Biden n’a pas fait des négociations israélo-palestiniennes une priorité. Les dirigeants arabes affirment que la région en paie désormais le prix

WASHINGTON (AP) — Dès ses premiers mois au pouvoir, l’administration Biden a pris une décision particulière concernant sa politique au Moyen-Orient : elle réduirait la priorité à un demi-siècle d’efforts très médiatisés déployés par les anciens présidents américains, en particulier les démocrates, pour négocier un large consensus. et un accord de paix durable entre Israël et les Palestiniens.

Depuis Richard Nixon, les administrations américaines successives se sont essayées aux sommets de Camp David, à la navette diplomatique et à d’autres tentatives de grande envergure visant à convaincre les dirigeants israéliens et palestiniens de négocier pour régler les différends qui sont à la base de 75 ans de tensions au Moyen-Orient. Plus que d’autres présidents récents, Joe Biden ne l’a notamment pas fait.

Au lieu de cela, les responsables de l’administration ont très tôt esquissé ce qu’ils ont appelé la politique de diplomatie discrète de Biden. Ils ont plaidé pour des améliorations plus modestes des libertés et des conditions de vie des Palestiniens sous le gouvernement de ligne dure du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui a encouragé la colonisation en Cisjordanie occupée par Israël et qui comprend des partenaires de coalition qui s’opposent à la solution à deux États soutenue par les États-Unis. L’approche moins ambitieuse correspond à la détermination de Biden à déplacer sa politique étrangère des points chauds du Moyen-Orient vers la Chine.

Mais les risques à long terme liés à la mise à l’écart du conflit israélo-palestinien ont réapparu avec l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre et le bombardement massif de Gaza par Israël en réponse. Les partenaires arabes en colère des États-Unis soulignent l’incapacité de l’Amérique à s’engager activement alors que la violence israélo-palestinienne revient sur le devant de la scène.

L’évasion sanglante des militants du Hamas depuis Gaza et l’intensification de la réponse militaire israélienne ont tué des milliers de civils en Israël et à Gaza, ont incité Biden à déployer des groupes d’attaque aéronavals dans la région et menacent de propager le conflit et les flux de réfugiés palestiniens au-delà des frontières.

Au Caire ce week-end, le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi a fait partie d’une série de dirigeants arabes qui ont averti le secrétaire d’État Antony Blinken, qui parcourt les capitales du Moyen-Orient pour tenter de contenir le conflit, que la guerre entre Israël et Gaza menace le stabilité de tout le Moyen-Orient.

Biden entendra probablement la même chose lors de sa rencontre avec les dirigeants de Jordanie, d’Égypte et de l’Autorité palestinienne en Jordanie mercredi, après son voyage en Israël.

Sissi, qui craint que l’offensive militaire israélienne ne pousse les 2,3 millions d’habitants de Gaza vers l’Égypte, a imputé la quasi-disparition de toute pression internationale sur le gouvernement de Netanyahu et les Palestiniens pour qu’ils reprennent les négociations.

Sissi a cité « une accumulation d’indignation et de haine depuis plus de 40 ans » et l’absence de tout « horizon pour résoudre la cause palestinienne ; celui qui donne de l’espoir aux Palestiniens » pour un État avec Jérusalem-Est pour capitale.

L’Arabie saoudite, quant à elle, a souligné les « avertissements répétés des Saoudiens concernant le danger de l’explosion ».

Les dirigeants arabes « sont très conscients que cela va continuer à exploser. Et ils pourraient s’en sortir cette fois-ci, ils pourraient s’en sortir la prochaine fois, comme ils l’ont fait dans le passé », a déclaré Yezid Sayigh, chercheur principal au Centre Malcolm H. Kerr Carnegie pour le Moyen-Orient à Beyrouth, au Liban.

« Mais ce n’est pas vraiment une position confortable pour eux de vivre sans fin », avec des cycles interminables de guerres israéliennes et palestiniennes qui menacent la paix et les économies de la région, a déclaré Sayigh, qui a accusé les États-Unis d’encourager Netanyahu à penser qu’il n’était pas nécessaire de répondre aux préoccupations palestiniennes.

Soulignant que son administration accorde moins d’importance au conflit israélo-palestinien, l’appel de Biden au président palestinien Mahmoud Abbas le week-end dernier, au milieu de la guerre à Gaza, était le premier du dirigeant américain depuis son entrée en fonction.

