Biden “n’achète pas” que les démocrates pourraient perdre à mi-mandat – Shaw Local

ROSEMONT, Illinois – (AP) – Le président Joe Biden a déclaré vendredi qu’il se sentait “très bien” quant aux chances des démocrates aux élections de mi-mandat, alors même qu’il se rendait dans la région de Chicago pour soutenir deux membres de la Chambre qui sont confrontés à des batailles de réélection plus compétitives. que prévu.

“Mes amis, je n’achète pas l’idée que nous avons des problèmes”, a-t-il déclaré à la foule lors d’une réception politique dans un hôtel pour les représentants américains Lauren Underwood et Sean Casten. Le Congressional Leadership Fund, un super comité d’action politique, ou super PAC, aligné sur la direction du GOP House, a annoncé cette semaine un achat d’annonces de 1,8 million de dollars contre Castenqui représente un district de l’Illinois que Biden a remporté d’environ 11 points de pourcentage en 2020.

Devant une foule d’environ 50 personnes, le président a coché les réalisations législatives emblématiques de son administration en matière d’infrastructures, de climat et de réduction du coût des médicaments sur ordonnance, des efforts qui, selon lui, ont été réalisés en collaboration avec Underwood et Casten. “Sean et Lauren ont été d’excellents partenaires dans tout cela à tous les niveaux”, a-t-il déclaré.

De Casten, il a dit: “Sean est intelligent, efficace et est l’un des hommes les plus honorables avec qui j’ai jamais servi”.

Il a vanté la capacité d’Underwood à travailler au-delà des frontières du parti, la qualifiant de “championne des familles”.

Underwood, de Naperville, cherche à être réélu dans le 14e district du Congrès de l’Illinois et fait face à un défi du républicain Scott Gryder, un avocat d’Oswego qui est président du conseil du comté de Kendall. Casten, de Downers Grove, cherche un autre mandat dans le 6e district du Congrès de l’Illinois et fait face à un défi du républicain Keith Pekau, le maire d’Orland Park. Les limites des deux districts ont été redessinées après le dernier effort de redécoupage décennal de l’Illinois.

Les arrêts à l’extérieur de Chicago et plus tôt vendredi en Californie – et les événements à venir à Joliet, Illinois, Pennsylvanie et New York ce week-end – font tous partie des efforts minutieux de Biden pour consolider un terrain fragile qui avait été prédit de manière fiable. pour opter pour les démocrates, dans le but d’atténuer l’impact des pertes prévues de sièges au Congrès et de courses de gouverneurs à travers le pays lors des élections de mi-mandat de mardi.

“Je me sens vraiment bien quant à nos chances”, a-t-il déclaré aux journalistes alors qu’il montait à bord d’Air Force One pour l’Illinois depuis le sud de la Californie. « Je pense que nous allons garder le Sénat et prendre un siège, et je pense que nous avons une chance de gagner la Chambre. Donc, je me sens optimiste.

Le président Joe Biden salue Toni Preckwinkle, président du conseil d’administration du comté de Cook, à son arrivée sur Air Force One à l’aéroport international O’Hare de Chicago, le vendredi 4 novembre 2022. (AP Photo/Patrick Semansky) (Patrick Semansky/AP)

À Carlsbad, en Californie, Biden a visité une entreprise de communication qui devait bénéficier de sa poussée pour renforcer Fabrication américaine de semi-conducteurs. Il a pris le long du représentant assiégé. Mike Levin pour la visite à Viasat, alors que le président a souligné son CHIPS and Science Act, un paquet législatif de 280 milliards de dollars, et le travail que son administration a fait pour les vétérans américains.

“Mike est un champion pour ses électeurs, en particulier les anciens combattants qui vivent ici”, a déclaré Biden, notant tout au long de son allocution qu’il avait fait adopter des projets de loi signés “avec l’aide de Mike”.

Levin, un membre du Congrès à deux mandats représentant un district de la région de San Diego qui était autrefois un bastion républicain, est enfermé dans une course serrée avec l’ancien maire de San Juan Capistrano, Brian Maryott. Biden a fait la une d’un rassemblement jeudi soir à Oceanside, Californie, pour Levin.

L’ère de la pandémie de coronavirus ruptures d’approvisionnement et un pénurie de fabrication de puces nationales a entravé Viasat, qui s’appuie sur ces composants pour les services qu’il fournit aux clients industriels et à l’armée américaine. L’entreprise met également un point d’honneur à embaucher des vétérans de retour. Biden a expliqué vendredi comment la loi CHIPS aidera Viasat et d’autres sociétés à réduire leur dépendance à l’égard des fabricants de puces étrangers.

“Cela change la donne”, a-t-il déclaré à propos de la possibilité d’avoir des puces facilement disponibles aux États-Unis. “Grâce à cette loi, cette entreprise espère développer considérablement ses activités mondiales et embaucher plus de travailleurs au cours des cinq prochaines années.”

Samedi matin, il doit prononcer une allocution dans la ville voisine de Joliet, dans l’Illinois, sur la sécurité sociale et l’assurance-maladie, avant de se rendre à Philadelphie pour rejoindre l’ancien président Barack Obama à la souche pour Le candidat au Sénat John Fetterman.

De là, Biden se rendra dans le comté de Westchester, juste au nord de New York, pour faire campagne pour Gouverneur Kathy Hochulqui est dans une course difficile avec le républicain Lee Zeldin.

“Si nous continuons à nous battre, à garder la Chambre et le Sénat, tout ira bien, mais si nous perdons la Chambre et le Sénat, ce seront deux années horribles”, a brièvement déclaré Biden. abandonnant son optimisme caractéristique avant d’ajouter, “La bonne nouvelle est que j’aurai le stylo de veto.”

Longtemps rapporté de Washington.

