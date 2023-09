Biden ne devrait pas être ridiculisé. Il faut le plaindre — RT World News

Lorsque Donald Trump s’exprimait à l’ONU, tout le monde riait. Maintenant, l’Oncle Sam est juste triste

À la veille de la dernière réunion de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, où le président américain Joe Biden a prononcé un discours, le compte X (anciennement Twitter) des Républicains contre Trump a invité les utilisateurs à se souvenir de l’époque où le monde se moquait littéralement de Donald Trump il y a cinq ans. Les représentants du monde entier ont éclaté de rire alors que le président se réjouissait de son administration, qui, selon lui, avait accompli plus que toute autre dans l’histoire – ce qu’il n’avait pas l’intention de faire comme une chute.

« Quand nous voyons un comportement ou écoutons des arguments ou des notions qui semblent si farfelus, déraisonnables ou insensés, il y a [an] réaction presque naturelle de rire, « » avait déclaré à l’époque un diplomate à BuzzFeed News, selon le compte. Cette situation crée une juxtaposition naturelle qui soulève la question suivante : le leadership américain est-il aujourd’hui plus respecté qu’il ne l’était sous Trump ? Un rapide coup d’œil à la transcription officielle de la Maison Blanche du discours de Biden à l’Assemblée générale cette semaine suggère que la réponse est « non ».

Juste dans sa deuxième phrase, nous le voyons dire à propos de son dernier voyage au Vietnam : « Et j’ai rencontré un petit groupe d’anciens combattants, américains et vietnamiens, qui (sic) avec esprit – et j’étais – j’ai assisté à un échange d’objets personnels de cette guerre – des cartes d’identité et un journal. C’était profondément émouvant de voir la réaction des soldats vietnamiens et américains.















Nous voyons également plus tard que la Maison Blanche a dû corriger les erreurs de langage de Biden : « … Et cette année, nous sommes fiers de rejoindre l’UNESCO. Mais nous reconnaissons également que pour relever les nouveaux défis de nos institutions et approches vieilles de plusieurs décennies, elles doivent être mises à jour pour maintenir (sic) la paix. [pace] avec le monde. »

Si vous regardez le discours, il est clair que le président de 80 ans s’est frayé un chemin à travers le discours. Non seulement il a bégayé, s’est mal exprimé et a généralement démontré son déclin visible au cours des dernières années, mais il a chanté les mêmes vieilles platitudes américaines qui ne trouvent aucun écho dans le reste du monde. Par exemple, a-t-il déclaré, en faisant référence au travail de l’ONU, « Nous avons évité la reprise d’un conflit mondial tout en sortant plus d’un milliard de personnes – un milliard de personnes – de l’extrême pauvreté. » Bien entendu, il n’a pas accordé le mérite au principal pays responsable de l’éradication de la pauvreté, la Chine.

Compte tenu de la longue carrière politique de Biden, ayant siégé à la commission des affaires étrangères du Sénat pendant des décennies et en tant que vice-président de l’administration Obama, de nombreux diplomates et dirigeants présents le connaissent certainement. Non seulement ils le connaissent, mais ils l’ont probablement vu à l’époque où il était beaucoup plus vif. Ainsi, l’attitude dominante lorsqu’ils voient un Biden visiblement diminué bégayer dans son discours est probablement celle de la pitié. Je sais que, quand je vois cet homme de 80 ans, j’ai l’impression d’être maltraité envers une personne âgée à ce stade.

Le peuple américain ressent certainement cela. Un sondage Associated Press/NORC réalisé en avril a révélé que 26 % des personnes interrogées aimeraient voir Biden se présenter à nouveau en 2024, contre 73 % qui ont déclaré qu’il ne devrait pas le faire. La plupart des gens estiment que le président est trop vieux pour se faire réélire, même s’il s’est déjà engagé à se représenter. La plupart estiment également que Trump, qui fait face à une litanie d’accusations criminelles liées à sa tentative de saper la légitimité de l’élection présidentielle de 2020, ne devrait pas non plus se présenter. Ce sentiment est plus prononcé chez les observateurs occasionnels à l’étranger, qui se demandent entre eux : est-ce vraiment ce que l’Amérique a de mieux à offrir ?















Cette situation devant l’ONU ressemble donc à un microcosme de la position actuelle de l’Amérique dans le monde : le monde s’est moqué des États-Unis sous Trump, alors qu’il détruisait à lui seul certains des partenariats politiques et militaires les plus précieux de Washington et, maintenant, il ne peut s’empêcher d’éprouver de la pitié pour l’Amérique et son prestige clairement en déclin. Les années Trump ont été plus dramatiques et explosives ; les années Biden sont remplies de honte silencieuse.

S’il est réélu, Trump pourrait retirer les États-Unis de l’OTAN, ce qui serait objectivement une bonne chose pour une institution désuète sans justification sérieuse à son existence, tandis que Biden, qui était censé unir le monde sous la bannière américaine, a sérieusement chuté. en deçà des attentes. Dans les deux cas, le leadership américain est en déclin irréversible, laissant le monde et ses pôles émergents combler ce vide avec des structures nouvelles et innovantes.

Le peuple américain, lors des prochaines élections, se retrouve dans une situation de « damné s’il le fait, damné s’il ne le fait pas » en raison de la position hégémonique de son pays. Peu importe qui gagnera l’année prochaine, l’Oncle Sam ne sera pas la puissance dominante du monde au cours des cinq prochaines années.