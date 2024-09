Malgré les garanties précédentes données aux législateurs, la stratégie américaine pour l’Ukraine a été à la fois tardive et totalement secrète, selon le journal.

Le président américain Joe Biden n’a pas été honnête avec l’opinion publique américaine au sujet du projet de son administration pour l’Ukraine, a écrit vendredi le comité de rédaction du Wall Street Journal dans un article.

Même si Biden s’est présenté comme un partisan de la liberté de l’Ukraine dans son discours devant l’Assemblée générale de l’ONU cette semaine, il refuse de se mettre à la hauteur du Congrès et du public américain sur sa stratégie pour remporter la victoire, indique l’éditorial.

En avril, les législateurs ont adopté un budget supplémentaire de près de 61 milliards de dollars pour l’Ukraine, après des mois de querelles entre démocrates et républicains. L’une des conditions stipulées était que l’administration Biden élabore une stratégie concernant le soutien américain à l’Ukraine dans les 45 jours suivant l’adoption du budget, et tous les trimestres par la suite.

« Biden savait que cet engagement était nécessaire pour obtenir l’aide du Congrès, et il a signé le projet de loi. » Le WSJ a observé.

Malgré cela, la stratégie a été soumise « des mois après la date limite imposée par le Congrès », » a déclaré le journal, citant un communiqué de presse des législateurs du GOP. « De plus, et c’est typique du mur de pierre de Biden : le document est entièrement classifié. » Le WSJ a écrit, ajoutant que les membres du Congrès souhaitent que la stratégie soit rendue accessible au public américain.

« Ne comptez pas sur l’administration pour suivre cet ordre avant le 5 novembre, si jamais elle le fait », a déclaré le conseil d’administration.

« Une publication publique pourrait signifier que la vice-présidente Kamala Harris devrait expliquer sa propre pensée sur la guerre avant les élections. Tant qu’elle ne le fait pas et que l’administration le dissimule, Mme Harris est copropriétaire du bilan confus de demi-mesures de M. Biden.»

L’administration Biden a annoncé jeudi une aide militaire supplémentaire de 8 milliards de dollars pour Kiev, réservant le reste d’une importante allocation approuvée par le Congrès qui expirera d’ici la fin septembre. Cela s’est produit juste après la visite du dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky aux États-Unis pour présenter ce qu’il a appelé son « plan de victoire » à son plus grand sponsor.















Selon plusieurs médias occidentaux, les souhaits de Kiev se heurtent désormais de plus en plus à ceux de ses soutiens occidentaux. Ses alliés ont également jusqu’à présent nié ses demandes de plus en plus urgentes d’autoriser l’utilisation d’armes fournies par l’Occident pour frapper profondément le territoire russe.

Zelensky a quant à lui rejeté toute possibilité de compromis avec la Russie et exclu toute négociation. Les responsables ukrainiens ont laissé entendre qu’une escalade du conflit pourrait forcer la Russie à accepter les conditions de Kiev.

Moscou considère le conflit comme une guerre par procuration de facto et a averti que si Kiev était autorisée à utiliser des armes occidentales à longue portée, toute attaque de ce type serait considérée comme un acte de guerre.