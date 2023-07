Biden n’a pas autorisé les pourparlers secrets américano-russes sur la guerre en Ukraine, selon la Maison Blanche

L’administration du président Joe Biden n’a pas sanctionné ni soutenu les réunions secrètes que d’anciens hauts responsables américains de la sécurité nationale ont tenues avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et d’autres Russes sur des pourparlers potentiels pour mettre fin à la guerre en Ukraine, ont déclaré la Maison Blanche et le département d’État.

NBC News a rapporté que les anciens responsables américains avaient rencontré Lavrov à New York en avril, rejoints par Richard Haass, ancien diplomate américain et président sortant du conseil des relations étrangères, et deux anciens assistants de la Maison Blanche.

Il n’était pas clair à quelle fréquence le groupe, qui comprenait d’anciens responsables du Pentagone, avait eu des discussions avec d’autres personnalités russes considérées comme proches du Kremlin, a rapporté NBC News. Au moins un membre non identifié du groupe s’est rendu en Russie, a-t-il ajouté.

« L’administration Biden n’a pas sanctionné ces discussions », a déclaré jeudi un porte-parole du département d’Etat en réponse à des questions. « Et comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, rien sur l’Ukraine sans l’Ukraine. »

Le porte-parole faisait référence à une politique de l’administration consistant à ne pas discuter d’éventuelles négociations sur la fin de la guerre sans impliquer les responsables ukrainiens.

Il a déclaré que l’administration continuerait à fournir des armes à Kiev afin que les responsables ukrainiens « puissent négocier en position de force lorsqu’ils pensent que le moment est venu ».

Le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a également déclaré à CBS News que la Maison Blanche était au courant des discussions non officielles.

« Mais je tiens à préciser que ces discussions n’ont pas été encouragées ou engendrées par nous et que nous ne les soutenions pas de manière active », a-t-il poursuivi. « Comme l’a dit le président, rien sur l’Ukraine sans l’Ukraine. »

NBC News, citant six personnes informées des discussions, a déclaré qu’elles visaient à jeter les bases d’éventuelles discussions sur la fin de la guerre qui a éclaté avec l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en février 2022.

Il a cité deux sources disant que les discussions ont eu lieu au su de l’administration mais pas sous sa direction et que ceux qui ont rencontré Lavrov ont ensuite informé la Maison Blanche.