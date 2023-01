Biden mettra fin aux urgences COVID en mai

30 janvier 2023 – Les deux déclarations d’urgence nationales concernant la pandémie de COVID-19 prendront fin le 11 mai, a déclaré lundi le président Joe Biden.

Cela aura de nombreux effets, notamment la fin des vaccins gratuits et des services de santé pour lutter contre la pandémie. L’urgence de santé publique a été renouvelée tous les 90 jours depuis sa première déclaration par l’administration Trump en janvier 2020.

La déclaration a permis des changements majeurs dans tout le système de santé pour faire face à la pandémie, y compris la distribution gratuite de vaccins, de tests et de traitements. En outre, les services de télésanté ont été étendus et Medicaid et le programme d’assurance maladie pour enfants (CHIP) ont été étendus à des millions d’Américains supplémentaires.

Biden a déclaré que l’urgence nationale COVID-19 devait expirer le 1er mars tandis que l’urgence de santé publique déclarée expirerait actuellement le 11 avril. Le président a déclaré que les deux seraient prolongés jusqu’au 11 mai.

Selon les données du CDC, près de 300 000 nouveaux cas de COVID-19 ont été signalés aux États-Unis pour la semaine se terminant le 25 janvier, ainsi que plus de 3 750 décès.