En 1973, l’attaque surprise des pays arabes contre Israël et l’embargo pétrolier dévastateur imposé aux États-Unis et à d’autres pays pour leur soutien à Israël dans ce combat ont convaincu les dirigeants américains qu’une résolution durable des demandes palestiniennes d’un État était dans l’intérêt stratégique de l’Amérique.

Mais après quelques premiers succès, la violence récurrente, les déceptions liées aux échecs des efforts de médiation passés et l’ampleur des différends ont contribué à faire dérailler l’avancée américaine. Au moment où Biden, un fervent partisan de l’État d’Israël, a pris ses fonctions, tout soutien à des négociations majeures entre Israéliens était faible.

Blinken et d’autres responsables américains ont souligné les mesures prises par l’administration qui, selon eux, visaient à améliorer les conditions avant de faire pression en faveur d’une reprise des pourparlers sur une solution politique à ce conflit de longue durée. Cela inclut le rétablissement de l’aide américaine aux Palestiniens après que le président de l’époque, Donald Trump, l’a presque entièrement coupée, et le voyage de Blinken en janvier à Ramallah, en Cisjordanie occupée, où il a déclaré que Biden restait attaché à l’objectif d’un État palestinien.

Rien n’indique qu’un engagement plus ambitieux de Biden sur les questions israélo-palestiniennes aurait permis des progrès immédiats ou aurait fait quoi que ce soit pour décourager l’attaque du Hamas, dont la charte appelle à la destruction d’Israël.

Même après une explosion de combats entre le Hamas et Israël en 2021, des responsables de l’administration ont fait valoir qu’une forte poussée des efforts de paix compromettrait les objectifs plus faciles à atteindre, comme les cessez-le-feu avec le Hamas.

Au lieu de cela, Biden a suivi avec enthousiasme la nouvelle voie tracée par Trump pour le rétablissement de la paix au Moyen-Orient : faire pression en faveur de soi-disant accords de normalisation avec les pays arabes, en l’absence de tout accord israélo-palestinien.

Sous Trump, les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc ont tous signé des accords de normalisation établissant des relations diplomatiques avec Israël.

Jusqu’au 7 octobre, Biden semblait sur le point de négocier un accord de normalisation avec le plus gros prix de tous, le poids lourd régional l’Arabie Saoudite.

Ensuite, la sortie du Hamas de Gaza a brisé ce que le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, avait salué comme une période de calme au Moyen-Orient. Ces violences ont été la plus meurtrière des cinq guerres entre le Hamas et Israël, tuant plus de 1 400 personnes en Israël et près de 2 800 à Gaza.

On ne sait pas exactement ce qu’il advient actuellement de la campagne de normalisation de Biden. Malgré leurs commentaires colériques et divers degrés de soutien populaire à la cause palestinienne, les partenaires arabes des États-Unis sont des pragmatiques et, comme les États-Unis et Israël, des adversaires du Hamas et d’autres groupes soutenus par l’Iran.

De plus, le ralliement immédiat et global de l’administration Biden à la défense croissante d’Israël après les massacres du Hamas du 7 octobre ne pourrait que renforcer le désir du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane de conclure ce type d’alliance de sécurité avec les États-Unis pour le royaume, affirment de nombreux analystes. .

« Je pense que les partenaires du Golfe regardent la réponse rapide et décisive que les États-Unis ont apportée à Israël et sont incroyablement jaloux », a déclaré Jonathan Lord, directeur du programme de sécurité au Moyen-Orient au groupe de réflexion Center for a New American Security.

La négociation de ces alliances stabiliserait le Moyen-Orient en soi, aucun accord de paix israélo-palestinien n’étant nécessaire, ont soutenu ses partisans.

Le cauchemar qui se déroule actuellement pour les civils israéliens et palestiniens plaide différemment en ce qui concerne l’approche de Biden, disent les critiques.

« Tant que les problèmes fondamentaux ne sont pas résolus, les ignorer ne les fera pas disparaître », a déclaré Yousef Munayyer, qui dirige le programme Palestine-Israël au Centre arabe, un groupe de réflexion de Washington. « Et je pense que c’est une leçon pour tout le monde. »

___

L’écrivain d’Associated Press, Sam Magdy, au Caire, a contribué à ce rapport.

Ellen Knickmeyer, Associated Press