Biden met Netanyahu en garde contre la santé de la démocratie israélienne et appelle à un compromis sur la refonte du tribunal

NEW YORK (AP) — Le président Joe Biden a soulevé des « questions difficiles », notamment la protection des « freins et contrepoids » dans une démocratie, lors d’une réunion mercredi avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu, poussant le dirigeant israélien à trouver un compromis sur une refonte judiciaire qui a déclenché des mois de manifestations de masse en Israël et d’inquiétudes à Washington.

Biden a également exprimé ses inquiétudes quant au traitement réservé aux Palestiniens par le gouvernement israélien d’extrême droite, exhortant Netanyahu à prendre des mesures pour améliorer les conditions en Cisjordanie à une époque de violence accrue dans le territoire occupé.

Les deux dirigeants se sont assis et ont pris le temps de discuter en tête-à-tête en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies. Il s’agissait de leur première rencontre depuis que Netanyahu a pris ses fonctions à la tête du gouvernement de son pays. gouvernement d’extrême droite à la fin de l’année dernière.

Les relations se sont refroidies depuis le retour de Netanyahu au pouvoir avec une coalition de partenaires ultra-orthodoxes et ultranationalistes. Son nouveau gouvernement a accéléré la construction dans les colonies de Cisjordanie, provoquant la colère des États-Unis, et a poursuivi son projet controversé de réforme judiciaire malgré de profondes divisions internes et les critiques des États-Unis et d’autres alliés.

Netanyahu a tenté de minimiser les inquiétudes concernant le projet, affirmant qu’il y a « une chose qui ne changera jamais : c’est l’engagement d’Israël en faveur de la démocratie ».

Biden a ouvert la réunion en soulignant que l’amitié américaine avec Israël est « à toute épreuve » et en déclarant que « sans Israël, il n’y a pas un seul Juif dans le monde qui soit en sécurité. Israël est essentiel. Mais Biden a également reconnu les tensions avec le gouvernement de Netanyahu et ses politiques.

« Nous allons discuter de certaines des questions difficiles, à savoir le respect des valeurs démocratiques qui sont au cœur de notre partenariat, y compris les freins et contrepoids dans nos systèmes », a déclaré Biden. Il a ajouté qu’ils discuteraient également d’une voie menant à une solution négociée à deux États avec les Palestiniens et de « veiller à ce que l’Iran n’acquière jamais, jamais, l’arme nucléaire ».

Le président Joe Biden rencontre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à New York, le mercredi 20 septembre 2023. Biden était à New York pour s’adresser à la 78e Assemblée générale des Nations Unies. (Photo AP/Susan Walsh)

Un haut responsable de l’administration Biden a déclaré que Biden avait poussé Netanyahu à trouver un compromis sur les changements qu’il envisageait d’apporter au système judiciaire israélien. Le responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter de la réunion privée, n’a pas voulu caractériser la réaction de Netanyahu aux propos de Biden, mais simplement que le dirigeant israélien comprenait la nécessité d’un compromis.

Les médias israéliens, citant un haut responsable, ont déclaré que Netanyahu avait assuré à Biden qu’il recherchait un compromis. Cependant, Netanyahu a pris des engagements similaires ces derniers mois tout en faisant avancer le plan, s’attirant des accusations de la part de ses opposants selon lesquelles il ne négocie pas de bonne foi. Sa coalition a poussé le premier élément majeur de la législation au parlement en juillet.

Un communiqué du bureau de Netanyahu a déclaré que la rencontre avec Biden visait principalement à négocier un accord de paix entre Israël et l’Arabie saoudite.

La perspective d’un accord a également été évoquée par le prince héritier saoudien. Mohammed ben Salmanequi a dit dans un entretien avec Fox News diffusé mercredi selon lequel les deux pays se rapprochent de la normalisation de leurs relations. Mais le dirigeant de facto de l’Arabie saoudite a également déclaré qu’il était « très important » de parvenir à un accord sur le traitement des Palestiniens dans le cadre de tout accord.

« Nous devons voir où nous allons », a-t-il déclaré. « Nous espérons que cela parviendra à faciliter la vie des Palestiniens et à faire d’Israël un acteur au Moyen-Orient. »

Le lieu de la réunion tant attendue de Biden et Netanyahu – une chambre d’hôtel à New York en marge des réunions de l’Assemblée générale de l’ONU plutôt que la grandeur du Bureau ovale – a été largement interprété en Israël comme un signe du mécontentement des États-Unis à l’égard du nouveau gouvernement de Netanyahu. .

Netanyahu a été un visiteur fréquent de la Maison Blanche au fil des ans, et les dirigeants israéliens sont généralement invités quelques semaines après le début de leur mandat dans le Bureau Ovale. Mais ses propositions judiciaires ont suscité des inquiétudes en Israël ainsi qu’aux États-Unis quant à son engagement en faveur d’un système démocratique.

