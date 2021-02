Alors que les militants pacifistes ont applaudi la nouvelle que les États-Unis mettront fin à leur soutien aux «opérations offensives» menées par l’Arabie saoudite au Yémen, c’est loin de mettre fin à la guerre de six ans qui a commencé avec la bénédiction tacite de Barack Obama.

Le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a prévisualisé l’annonce du Yémen avant le grand discours de politique étrangère du président Joe Biden jeudi, déclarant aux journalistes que la décision «s’étendait aux types d’opérations offensives qui ont perpétué une guerre civile au Yémen qui a conduit à une crise humanitaire». et qu’elle ne s’applique pas aux opérations américaines contre Al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQAP).

La nouvelle a été immédiatement saluée par les militants pacifistes, qui ont loué Biden alors même qu’ils admettaient ne pas connaître tous les détails.

NOUVELLES EXCITANTES: @POTUS annoncera l’arrêt du soutien américain aux opérations offensives au Yémen; @jakejsullivan dit que cela inclut la fin des ventes de munitions guidées de précision et que les États-Unis nommeront un envoyé diplomatique pour mettre fin au conflit. BONNE NOUVELLE!#YemenCantWait – Médée Benjamin (@medeabenjamin) 4 février 2021

Les États-Unis mettent fin à leur rôle offensif dans la guerre contre #Yémen. J’essaye ça à travers des larmes qui n’ont pas cessé depuis @HassanElTayyab m’a appelé avec cette nouvelle. Je ne connais pas encore tous les détails mais après 6 ans de plaidoyer anti-guerre, j’ai bon espoir. https://t.co/zvw99NJAJk – Shireen Al-Adeimi (@ shireen818) 4 février 2021

D’autres critiques de l’intervention américaine dans la péninsule arabique étaient cependant plus sceptiques, soulignant que les détails sont généralement là où le diable se cache.

À première vue, cela semble être une évolution positive, mais Blinken a récemment déclaré que les États-Unis "continuer à aider à défendre les Saoudiens contre les attaques des Houthis". Quelle est exactement la distinction entre "infraction" & "la défense" dans une guerre génocidaire encore un pays tout entier? https://t.co/IamShBjMW3 https://t.co/vulMlo5icp pic.twitter.com/XIC7TgmMHt – Dan Cohen (@ dancohen3000) 4 février 2021

Comme l’a souligné un journaliste, tout ce que l’Arabie saoudite a à faire est de déclarer ses opérations militaires « défensive » dans la nature dans un tour de passe-passe rhétorique.

Bonne nouvelle, mais comme toujours, il y a un qualificatif. Est-ce que l’arrêt du support pour "opérations offensives" au Yémen, laissent la place aux États-Unis de soutenir les opérations meurtrières saoudiennes tant qu’elles sont qualifiées de "défensive"? https://t.co/00XPIASbSM – Aaron Maté (@aaronjmate) 4 février 2021

Mettre fin à la guerre au Yémen impliquerait de mettre fin aux ventes d’armes américaines à la coalition dirigée par l’Arabie saoudite, ainsi qu’au ravitaillement, aux réparations et à l’aide au ciblage, par exemple.

Mettre fin au soutien américain à la guerre contre #Yémen doit signifier:

Mettre fin aux ventes d’armes à la coalition

Fin du soutien militaire, assistance ciblée et réparations d’armes

Mettre fin au soutien au blocus

Restauration de l’aide dans #Yémen – JehanHakim جيهان حكيم- Comité de l’Alliance yéménite (@Jehan_Hakim) 4 février 2021

Tous ont été étendus à l’Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et à l’Égypte par l’administration Obama – dont Biden était vice-président – en mars 2015, lorsque la coalition dirigée par Riyad a envahi le Yémen au nom du président déchu Abdrabbuh Mansour Hadi. L’administration Trump qui a suivi a continué à soutenir la coalition, affirmant que le mouvement Ansarallah des Houthies musulmans chiites était iranien. « Mandataires » et donc une menace pour les alliés sunnites américains.

L’un des derniers actes du secrétaire d’État de Trump, Mike Pompeo, a été de désigner Ansarallah comme une organisation terroriste, arguant que cela « Faire progresser les efforts pour parvenir à un Yémen pacifique, souverain et uni, à la fois exempt d’ingérence iranienne et en paix avec ses voisins. »

L’administration Biden a émis une dérogation d’un mois à cette décision le 26 janvier, mais ne l’a pas encore révoquée.

Après près de six ans de guerre terrestre et aérienne, la coalition soutenue par les États-Unis n’a réussi à créer une crise humanitaire qu’au Yémen, avec quelque 80% de la population du pays dépendant de l’aide alimentaire pour survivre, selon les estimations de l’ONU. Les Houthis ont en fait augmenté le territoire qu’ils contrôlent et infligé une série de défaites aux forces saoudiennes.

