Selon Roth Capital, ces deux actions de Penny «Achat fort» pourraient exploser

Quels types d’actions suscitent la controverse pas comme les autres? Penny stocks. Ces tickers se négociant pour moins de 5 $ par action ont acquis la réputation d’être parmi les noms les plus controversés de Wall Street, ces jeux se sont rencontrés à bras ouverts ou ont été malmenés. Il est compréhensible que certains investisseurs se méfient. Les opposants soulignent rapidement qu’il pourrait y avoir une raison très réelle pour laquelle ces actions changent de mains pour changer de poche, les bas cours des actions masquant souvent des obstacles tels que des fondamentaux faibles ou des vents contraires troublants. Cela dit, d’autres sont attirés par le potentiel de croissance des penny stocks. Le fait est que même une appréciation mineure du cours des actions peut se traduire par d’énormes gains en pourcentage et, par conséquent, des rendements importants. De plus, votre argent va plus loin avec ces bonnes affaires. Quel que soit votre camp, une chose est sûre, une diligence raisonnable est nécessaire avant de prendre des décisions d’investissement. C’est là qu’interviennent les experts, à savoir les analystes de Roth Capital. Ces professionnels apportent leur expérience et leurs connaissances approfondies à la table. C’est dans cet esprit que nous nous sommes concentrés sur les actions à deux penny qui ont reçu l’approbation des analystes de Roth Capital. En exécutant les tickers dans la base de données de TipRanks, les deux ont également été applaudis par le reste de la rue, car ils se vantent d’un consensus d’analystes «Strong Buy». Sans parler d’un potentiel de hausse substantiel est sur la table.Cellectar Biosciences (CLRB) Tirant parti de sa plate-forme brevetée d’administration de conjugués phospholipidiques (PDC), Cellectar Biosciences développe des traitements de pointe pour le cancer. Sur la base du potentiel de son candidat-médicament, CLR 131, et de son cours de 1,24 $, Roth Capital pense que le moment est venu de se lancer dans l’action.Représentant l’entreprise, l’analyste Jonathan Aschoff dit à ses clients qu’il est optimiste à propos du CLR 131, qui est un PDC ciblé à petites molécules conçu pour délivrer un rayonnement cytotoxique directement et sélectivement aux cellules cancéreuses, dans les indications du lymphome lymphoplasmocytaire (LPL) / macroglobulinémie de Waldenström (MW). Selon Aschoff, à la suite de sa réunion d’orientation de type B avec la FDA, «le CLRB est prêt à lancer son premier essai pivot CLR 131 dans la LPL / MW après avoir atteint un taux de 100% ORR et 75% de réponse majeure chez quatre patients.» Il souligne que bien que le CLRB vient de rapporter des résultats prometteurs dans le myélome multiple (MM) (TRG de 40% chez les patients réfractaires à triple classe (TCR) à des doses corporelles totales d’au moins 60 mCi), la LPL / WM a été sélectionnée pour l’essai pivot initial sur la base de les résultats initiaux très solides et la concurrence moindre pour les patients. «Nous considérons cela comme une décision prudente car l’inscription compédia du NCCN dans MM est une simple publication évaluée par des pairs, si elle est approuvée pour la première fois dans LPL / WM. Nous notons également que CLRB a régulièrement amélioré son dosage de CLR 131, en fractionnant essentiellement les doses afin que des doses corporelles totales plus élevées soient bien tolérées », a expliqué Aschoff. Ajoutant à la bonne nouvelle, la thérapie a généré une activité dans les tumeurs cérébrales non résécables préliminaires de phase 1. Aschoff a ajouté: «Le contrôle de la maladie a été montré chez deux patients fortement prétraités atteints d’épendymomes, montrant la capacité du médicament à traverser la barrière hémato-encéphalique, et toutes les doses jusqu’à 60 mCi / m2 ont montré un profil de sécurité favorable.» À cette fin, Aschoff évalue CLRB. a Achetez avec un objectif de prix de 10 $. Les investisseurs