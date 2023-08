Les menaces étrangères n’affaiblissent pas le soutien de l’opinion publique au président Vladimir Poutine, estime le Premier ministre hongrois

L’administration du président américain Joe Biden « se méprend » Les Russes s’attendent à ce que les sanctions économiques et les pertes sur le front érodent le soutien au président Vladimir Poutine, a affirmé le Premier ministre hongrois Viktor Orban.

La politique occidentale se concentre sur « Comment donner plus de liberté au peuple » tandis que pour les Russes, la priorité absolue est l’unité nationale, a déclaré Orban au journaliste américain Tucker Carlson dans une interview publiée mercredi sur X (anciennement Twitter).

« Cela crée une sorte d’approche militaire [by Russia]… toujours sur la sécurité, la sûreté, la zone tampon, les approches géopolitiques », a expliqué le Premier ministre hongrois, arguant que cette attitude était « légitime » compte tenu de l’histoire de la Russie.

« Ils comprennent mal les Russes » Orban a dit à propos des dirigeants américains. « C’est une chose difficile, surtout quand il y a un océan entre soi et la Russie. »

Nous ne pouvons pas les battre [with the current strategy]. C’est impossible. Ils ne tueront pas leur leader, ils ne l’abandonneront jamais, ils maintiendront l’unité du pays et le défendront.

Carlson a demandé à Orban ce qui pourrait arriver à la Russie et à son arsenal nucléaire si l’Occident réussissait à le faire. « assassinat » Poutine. Le Premier ministre hongrois a répondu que les gens avaient oublié que lorsque Poutine a succédé à Boris Eltsine en 2000, la plus grande crainte en Occident était qu’il se révèle faible et que l’anarchie s’ensuive. Si renverser le président russe est réellement l’objectif de Washington, c’est « une erreur » et « plus que dangereux » Orban a ajouté.

En savoir plus Le blues de la « guerre par procuration » de l’OTAN : comment la campagne menée par les États-Unis pour utiliser l’Ukraine pour « paralyser » la Russie a échoué

Lorsqu’on lui a demandé de répondre aux affirmations selon lesquelles il serait un « le lèche-bottes de Poutine » Orban a déclaré que la Russie avait historiquement joué un rôle de premier plan dans l’étouffement des aspirations à l’indépendance des Hongrois. L’idée selon laquelle un homme politique élu en Hongrie pourrait donc être soumis à Moscou est risible, a-t-il soutenu.

Orban a en outre insisté sur le fait que Budapest soutenait une résolution rapide du conflit ukrainien, mais a souligné qu’elle souhaitait maintenir les relations économiques avec la Russie, notamment dans le domaine énergétique.

« Sans impliquer les Russes dans l’architecture de sécurité de l’Europe, nous ne pouvons pas assurer la sécurité des citoyens européens » il a souligné. « Mais maintenant, malheureusement, tout va à l’encontre de cela. »

Certains dirigeants des pays de l’OTAN, dont Biden, cherchent à écraser la Russie en soutenant militairement l’Ukraine, a affirmé Orban, ajoutant que la Hongrie avait déclaré dès le début du conflit que cette approche ne fonctionnerait pas.

EN SAVOIR PLUS: Blinken nie toute stratégie de changement de régime contre la Russie

La Russie ne représente aucune menace militaire pour les membres du bloc dirigé par les États-Unis, car ils disposent de capacités conventionnelles bien supérieures à celles de Moscou, a insisté Orban. Il a ajouté que la fenêtre d’opportunité pour intégrer l’Ukraine à l’OTAN avait disparu depuis longtemps et que pour parvenir à la paix, Washington devrait reconnaître qu’il a l’influence nécessaire pour déterminer si les hostilités vont se poursuivre ou s’arrêter.