Biden n’abordera pas directement la question de l’âge en 2024

Biden s’intéresse de près aux mécanismes de sa campagne naissante, insistant pour approuver les publicités et interviewer les futurs membres du personnel. Il se montre cependant moins disposé à se laisser manipuler, ce qui rend difficile pour ses conseillers d’aborder un sujet aussi sensible.

Biden a mené peu de sondages sur la manière de rassurer les électeurs sur son âge, se plaint amèrement de ses critiques au sein du parti qui soulèvent la question en public et n’est pas disposé à envisager l’utilisation d’appareils auditifs, selon ses proches démocrates.

Il ne peut bien sûr pas ralentir la marche du temps, ni désamorcer complètement le problème. Mais Biden peut faire plus que improviser un blague sur le fait d’avoir 110 ans. Ses propres partisans et législateurs le supplient de prendre cette question au sérieux, car le simple fait de dire « regarde-moi », comme il rétorque souvent lorsqu’on lui demande son âge, est précisément le problème : les gens le sont et c’est toujours le problème primordial qui les préoccupe. le plus sur sa candidature.

Personne, du moins en dehors du cercle restreint de Biden, n’est plus conscient de la menace posée par les limites perçues du président que les démocrates eux-mêmes confrontés à des réélections difficiles, qui entendent invariablement l’inquiétude des électeurs à propos de Biden lorsqu’ils sont chez eux. représentant Hillary Scholtenqui représente une tranche historiquement républicaine de l’ouest du Michigan, a déclaré que Biden pourrait être aidé par un défi au sein du parti car il serait en mesure de démontrer sa forme physique.

« Seules des choses positives pourraient résulter d’une primaire ouverte et compétitive à l’élection présidentielle », a déclaré Scholten, qui souhaite que Biden se présente à nouveau. « C’est un préjudice pour nous tous si nous ignorons les inquiétudes du public concernant l’image du président. »

Les démocrates, a-t-elle dit, devraient « attirer plus de monde, de quoi avons-nous peur ? Il est problématique que nous l’ignorions. Cela nous fait paraître déconnectés, cela nous fait paraître effrayés.

Alors que les délais de dépôt des candidatures approchent et que presque tous les démocrates ambitieux se rangent derrière Biden par crainte de l’affaiblir, ainsi que leurs propres perspectives d’avenir, avant une revanche contre Donald Trump, une primaire à grande échelle est peu probable. Pourtant, le Rép. Doyen Phillips (D-Minn.) évalue toujours une offre, et les textes du groupe de législateurs démocrates sont remplis d’admiration que quelqu’un mette au moins en valeur l’âne dans la pièce – s’il reconnaît qu’il ne pourra jamais le dire publiquement.

Même si Phillips n’est pas encore prêt à se lancer dans une candidature propre au doyen dans le New Hampshire, il est enthousiasmé par l’idée avant la date limite de dépôt des candidatures, plus tard ce mois-ci, et planterait probablement un drapeau dans cet État historiquement original s’il se présentait.

Le représentant Dean Phillips réfléchit toujours à une candidature présidentielle. | Kevin Dietsch/Getty Images

Phillips a téléphoné à une poignée de stratèges démocrates ayant une expérience présidentielle de haut niveau pour connaître leur avis et cherche à s’inspirer d’un pouvoir encore plus élevé au sein du parti : il a été vu récemment au Capitole avec un exemplaire du livre de John F. Kennedy. Profils dans Courage.

Alors que Robert F. Kennedy Jr. se lance désormais dans une candidature indépendante, le Minnesotan pourrait constituer le seul défi auquel Biden est confronté dans le New Hampshire, où le président n’est pas en lice en raison du changement de calendrier du parti mais pourrait bénéficier d’une campagne écrite. organisé par d’éminents démocrates locaux.

