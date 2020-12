(Opinion Bloomberg) – Après le meurtre du principal scientifique nucléaire iranien la semaine dernière, le président élu Joe Biden subit une nouvelle pression pour reprendre rapidement les négociations avec le régime. Il devrait ralentir et procéder avec prudence.

Biden a depuis longtemps télégraphié son désir de ressusciter l’accord nucléaire conclu par l’Iran avec les États-Unis et d’autres puissances mondiales en 2015. Le plan d’action global conjoint, comme on l’appelait, avait été conçu pour suspendre le programme de développement nucléaire de Téhéran bien avant la phase de militarisation. Depuis la décision du président Donald Trump de retirer unilatéralement les États-Unis de l’accord en 2018, Téhéran a accéléré son enrichissement d’uranium et a accumulé ses stocks à des niveaux alarmants. Maintenant, le régime menace de mettre fin aux inspections nucléaires internationales à moins que Biden ne lève les sanctions clés dans les semaines suivant sa prise de fonction.

Biden aimerait revenir en arrière et peut s’attendre à un chœur d’approbation des autres signataires de l’accord s’il le fait. L’Union européenne, avec la Chine et la Russie, voudrait qu’il épanouisse sa plume exécutive et ramène rapidement les États-Unis dans l’accord: cela leur permettrait de tout vendre, des avions à passagers et des berlines aux missiles et aux chars aux théocrates de Téhéran.

À l’autre extrémité du spectre, Israël et de nombreux voisins arabes de l’Iran signalent leur inquiétude – en témoigne la récente visite secrète du Premier ministre Benjamin Netanyahu en Arabie saoudite – que Biden répète les erreurs du président Barack Obama et balaie les préoccupations des pays qui sont les plus menacés par le régime et ses mandataires. Ils considèrent l’accord comme une autorisation pour l’Iran de déployer tous les moyens non nucléaires dans sa poursuite de l’hégémonie régionale. Ils ne seront pas rassurés par la décision de Biden de nommer les hauts responsables de l’ère Obama, Antony Blinken et Jake Sullivan, tous deux champions de l’accord nucléaire, comme son secrétaire d’État et conseiller à la sécurité nationale.

Les propres druthers de Biden sont d’encourager l’Iran à mettre fin à l’enrichissement et à réduire son stock aux niveaux de 2017, ce qui ouvrirait la voie au retour des États-Unis à l’accord et à l’abandon des sanctions introduites par Trump. Une fois qu’un tel scénario de «conformité pour la conformité» sera atteint, Biden espère ouvrir de nouvelles négociations sur les autres activités dangereuses de l’Iran, y compris son développement de missiles et l’utilisation de milices par procuration pour déstabiliser la région.

La reprise du dialogue serait sans aucun doute politiquement opportun pour Biden. Mais il ne doit pas oublier que le truc de la diplomatie réside souvent dans le timing. L’ouverture des négociations avant l’été prochain n’a guère d’intérêt, lorsque le simulacre quadriennal d’élections en Iran produira un nouveau président. Bien que le guide suprême Ali Khamenei soit toujours le véritable décideur du régime, il est logique d’attendre qu’il oint officiellement le successeur de Hassan Rohani avant d’envoyer des palpeurs à Téhéran.

Attendre donnera également à Biden suffisamment de temps pour réparer la fracture de Trump avec les autres signataires et établir une position unie avec laquelle affronter l’Iran. Il devra persuader les Européens, les Chinois et les Russes que les intérêts économiques et de sécurité de tous sont mieux servis en demandant un accord global par nature, et pas seulement de nom – un accord qui oblige l’Iran à renoncer non seulement à l’option nucléaire. mais aussi ses autres activités dangereuses.

Pour y parvenir, Biden devrait recruter Israël et les États arabes pour ajouter leurs pouvoirs de persuasion aux siens. Un tel consensus pourrait même persuader les opposants républicains à l’accord sur le nucléaire de se rallier, assurant tout nouvel accord contre les caprices d’un futur président. Un leader raisonnable à Téhéran en reconnaîtrait la valeur.

La diplomatie avec l’Iran est la voie intelligente pour Biden. Mais se précipiter dans un autre accord défectueux n’aidera personne.

