Biden montre peu d’urgence alors que les démocrates réfléchissent au remaniement primaire de 2024

WASHINGTON (AP) – Les démocrates envisageant de bouleverser l’ordre de leur primaire présidentielle de 2024 attendent le président Joe Biden, impatients de voir s’il approuvera le retrait de l’Iowa de sa première place traditionnelle ou découragera les changements majeurs tout en réfléchissant à sa propre candidature potentielle à la réélection.

Mais Biden semble montrer peu d’urgence à aborder le calendrier primaire, disent les alliés. Le président avait auparavant évité les mesures susceptibles de bouleverser n’importe quel État avant les élections critiques de mi-mandat de novembre. Et il continue de faire la même chose même maintenant, alors que son équipe se déplace tranquillement pour jeter les bases d’une course de 2024.

Le temps presse néanmoins car le bras de réglementation du Comité national démocrate se réunit vendredi pour commencer à décider quels États devraient être les quatre premiers à voter, tout en envisageant d’ajouter un cinquième créneau. L’absence de signal clair de la Maison Blanche a laissé les membres du comité des règles dans un schéma d’attente.

«Nous avons un chef de notre parti, et c’est le président Biden. Nous savons donc qu’il y aura un moyen d’entrer depuis la Maison Blanche », a déclaré Artie Blanco du Nevada, membre du comité des règles et règlements du DNC. Elle a ajouté: “Notre objectif est d’avoir le meilleur calendrier qui donne à notre président – lorsqu’il se présentera à nouveau – ce à quoi cela ressemble pour nous et pour les futurs candidats.”

Pourtant, la confrontation du calendrier principal pourrait avoir lieu avant que Biden, âgé de 80 ans, ne soit prêt à discuter pleinement de sa réélection. Le président dit qu’il “a l’intention” de se présenter à nouveau mais prévoit d’en parler avec sa famille pendant les vacances avant de révéler sa décision au début de l’année prochaine.

Biden a passé Thanksgiving sur l’île de Nantucket dans le Massachusetts et verra plus de parents à Noël, ce qui signifie qu’il n’aura peut-être pas de discussions approfondies jusque-là. Les aides de la Maison Blanche et les alliés de Biden ont entamé des discussions sur la dotation en personnel et la structure pour sa course probable en 2024 afin de garantir que la campagne aurait tout ce dont elle a besoin pour réussir, mais ils ont évité de prendre des mesures manifestes pendant que le président pèse une décision finale.

Le président de l’époque, Barack Obama, n’a officiellement lancé son effort de réélection qu’en avril 2011, environ six mois après les élections de mi-mandat de 2010, et les alliés de Biden envisagent un délai similaire s’il décidait d’aller de l’avant. Cela s’explique en partie par le fait que le premier trimestre après une élection de mi-mandat est historiquement une période de faible collecte de fonds.

Pourtant, le prédécesseur de Biden, l’ancien président Donald Trump, a déjà annoncé sa troisième campagne pour la Maison Blanche. Il l’a fait juste une semaine après une élection de mi-mandat qui ne comportait pas de gains républicains majeurs que beaucoup avaient prédits – le parti ne remportant qu’un contrôle étroit de la Chambre et ne parvenant pas à reprendre le Sénat malgré des taux d’inflation exorbitants et les faibles cotes d’approbation de Biden. .

Le comité des règles démocrates devait décider de l’ordre primaire en août, mais a reporté cette décision après les élections de mi-mandat. Peu importe ce que le groupe fait en fin de compte, sa décision devra toujours être approuvée par l’ensemble du DNC, qui viendra probablement l’année prochaine – bien que ce vote suivra probablement la recommandation du comité.

La représentante démocrate du Michigan, Debbie Dingell, a dirigé les efforts pour placer son État dans le top cinq et a suggéré que le comité du DNC pourrait ne pas faire de recommandation finale cette semaine. Mais elle a également déclaré que trop de travail avait déjà été fait pour qu’une décision traîne indéfiniment.

“Ils sont très, très prudents”, a déclaré Dingell. “Ils font leurs devoirs.”

Si Biden se présente à nouveau, la décision du DNC sera largement sans objet pour 2024 puisque le parti aura peu d’appétit pour encourager un défi majeur à un président démocrate en exercice. Pourtant, sa décision pourrait avoir des implications pour la course présidentielle en 2028 et au-delà.