Tous les démocrates de la Chambre ne sont pas aussi séduits par les réflexions de Phillips – le représentant. Sydney Kamlager-Dove (Démocrate de Californie) l’a réprimandé lors d’une récente réunion du caucus, m’ont dit les participants. Il a démissionné d’un poste de leader junior à la Chambre et est maintenant confronté à la possibilité d’avoir sa propre primaire dans son district de Twin Cities de la part d’un membre du Comité national démocrate, une affiliation que Phillips ne considère pas comme une coïncidence.

Cependant, la plupart des démocrates de la Chambre sont plus inquiets à propos de Biden que de leur collègue du Minnesota.

Le mois dernier, au Comité de campagne du Congrès démocrate, de nombreux législateurs ont regardé en direct des groupes de discussion avec des électeurs du Nevada et du Michigan. Presque tous ont répondu aux questions sur Biden de la même manière que les électeurs de chaque groupe de discussion : en évoquant son âge. (Même si un participant a été réconforté par le fait que les électeurs ont également cité l’âge de Trump et se sont plaints du fait que les deux étaient trop vieux.)

Tous les consultants démocrates à qui j’ai parlé ces dernières semaines ont déclaré que c’était le seul refrain qu’ils reprenaient à propos de Biden.

Un sondeur, qui a supervisé à la fin du mois dernier un groupe de discussion composé d’électeurs influents de Caroline du Nord, a déclaré que le premier mot ou expression utilisé par les participants à propos de Biden était « une combinaison de « vieux, ralentissement » ou, s’ils étaient plus durs, « démence ou faiblesse ». .’»

Ce sondeur a dû pousser les participants à avoir davantage d’impressions sur Biden et il y avait peu de souvenirs de ses réalisations.

Les législateurs démocrates ne pourraient pas être plus directs sur la nécessité pour le président d’essayer d’apaiser les appréhensions des électeurs quant à sa capacité à servir.

« Je pense que vous devez être aussi public que possible lorsque vous abordez les problèmes, et c’est ainsi que vous pourrez les régler », a déclaré le sénateur. Jon Testeur, le démocrate du Montana, a déclaré à propos de l’âge de Biden. « Mais ça ne va pas être facile parce qu’il est [going to be] 82 ans. »

Le sénateur Jeanne Shaheen (DN.H.) était encore plus pertinent. « Je pense qu’il est important d’y faire face. »

Le haut commandement de Biden a clairement fait une analyse coûts-avantages selon laquelle il y a bien moins à gagner qu’à perdre en augmentant la visibilité publique du président. Une forte performance publique que peu de gens pourraient voir ferait, à ce moment du calendrier politique, moins pour renforcer son image qu’un autre déversement comme celui qu’il a subi plus tôt cette année à l’Académie de l’Air Force n’exacerberait les doutes sur sa capacité.

Il accorde peu d’entretiens, et principalement avec des interlocuteurs amicaux, tient rarement des conférences de presse complètes et ses collaborateurs atténuent ses déplacements internationaux en allégeant son emploi du temps après les voyages.

Biden a voyagé davantage à l’intérieur du pays depuis l’annonce de sa candidature à la réélection car, contrairement à Trump, dépendant d’Internet, le président doit organiser des collectes de fonds en personne à travers le pays pour constituer son trésor de guerre. Le discours de Biden en l’honneur de feu John McCain à Phoenix, par exemple, était prévu de concert avec une collecte de fonds en Arizona.

Lorsqu’il n’est pas en déplacement pour des voyages financiers, bon nombre de ses événements de messagerie ont lieu dans la région métropolitaine de Washington ou de Philadelphie, où il peut facilement se rendre depuis son domicile du Delaware (Biden reviendra une fois de plus à Philadelphie ce vendredi pour un événement économique). .

La décision de Biden de sauter le service commémoratif de San Francisco pour Dianne Feinstein – sa collègue de longue date et partisane du début de 2020 – parce que cela aurait nécessité un aller-retour rapide a surpris les démocrates des deux côtes.