pourraient empocher un gain de 713% si cet objectif était atteint dans les douze mois à venir. (Pour voir les antécédents d’Aschoff, cliquez ici) Les autres analystes sont-ils d’accord? Elles sont. 5 achats et aucune retenue ni vente n’ont été émises au cours des trois derniers mois. Le message est donc clair: CLRB est un achat fort. Compte tenu de l’objectif de cours moyen de 5,48 $, les actions pourraient grimper de 345% par rapport aux niveaux actuels. (Voir l’analyse du stock CLRB sur TipRanks) Applied Genetic Technologies (AGTC) Avec une vaste expérience en thérapie génique, Applied Genetic Technologies conçoit et construit tous les éléments critiques de la thérapie génique et les rassemble pour développer des traitements efficaces pour les patients. Actuellement à 4,50 $ pièce, Roth Capital estime que le récit de croissance à long terme de cette action est solide.L’analyste du cabinet Zegbeh Jallah souligne que les données récemment publiées pour son programme de thérapie génique XLRP, qui devrait entrer dans des études pivots au premier trimestre 2021, a réaffirmé son optimisme. thèse. «Bien que le marché n’apprécie pas pleinement les données compte tenu de la façon dont les actions se négocient, nous continuons de croire que les résultats suggèrent qu’AGTC pourrait avoir une thérapie de premier ordre, qui soutient les efforts pivots prévus», a-t-il expliqué. mise à jour sur les résultats de l’étude de phase 1/2 XLRP, en utilisant les critères de la FDA, l’AGTC a évalué les réponses à 12 mois dans les groupes à faible dose (2 et 4) et à 6 mois dans les groupes à dose plus élevée (5 et 6). Selon Jallah, «les réponses initiales ont été observées dans les groupes de dose 2, 3, 4, 5 et 6, avec une durabilité de réponse impressionnante même à 12 mois.» De plus, à 6 mois, la dose utilisée dans le groupe 5 a entraîné une Taux de réponse de 43% ou taux de réponse de 57% si on exclut un patient ne répondant pas aux critères d’inscription. Dans le groupe 6, un taux de réponse de 50% a été observé, soit 100% en excluant les patients ne répondant pas aux critères de recrutement. Jallah a ajouté: «Toutes les mesures ont été obtenues dans la grille de périmétrie 36, ce qui devrait, selon nous, faciliter la présélection des loci susceptibles de répondre. Bien que la BCVA ne soit pas le critère d’évaluation principal, les améliorations de la BCVA, qui peuvent capturer les changements dans la région centrale, ont été maintenues à 12 mois. »Même si certains investisseurs se sont déclarés préoccupés par la thérapie concurrente de Meira, Jallah pense que la technologie d’AGTC pourrait avoir une longueur d’avance. «Dans l’ensemble, nous pensons que les données des deux sociétés sont fortement indicatives du potentiel d’efficacité de la thérapie génique pour les maladies héréditaires de la rétine, et bien que les différences dans la conception de l’étude rendent les comparaisons directes difficiles, nous pensons que l’AGTC pourrait avoir un avantage concurrentiel pour devenir crucial. », a-t-il commenté. Conformément à son approche optimiste, Jallah a réitéré une note d’achat et un objectif de cours de 30 $, indiquant un potentiel de hausse de 568%. (Pour voir le bilan de Jallah, cliquez ici) Dans l’ensemble, d’autres analystes font écho au sentiment de Jallah. 5 achats et zéro prise ou vente s’ajoutent à une cote de consensus d’achat fort. L’objectif de prix moyen de 18,25 $ est moins agressif que celui de Jallah mais laisse encore de la place pour un potentiel de hausse de 306%. (Voir l’analyse boursière AGTC sur TipRanks) Pour trouver de bonnes idées pour le trading d’actions penny à des valorisations attrayantes, visitez les meilleures actions à acheter de TipRanks, un outil nouvellement lancé qui rassemble toutes les informations sur les actions de TipRanks. uniquement celles des analystes en vedette. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d’information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.