Le caucus de l’Iowa a lancé le vote primaire présidentiel depuis 1976, mais des problèmes techniques ont déclenché un effondrement des résultats démocrates de 2020 qui a empêché l’Associated Press de déclarer un vainqueur. De nombreux chefs de parti ont également appelé depuis longtemps à commencer le processus de nomination présidentielle dans un État moins blanc, reflétant l’électorat profondément diversifié des démocrates.

Le New Hampshire, qui détient la première primaire du pays mais suit les caucus de l’Iowa, et le Nevada, un État fortement hispanique qui avait tenu un caucus mais qui prévoit maintenant d’organiser une primaire et cherche à passer de la troisième place, sont en lice pour remplacer l’Iowa.

La Caroline du Sud, avec son grand bloc de démocrates noirs, pourrait passer de la quatrième à la troisième, libérant ainsi un grand État du Midwest pour passer ensuite. Le Michigan et le Minnesota présentent des arguments majeurs qui n’ont été renforcés que par le fait que les démocrates ont pris le contrôle total des législatures des deux États à mi-mandat. Le Sénat du Michigan a adopté mardi un projet de loi déplaçant la primaire de l’État au deuxième mardi de février, et la proposition devrait bientôt dégager la State House avec un soutien bipartite.

Si le comité DNC ajoute une cinquième place au début, cela pourrait aller à l’Iowa pour atténuer le coup de ne plus passer en premier.

Ken Martin, président des démocrates du Minnesota et membre du comité des règles, a déclaré que son État arborait une forte adhésion syndicale et le taux de participation le plus élevé du pays, y compris parmi les communautés de couleur.

« Il ne suffit pas d’être diversifié sur le papier. Nous formons des communautés diverses », a déclaré Martin.

Le Nevada, qui a passé des mois à faire valoir qu’il ne suffit pas de s’en tenir à la tradition, dit maintenant que la réélection étroite de la sénatrice Catherine Cortez Masto – elle a joué un rôle déterminant dans la prise de contrôle du Sénat par son parti, même avec un second tour à venir en Géorgie – prouve qu’il devrait passer en premier. Pourtant, le républicain Joe Lombardo a battu le gouverneur démocrate sortant du Nevada, Steve Sisolak, lors de la même élection de mi-mandat.

“Nous sommes l’État du champ de bataille”, a déclaré Blanco.

Des représentants de l’Iowa et du New Hampshire affirment que les petits États laissent tous les candidats – pas seulement ceux qui sont bien financés – se connecter personnellement avec les électeurs et que perdre leurs places pourrait avantager les républicains dans les courses au Congrès. Alors que la sénatrice du New Hampshire Maggie Hassan a été réélue à mi-mandat, le gouverneur républicain de l’État, Chris Sununu, l’a été également.

Les mi-mandats ne se sont pas aussi bien déroulés pour les démocrates de l’Iowa, où le sénateur républicain Chuck Grassley a remporté un autre mandat et le GOP a remporté les quatre sièges de la Chambre. Les républicains ont déjà décidé de maintenir l’Iowa au début de son cycle de nomination présidentielle de 2024.

Le membre du comité national démocrate du New Hampshire, Bill Shaheen, a défendu son État en produisant des résultats rapides à mi-parcours, affirmant que «à 23 heures, nous savions qui avait remporté les grandes courses».

“Nous avons tout compris”, a déclaré Shaheen, “et nous donnons une chance à chacun.”

Le New Hampshire a également menacé de simplement ignorer les décisions du DNC et de passer en premier par lui-même – et l’État a déjà pris de telles mesures auparavant. Lorsque le DNC a approuvé la refonte du calendrier primaire avant les élections de 2008, il a appelé le caucus du Nevada après l’Iowa et avant le New Hampshire, seulement pour voir le New Hampshire remonter sa primaire.

Dans le passé, d’autres États qui ont tenté de violer les règles du Parti démocrate et de se rapprocher du front ont été menacés de voir leurs délégués ne pas compter pour le candidat choisi pour remporter la nomination du parti, mais Shaheen a déclaré que son État prendrait ses risques.

“Si vous l’enlevez du New Hampshire, le New Hampshire pourrait le faire de toute façon”, a déclaré Shaheen. “Nous perdrions nos délégués, mais cela nous est égal.”

Les rédacteurs d’Associated Press Holly Ramer à Concord, New Hampshire, et Steve Karnowski à Minneapolis ont contribué à ce rapport.

