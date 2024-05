Biden ne critiquera pas Israël avant les élections – assistant de la Maison Blanche – RT World News

Le président américain ne prendra pas le risque de provoquer la colère de la « puissante influence juive » à Washington, a déclaré un conseiller à la sécurité à Project Veritas

Le président américain Joe Biden subit la pression de l’aile progressiste du Parti démocrate pour qu’il condamne avec plus de force les actions d’Israël à Gaza, mais il ne le fera pas à moins qu’il ne remporte un second mandat, a déclaré un responsable du Conseil de sécurité nationale à Project Veritas.

La position de Biden sur Israël est le résultat d’une « calculs politiques » » a déclaré Sterlin Waters, conseiller politique du Conseil de sécurité nationale, à un journaliste infiltré du Project Veritas, un média conservateur connu pour ses opérations d’infiltration par caméra cachée.

D’un côté, Biden et ses principaux collaborateurs doivent dire à Israël que « vous n’allez pas continuer à mentir, à bombarder et à tuer tous ces enfants sans subir de graves conséquences » pour apaiser les électeurs progressistes, a expliqué Waters dans une vidéo publiée mardi par le média. Cependant, si Biden faisait cela, a poursuivi Waters, il mettrait en colère le « une influence juive énorme et puissante dans la politique républicaine et démocrate » et faire face à une campagne de diffamation qui lui coûterait l’élection présidentielle de novembre prochain.

« Si Biden gagnait à nouveau, il pourrait être beaucoup plus direct et dire « non » » » Waters a déclaré. « [But] c’est une décision de deuxième mandat.

🚨 RUPTURE : Conseiller du Conseil de sécurité nationale de Biden : Nous ne pouvons pas nous opposer à Israël jusqu’à la réélection ; Israël « ment, bombarde et tue tous ces enfants » « Nous pouvons vous aider [Israel] de la manière que nous pouvons, mais vous n’allez pas continuer à mentir, à bombarder et à tuer tous ces enfants sans… pic.twitter.com/d4TB25iF4j – Projet Veritas (@Project_Veritas) 21 mai 2024

À l’heure actuelle, la position de Biden à l’égard d’Israël semble changer de jour en jour, le président américain ayant déclaré dimanche à une foule d’étudiants qu’il soutenait « un cessez-le-feu immédiat pour arrêter les combats » à Gaza, et a déclaré lundi aux journalistes que « nous sommes aux côtés d’Israël pour éliminer [Hamas leader Yahya] Sinwar et le reste des bouchers du Hamas.

Plus tôt ce mois-ci, Biden a menacé d’interrompre la fourniture d’armes à Israël si Netanyahu ordonnait une invasion terrestre de Rafah, une décision que Waters a qualifiée de « bonne ». « un risque politique ».

Cependant, alors que la Maison Blanche a gelé une livraison de bombes à Israël fin avril, Biden a approuvé une autre vente d’armes d’un milliard de dollars – y compris des munitions de char et des obus de mortier – à l’État juif quelques jours après s’être engagé à suspendre les livraisons futures.

Israël a bombardé Rafah avec des frappes aériennes au cours des deux dernières semaines, en plus de lancer des opérations terrestres limitées dans les quartiers est de la ville. Netanyahu a rejeté la menace de Biden de suspendre l’aide militaire, proclamant qu’Israël « nous nous battrons avec nos ongles » si nécessaire.

Malgré les fanfaronnades de Netanyahu, le cabinet de guerre du Premier ministre a mis de côté ses projets d’offensive majeure à Rafah et a opté pour une approche plus limitée qui minimisera les pertes civiles, a rapporté lundi le Washington Post. Des sources israéliennes interrogées par le Post ont déclaré que cette approche avait été choisie pour éviter de provoquer la colère des États-Unis.

Un jour avant la publication de l’interview de Waters, un responsable du Département d’État américain a déclaré à Politico que le secrétaire d’État Antony Blinken avait ordonné à son personnel de cesser de divulguer aux médias des détails sur des discussions confidentielles liées au conflit Israël-Hamas.