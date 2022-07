Biden met fin à son projet de nommer un avocat anti-avortement soutenu par McConnell en tant que juge

La tradition du glissement bleu suivie par le Comité judiciaire du Sénat donne effectivement aux sénateurs de l’État d’origine un droit de veto sur la sélection des juges des tribunaux de district fédéraux pour leurs États.

“En examinant les candidats potentiels au tribunal de district, la Maison Blanche a appris que le sénateur Rand Paul ne renverrait pas de feuillet bleu sur Chad Meredith”, a déclaré Andrew Bates, un porte-parole de la Maison Blanche, dans un communiqué. “Par conséquent, la Maison Blanche ne nommera pas M. Meredith.”

Le résultat a laissé M. McConnell frustré et certains démocrates perplexes. Il a tiré le rideau sur un canal de communication arrière rarement discuté qui reste entre M. McConnell et M. Biden, qui étaient autrefois des partenaires de négociation au Sénat mais qui ont plus récemment eu peu à voir l’un avec l’autre alors que le républicain du Kentucky travaille à couler l’agenda du président démocrate.

Pourtant, M. McConnell a déclaré qu’il avait persuadé la Maison Blanche de lui faire une « faveur personnelle » en mettant un jeune conservateur sur le banc, pour être contrecarré par un collègue républicain.