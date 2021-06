Biden met fin aux négociations sur le projet de loi d’infrastructure avec un groupe de sénateurs du GOP

WASHINGTON – Le président Joe Biden a interrompu mardi les négociations pour un accord bipartite sur les infrastructures avec un groupe de six républicains du Sénat, se concentrant sur une coalition de sénateurs modérés des deux partis pour maintenir l’espoir d’un compromis.

La rupture est survenue alors que le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a avancé dans la planification d’une manœuvre parlementaire appelée réconciliation en guise de sauvegarde si ces pourparlers échouent également. Cela permettrait aux démocrates d’approuver la législation avec une majorité simple et sans soutien républicain.

Après des semaines de réunions mais peu de progrès, Biden a interrompu les négociations avec le groupe républicain lors d’un appel téléphonique avec la sénatrice Shelley Moore Capito, RW.Va., le négociateur en chef, avant de partir mercredi matin pour un voyage en Europe.

« J’ai parlé avec le président cet après-midi et il a mis fin à nos négociations sur les infrastructures », a déclaré Capito, ajoutant qu’elle et ses collègues républicains avaient l’impression que leur nouvelle contre-proposition répondait aux critères du président selon laquelle elle totaliserait environ 1 000 milliards de dollars.

« Malgré les progrès que nous avons réalisés dans nos négociations, le président a continué de répondre avec des offres qui comprenaient des augmentations d’impôts comme salaire, au lieu de plusieurs options pratiques qui n’auraient pas été préjudiciables aux particuliers, aux familles et aux petites entreprises. »

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que la dernière contre-offre du GOP – que les républicains ont augmentée de 50 milliards de dollars vendredi dernier à 978 milliards de dollars – ne répondait pas aux « besoins essentiels de notre pays pour restaurer nos routes et nos ponts, nous préparer à notre avenir énergétique propre, créer des emplois. » La proposition républicaine contenait beaucoup moins de nouveaux financements – environ 300 millions de dollars – et s’appuyait fortement sur des dépenses d’infrastructure de base déjà approuvées.

Biden a remercié Capito pour ses « efforts et ses conversations de bonne foi », selon Psaki, mais a exprimé sa « déception » que les républicains n’aient pas augmenté leur offre davantage. Biden a abaissé son prix à 1 000 milliards de dollars de nouvelles dépenses après avoir commencé à 2,25 000 milliards de dollars lorsqu’il a proposé son plan américain pour l’emploi en mars.

Pourtant, la Maison Blanche a insisté sur le fait qu’elle n’abandonnait pas un accord bipartite sur les infrastructures malgré le revers majeur.

Au cours des deux derniers jours, Biden a intensifié les pourparlers avec un groupe distinct de sénateurs comprenant les sénateurs démocrates modérés Kyrsten Sinema de l’Arizona et Joe Manchin de Virginie-Occidentale ainsi que les sénateurs républicains Mitt Romney de l’Utah, Rob Portman de l’Ohio et Bill. Cassidy de Louisiane. Il leur a parlé mardi.

« Il les a exhortés à poursuivre leur travail avec d’autres démocrates et républicains pour développer une proposition bipartite qui, il l’espère, sera plus adaptée aux besoins urgents en infrastructures du pays », a déclaré Psaki.

Selon Psaki, Biden prévoit de rester en contact avec les sénateurs par téléphone pendant son séjour en Europe, où il participera au sommet du G7 au Royaume-Uni et rencontrera le président russe Vladimir Poutine à Genève la semaine prochaine. .

Romney a déclaré que le groupe secondaire de négociateurs bipartites avait déterminé combien ils voulaient dépenser et comment ils le financeraient, mais il n’a pas divulgué les chiffres.

« Nous avons un numéro de ligne supérieur, puis nous l’avons divisé par catégorie et par paiement », a déclaré Romney, ajoutant qu’ils recherchaient environ 20 partisans au Sénat avant de rendre le plan public. « Si nous obtenons suffisamment de personnes, nous le ferons avancer. »

Les républicains se sont opposés à toute dépense au-delà des routes, ponts, aéroports et autres infrastructures physiques traditionnelles. Biden est resté attaché à « l’infrastructure sociale » qui comprend la prise en charge des personnes handicapées et des personnes âgées et des investissements pour lutter contre le changement climatique.

Dans une concession aux républicains, Biden a proposé la semaine dernière de ne pas augmenter le taux d’imposition des sociétés comme initialement proposé et de s’assurer à la place que les sociétés n’exploitent pas les échappatoires fiscales. Il a proposé de renforcer l’application des impôts sur les salariés les plus riches du pays et de s’assurer que les plus grandes entreprises – dont certaines ont évité de payer des impôts en raison d’échappatoires – paient au moins 15%.

Mais les républicains ont accusé Biden de vouloir toujours augmenter les impôts.

« Il a beaucoup de demandes générales pour des choses que le peuple américain ne considère pas comme des infrastructures, et il n’a jamais reculé devant son désir de continuer à vouloir augmenter les impôts », a déclaré le sénateur John Barrasso, R-Wyo. « À chaque discussion, il n’arrête pas de parler d’augmenter les impôts, ce qui va nuire à l’économie. » Il a également déclaré que la proposition de Biden signifierait « l’embauche d’une armée » d’agents de l’Internal Revenue Service pour collecter les impôts.

Les autres républicains du Sénat qui ont négocié aux côtés de Capito sont Roger Wicker, R-Miss., Roy Blunt, R-Mo., Pat Toomey, R-Pa., et Mike Crapo, R-Idaho. Chacun est un membre de haut rang du comité sénatorial qui a compétence sur les dépenses d’infrastructure.

Psaki a déclaré qu’une autre voie pour adopter un paquet d’infrastructures pourrait être la législation que les démocrates de la Chambre commenceront à rédiger mercredi.

Schumer a déclaré que la réconciliation est une autre option, bien que la Maison Blanche se soit arrêtée avant de le dire.

Une telle voie refléterait la façon dont Biden a obtenu l’approbation de son plan de sauvetage COVID-19 en mars. Mais Manchin et Sinema n’ont pas dit s’ils soutiendraient la réconciliation pour adopter un paquet d’infrastructures. Manchin a mis en colère de nombreuses personnes à gauche au cours du week-end lorsqu’il a exclu de soutenir l’élimination de l’obstruction systématique.

« Il se peut bien qu’une partie du projet de loi qui sera adopté soit bipartite, et une partie passera par la réconciliation », a déclaré Schumer, « mais nous n’allons pas sacrifier la taille et l’audace de ce projet de loi. »

Schumer, Biden et la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, se sont chacun fixé un objectif d’été pour adopter un paquet d’infrastructures.

Les reporters Bart Jansen et Ledyard King ont contribué à ce rapport. Contactez Joey Garrison sur Twitter @joeygarrison.