Dans le dernier décret censé lutter contre les inégalités raciales, le président Joe Biden a ordonné au ministère de la Justice de ne pas renouveler les contrats avec les prisons privées – des institutions à but lucratif qui ont une sombre histoire aux États-Unis.

«C’est la première étape pour empêcher les entreprises de profiter d’une incarcération moins humaine et moins sûre comme le montrent les études», Biden a déclaré avant de signer le décret mardi. «Ce n’est que le début du plan de mon administration pour résoudre les problèmes systémiques de notre système de justice pénale.»

L’ancien président Barack Obama a prévu une suppression progressive des contrats fédéraux avec les prisons privées en 2016, une décision qui a été annulée un an plus tard par le premier procureur général de Donald Trump, Jeff Sessions. L’ordre de Biden ramène la politique fédérale à celle d’Obama.

Sur les deux millions de prisonniers estimés aux États-Unis, 130 000 détenus sont dans des établissements privés, dont environ 35 000 incarcérés sous des accusations fédérales, selon les chiffres du Bureau of Justice Statistics.

La détention externalisée peut être trouvée aussi loin dans les livres d’histoire que la guerre révolutionnaire, mais les prisons à but lucratif ont émergé dans leur forme actuelle dans les années 1980 lorsque Corrections Corporation of America (CCA), maintenant connue sous le nom de CoreCivic, a repris l’exploitation d’un établissement en Tennessee. Aujourd’hui, CoreCivic et son concurrent le plus proche, le groupe GEO, ont une capacité de près de 150000 lits combinés, et jusqu’à récemment étaient soutenus par certains des plus grands investisseurs de Wall Street, y compris Wells Fargo et Bank of America – tous deux cédés du secteur en 2019.

Des sociétés pénitentiaires privées ont été accusées d’encourager l’incarcération en faisant pression sur le gouvernement pour des peines plus sévères, et dans le tristement célèbre scandale « Cash for Kids », en payant directement deux juges pour envoyer des délinquants juvéniles dans leurs centres de détention. Human Rights Watch a constaté des conditions insalubres dans ces établissements, en particulier ceux qui hébergent des immigrants illégaux détenus.

L’ordre de Biden était l’un des nombreux émis mardi «Pour faire progresser l’équité raciale» – un terme nébuleux largement utilisé à la fois par Biden et le vice-président Kamala Harris dans les dernières étapes de la campagne 2020, et un terme pris par les conservateurs comme signifiant des politiques « d’action positive » injustes qui favorisent les minorités.

L’Amérique n’a jamais tenu sa promesse fondatrice d’égalité pour tous, mais nous n’avons jamais cessé d’essayer. Aujourd’hui, je vais prendre des mesures pour promouvoir l’équité raciale et nous rapprocher de ce syndicat plus parfait que nous avons toujours cherché à être. – Président Biden (@POTUS) 26 janvier 2021

Deux de ces ordres étaient largement symboliques: l’un soulignant l’engagement du gouvernement envers la souveraineté tribale amérindienne et l’autre «Condamner et dénoncer les préjugés et la discrimination anti-asiatiques.»

Le quatrième ordre du jour, cependant, marque un autre retour aux politiques des années Obama. L’ordonnance demande au ministère du Logement et du Développement urbain (HUD) d’envisager d’appliquer une politique de l’administration Obama de 2015 qui retenait le financement fédéral des autorités locales qui ne compilaient pas de bases de données raciales de propriétaires et s’efforçaient de diversifier leurs communautés.

Les conservateurs ont appelé les politiques « ingénierie sociale, » et le secrétaire du HUD de l’ancien président Trump, Ben Carson, l’a appelé « Irréalisable et finalement une perte de temps. » Trump a annulé la règle l’année dernière, disant «Toutes les personnes vivant dans leur style de vie de banlieue rêvent de ne plus être dérangées ni financièrement touchées par la construction de logements à loyer modique dans votre quartier.

Depuis son entrée en fonction, Biden a fait preuve de plus de souplesse dans son autorité exécutive que n’importe lequel de ses prédécesseurs. Les décrets de mardi portent à 40 le nombre de décrets signés par le démocrate. Trump, en revanche, n’en a émis que cinq lors de sa première semaine de mandat et 55 au cours de sa première année.