Bien a évoqué la possibilité d’une réunion tant convoitée dans le Bureau Ovale, en déclarant : « J’espère que nous nous reverrons à Washington d’ici la fin de l’année. » Les États-Unis ont ensuite officiellement invité Netanyahu à la Maison Blanche, en vue d’une réunion en novembre ou décembre.

Biden lui-même a exprimé à plusieurs reprises ses inquiétudes quant au projet de Netanyahu de réformer le système judiciaire israélien.

Netanyahu affirme que les juges non élus du pays exercent trop de pouvoir sur le processus décisionnel du gouvernement. Son plan vise à donner plus d’autorité à la coalition au pouvoir au Parlement, qu’il dirige. Les critiques affirment qu’en affaiblissant le système judiciaire indépendant, Netanyahu pousse Israël vers un régime autoritaire.

Ce plan a divisé le pays et conduit à des mois de protestations massives contre son gouvernement. Ces manifestations l’ont suivi aux États-Unis, où un grand nombre d’expatriés israéliens ont brandi le drapeau du pays en signe de protestation mercredi à New York. Des centaines d’Israéliens ont également manifesté mercredi devant l’ambassade américaine à Tel Aviv.

Des manifestants brandissent des drapeaux israéliens et américains lors d’une manifestation contre les projets du gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu de réformer le système judiciaire, devant le bureau de l’ambassade américaine à Tel Aviv, Israël, le mercredi 20 septembre 2023, lors de la réunion du Premier ministre Benjamin Netanyahu. avec le président américain Joe Biden en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies. (Photo AP/Ariel Schalit)

Au début de cette année, Biden a exprimé son mécontentement sur la refonte judiciaire, affirmant que Netanyahu « ne peut pas continuer sur cette voie » et exhortant le dirigeant israélien à trouver un compromis.

Le traitement réservé aux Palestiniens par le gouvernement israélien a également suscité la colère américaine. La coalition de Netanyahu est dominée par des ultranationalistes d’extrême droite qui ont construction de colonies israéliennes considérablement élargie sur les terres occupées revendiquées par les Palestiniens pour un futur État. Le gouvernement israélien s’oppose également à une solution à deux États entre Israël et les Palestiniens – pierre angulaire de la politique de la Maison Blanche dans la région. Cette impasse a coïncidé avec une recrudescence des combats en Cisjordanie.

Selon un résumé des discussions de la Maison Blanche, Biden a souligné la « nécessité de prendre des mesures immédiates pour améliorer la sécurité et la situation économique » dans le pays. banque de l’Ouest, où la violence entre Israéliens et Palestiniens au cours des 18 derniers mois s’est intensifiée pour atteindre ses pires niveaux depuis environ deux décennies. Les deux dirigeants ont également réaffirmé leur intention d’empêcher l’Iran de se doter de l’arme nucléaire.

La réunion Biden-Netanyahu a eu lieu à un moment de refroidissement des relations entre Israël et le Parti démocrate. Un sondage réalisé par l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research a révélé que même si les Américains considèrent généralement Israël comme un partenaire ou un allié, nombreux sont ceux qui se demandent si le gouvernement de Netanyahu partage les valeurs américaines. Les républicains étaient nettement plus susceptibles que les démocrates de qualifier Israël d’allié partageant des valeurs communes.

En tête de la liste de souhaits de Netanyahu figuraient les discussions sur les efforts américains pour négocier un accord établir des relations diplomatiques complètes entre Israël et l’Arabie Saoudite. Le communiqué de la Maison Blanche indique que Biden et Netanyahu ont discuté du corridor maritime et ferroviaire annoncé lors du sommet du Groupe des 20 qui relierait Israël à l’Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et à la Jordanie.

Netanyahu, qui dirigeait également Israël lorsque le président Donald Trump a négocié les « Accords d’Abraham » entre Israël et quatre pays arabes, a déclaré qu’un accord similaire avec l’Arabie Saoudite « contribuerait grandement » à promouvoir les relations d’Israël avec le monde arabe et musulman dans son ensemble et aiderait faire avancer « une véritable paix » avec les Palestiniens.

La Maison Blanche a reconnu qu’elle cherchait à parvenir à un tel accord, mais des obstacles se dressent sur son chemin. L’Arabie Saoudite fait pression pour un accord de coopération nucléaire et des garanties de défense de la part des États-Unis

Les Saoudiens ont également déclaré qu’ils s’attendaient à ce qu’Israël fasse d’importantes concessions aux Palestiniens.

Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan, a déclaré aux journalistes « qu’il n’y a pas d’autre moyen » de résoudre le conflit que par la création d’un État palestinien. Mais de hauts ministres du gouvernement de Netanyahu ont déjà exclu toute concession aux Palestiniens.