Plus inquiétantes pour eux que le voyage de Biden, ce sont ses difficultés à présenter un argument efficace, notamment sur l’économie. Même lorsqu’il reçoit de bonnes nouvelles, comme il l’a été la semaine dernière avec un rapport sur l’emploi plus élevé que prévu, le président est incapable d’en tirer parti pour faire valoir ses arguments en faveur de lui-même ou contre les Républicains.

Lorsqu’un journaliste lui a demandé pourquoi, malgré la grande disponibilité du travail, les Américains ne se sentaient pas mieux face à l’économie, Biden n’a pas proposé de réponse empathique quant au défi du coût de la vie posé par l’inflation. Et il n’a pas utilisé cette question pour fustiger les Républicains pour leur manque de solutions ou de liens avec des intérêts particuliers détestés. Il a répondu en se plaignant de la couverture médiatique et en racontant une vieille scie à propos d’un chien dans un lac.

Oui, Biden étant Biden, il a peut-être proposé la même réponse il y a 20 ans. Pourtant, il n’aurait pas eu l’apparence et le son de la semaine dernière – et le moment politique n’aurait pas exigé qu’il fasse mieux.

À tout cela, on peut compter sur les défenseurs de Biden pour faire valoir que ses détracteurs se sont pour la plupart trompés sur ses perspectives politiques et législatives depuis début 2019, avant même son entrée à la primaire. Cet argument a la valeur ajoutée d’être en grande partie vrai.

Pourtant, comme l’affirmation selon laquelle, parce qu’il a battu Trump une fois qu’il est le mieux placé pour le faire à nouveau, cet argument est convaincant jusqu’au moment où il ne l’est plus.

Dans leurs moments les plus honnêtes, même les défenseurs de Biden les plus dévoués qui ne sont pas sur sa liste de paie se demanderont nerveusement s’ils regarderont en arrière à ce moment et se rendront compte que l’électorat avait conclu qu’il était trop vieux pour un autre mandat – et il a ignoré les feux rouges clignotants pour foncer de toute façon.

La plupart des démocrates, cependant, sont plus obsédés par l’ici et maintenant et par la manière dont Biden peut exactement apaiser les doutes sur sa forme physique. Bien sûr, il n’y a pas de consensus sur ce qu’il peut faire.

Certains préfèrent une touche légère, Ronald Reagan, lors du débat de 1984, plaisantant sur « la jeunesse et l’inexpérience » de Walter Mondale, mais avec plus de cohérence.

« Reagan n’est pas allé à Georgetown pour prononcer un discours d’une heure sur la question », a déclaré Paul Begala, stratège démocrate de longue date.

D’autres démocrates influents estiment cependant que Biden doit plus à l’électorat que l’humour.

Une personnalité possédant une vaste expérience de l’aile ouest a déclaré que le président devrait s’asseoir pour un entretien de « 60 minutes » avec la première dame et répondre directement à toutes les questions sur son âge, expliquant qu’ils aiment le pays et qu’ils ne se lanceraient jamais dans une autre course s’il n’était pas debout. pour ça.

Tout cela peut ressembler à autant de conseils de la galerie, de la même foule dont Biden aime dire qu’il ne l’a jamais vraiment compris, mec.

À un moment donné, cependant, Biden devra s’attaquer directement à la question : comment pouvez-vous garantir au pays que vous êtes capable de remplir un autre mandat de quatre ans ?

Le président aime citer la vieille phrase de l’ancien maire de Boston, Kevin White – comparez-moi à l’alternative, pas le Tout-Puissant – mais je me souviens de l’autocollant de pare-chocs de l’époque où le gouverneur de Louisiane, éthiquement flexible, Edwin Edwards se présentait contre le membre du Klan David Duke : « Votez pour l’escroc : c’est important.»

L’année prochaine, ce sera peut-être Biden qui se présentera contre l’escroc, et peut-être un autre sur le point d’être condamné, mais sera-t-il prêt à dire : Votez pour le Codger : c’est important ?