. Biden devaient régler de graves problèmes de droits humains dans leurs deux pays.

Le haut responsable indien d’Amnesty, Aakar Patel, a déclaré que « sous les yeux du monde entier, leur silence sera ressenti par les personnes en Inde et aux États-Unis dont les droits risquent le plus d’être bafoués ».

Amnesty a affirmé que l’administration indienne avait « imposé des contraintes dangereuses à la société civile ».

Mardi, 75 sénateurs et membres de la Chambre des représentants ont exhorté leur président à aborder les questions des droits de l’homme avec M. Modi lors de sa visite à Washington.

Les drapeaux de l’Inde et des États-Unis ornent le bâtiment du bureau exécutif Eisenhower de la Maison Blanche à Washington, DC, le 20 juin (AFP via Getty Images)

« Nous ne soutenons aucun dirigeant ou parti politique indien en particulier – c’est la décision du peuple indien – mais nous soutenons les principes importants qui devraient être au cœur de la politique étrangère américaine », ont déclaré les législateurs. dans la lettre ouverte à M. Biden.

« En tant que partisans de longue date d’une relation solide entre les États-Unis et l’Inde, nous pensons également que des amis peuvent et doivent discuter de leurs différences de manière honnête et franche. C’est pourquoi nous demandons respectueusement qu’en plus des nombreux domaines d’intérêts partagés entre l’Inde et les États-Unis, vous souleviez également directement avec le Premier ministre Modi les sujets de préoccupation », ont-ils déclaré.

La lettre énumérait les « domaines de préoccupation » comme « le rétrécissement de l’espace politique, la montée de l’intolérance religieuse, le ciblage des organisations de la société civile et des journalistes, et les restrictions croissantes à la liberté de la presse et à l’accès à Internet ».

Pendant ce temps, les États-Unis ont qualifié leur relation avec l’Inde de « l’un des partenariats déterminants de notre époque ».

M. Modi a rencontré mardi le patron de Tesla, Elon Musk, qui a promis d’amener Tesla en Inde « dès que possible ».

M. Sullivan a déclaré aux journalistes que « cette visite ne concerne pas la Chine. Mais la question du rôle de la Chine dans le domaine militaire, le domaine technologique, le domaine économique sera à l’ordre du jour ».

M. Modi doit visiter la National Science Foundation avec la première dame Jill Biden mercredi et avoir un dîner privé avec M. Biden à la Maison Blanche.