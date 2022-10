Biden minimise le risque d’une récession majeure aux États-Unis malgré l’avertissement du FMI

Alors que les banques et les organisations financières internationales prévoyaient la possibilité d’une récession, le président Biden a déclaré qu’il ne croyait pas que cela se produirait aux États-Unis – mais a reconnu que c’était possible. “Je ne pense pas qu’il y aura de récession”, a déclaré Biden à Jake Tapper de CNN, dans une interview diffusée mardi. “Si c’est le cas, ce sera une très légère récession”, a-t-il ajouté. « Écoutez, c’est possible. Je ne l’anticipe pas. »

La prise de Biden est intervenue alors que le Fonds monétaire international, un prêteur mondial, a abaissé ses perspectives pour l’économie mondiale et a mis en garde contre l’accumulation de «nuages ​​​​d’orage» – parmi lesquels une inflation «persistante», les retombées de la guerre en Ukraine et un ralentissement du marché immobilier chinois affectant l’économie mondiale.

Le directeur général de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a également déclaré à CNBC cette semaine que les États-Unis risquaient de basculer dans la récession “d’ici six à neuf mois”, bien qu’en ce moment “ils se portent toujours bien”. Il a ajouté: “C’est quelque chose de sérieux.”

Une récession est techniquement définie comme deux trimestres, ou six mois, de croissance négative pour l’économie. Cependant, le National Bureau of Economic Research, l’arbitre officiel des récessions américaines, recherche d’autres signes tels que des baisses «significatives» et généralisées dans l’ensemble de l’économie, notamment du taux d’emploi, des dépenses de consommation et d’autres facteurs.

Biden, cependant, a déclaré que les experts financiers lançaient souvent des prédictions. “Tous les six mois, ils disent cela”, a-t-il dit, mais cela “n’était pas encore arrivé”.

“Nous sommes dans une meilleure position que n’importe quel autre grand pays du monde – économiquement et politiquement”, a-t-il poursuivi. “Nous avons encore de vrais problèmes”, a-t-il ajouté, mais a déclaré que des législations récentes telles que le plan de sauvetage américain de près de 2 billions de dollars et la loi sur la réduction de l’inflation avaient beaucoup accompli.

Qu’est-ce qu’une récession ? Réponses à vos questions économiques.

Alors que les vents contraires internationaux continuent de peser sur l’économie mondiale, les 190 membres du FMI prévoient que la croissance mondiale ralentira de 6% en 2021 à 3,2% en 2022 et 2,7% en 2023 – la croissance la plus faible depuis 2001, a-t-il déclaré mardi, sauf pour la crise financière mondiale et la phase aiguë de la pandémie de coronavirus.

« Les trois plus grandes économies, les États-Unis, la Chine et la zone euro, continueront de stagner », a déclaré aux journalistes Pierre-Olivier Gourinchas, économiste en chef du FMI. “En bref, le pire est encore à venir, et pour beaucoup de gens, 2023 ressemblera à une récession.”

Gourinchas a déclaré que les pays représentant un tiers de la production mondiale devraient “se contracter” cette année ou la prochaine. Aux États-Unis, il tweetéla hausse des taux d’intérêt pourrait ralentir la croissance à 1 % en 2023, contre 1,6 % cette année.

Globalement, il a dit, “l’inflation reste la menace la plus immédiate pour la prospérité actuelle et future en comprimant les revenus réels et en sapant la stabilité macro.” Il a exhorté les banques centrales du monde entier à “garder une main ferme avec une politique monétaire fermement axée sur la maîtrise de l’inflation”.

Ce matin, j’ai présenté notre analyse de l’économie mondiale. La guerre de la Russie en Ukraine, la crise du coût de la vie et le ralentissement en Chine sont les principales raisons pour lesquelles nous réduisons la croissance à 3,2 % en 2022 et à 2,7 % en 2023. https://t.co/rV7PnlIg55 (1/5) pic.twitter.com/XZLSWB5jq6 — Pierre-Olivier Gourinchas (@pogourinchas) 11 octobre 2022

Biden a déclaré qu’il savait que les familles s’inquiétaient de la hausse du coût de l’énergie, des médicaments et de la recherche d’une « marge de manœuvre », l’économie devant être un objectif majeur des prochaines élections de mi-mandat.

La croissance de l’emploi aux États-Unis a de nouveau ralenti en septembre, signe que le marché du travail pourrait se refroidir après son sommet brûlant du début de cette année, alors qu’il reste un domaine de force pour une économie américaine qui se prépare à un ralentissement. La Réserve fédérale a également relevé ses taux d’intérêt cinq fois depuis mars, se déplaçant à un rythme agressif pour freiner l’inflation et équilibrer l’économie alors même que certains experts financiers préviennent d’une récession et la douleur attend les familles et les entreprises américaines.

