Biden met son veto à la dispense de blocage du projet de loi pour les tarifs des panneaux solaires

Le président américain Joe Biden a opposé mardi son veto à une législation qui aurait rétabli les droits de douane sur les panneaux solaires d’Asie du Sud-Est.

La Maison Blanche a déclaré que le veto, seulement le troisième de la présidence de Biden, aidera à maintenir la chaîne d’approvisionnement alors que les installations solaires – et la production nationale de panneaux solaires – s’intensifient aux États-Unis.

En juin 2022, la Maison Blanche accordé des dérogations de 24 mois exonération des droits sur les panneaux fabriqués en Malaisie, au Cambodge, au Vietnam et en Thaïlande. Les importations en provenance de ces pays représentent environ 80 % des panneaux solaires utilisés aux États-Unis, Reuters a rapporté.

L’administration Trump a initialement imposé les tarifs en 2018, contribuant à une pénurie de la chaîne d’approvisionnement qui a conduit à des centaines de projets solaires sont retardés ou carrément annulésselon la Solar Energy Industries Association, ou SEIA, un groupe de pression de l’industrie.

Quelque 20 % des projets solaires prévus ont été retardés au premier semestre 2022, selon un rapport de l’Energy Information Administration.

Une résolution adoptée par le Congrès ce mois-ci avec le soutien des deux partis aurait rétabli ces droits, qui, selon les sponsors, sont nécessaires pour maintenir la compétitivité de l’industrie solaire américaine.

« Chaque jour que cette règle est en vigueur, le Parti communiste chinois se rapproche de la domination du marché solaire », a dit Le représentant Bill Posey, le républicain de Floride qui a présenté le projet de loi.

Mais la Maison Blanche insiste sur le fait que les exemptions aident les fabricants nationaux à se mettre au courant.

« [They] assurez-vous que lorsque ces nouvelles usines seront opérationnelles, nous aurons une industrie de l’installation solaire florissante prête à déployer des produits solaires fabriqués aux États-Unis dans les foyers, les entreprises et les communautés à travers le pays », a déclaré Biden. dit dans un communiqué Mardi.

Il a ajouté qu’il n’avait pas l’intention de renouveler les dérogations lorsqu’elles expireront en juin 2024.

Une enquête du département du commerce l’année dernière, il a été suggéré qu’au moins quatre fabricants chinois de panneaux solaires tentaient de contourner illégalement les tarifs en achevant la production dans d’autres pays.

« L’administration Biden a découvert, dans sa propre enquête, que les entreprises chinoises violent la loi », a déclaré le représentant Dan Kildee du Michigan, un autre co-sponsor, dit dans un communiqué. « Pourtant, la position du président et le veto d’aujourd’hui ne tiennent pas la Chine responsable et blessent les travailleurs américains. »

L’annulation du veto nécessiterait une majorité des deux tiers à la Chambre et au Sénat, un niveau de soutien que les partisans ne semblent pas avoir, Reuters a rapporté.

SEIA a déclaré que le rétablissement des tarifs bloquerait le développement et entraînerait la perte d’environ 30 000 emplois.

Dans un rapportla PDG de SEIA, Abigail Ross Hopper, a qualifié le veto de Biden de « réaffirmation de l’engagement de l’administration envers la certitude commerciale dans le secteur de l’énergie propre ».

