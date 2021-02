Si les Yéménites et de nombreux autres se félicitent de cette décision, beaucoup partagent le sentiment qu’elle est venue des années trop tard et qu’il est peu probable qu’elle ait un effet rapide.

Mais jeudi, près de six ans après que l’Arabie saoudite et ses alliés arabes aient lancé une intervention militaire punitive dans le pays le plus pauvre du monde arabe, le président Biden a annoncé qu’il mettait fin au soutien américain à la guerre menée par l’Arabie saoudite au Yémen, y compris certaines ventes d’armes.

«Ce n’est pas comme si les opérations seraient suspendues demain à cause de cela», a déclaré Farea Al-Muslimi, chercheur associé à Chatham House, un groupe de recherche basé à Londres, qui se concentre sur le Yémen et le golfe Persique. «Les pays du Golfe ont déjà beaucoup d’armes, donc la décision est symbolique à bien des égards.»

Pour diverses autres raisons, il est peu probable que la décision de M. Biden laisse présager un arrêt brutal de la guerre, que les Nations Unies ont qualifiée de pire crise humanitaire au monde.

Les États-Unis avaient déjà réduit une grande partie de l’aide militaire qu’ils accordaient à la coalition dirigée par l’Arabie saoudite. Des années de bombardements saoudiens n’ont pas réussi à secouer les rebelles, connus sous le nom de Houthis, de leur emprise sur la capitale et le plus grand port du Yémen. Et des années de conflit ont brisé le Yémen, créant un certain nombre de conflits plus petits à l’intérieur du plus grand.

«Même si les armes sont déposées, il existe aujourd’hui des différends, des griefs, des tensions et des divisions profondément enracinés au Yémen et plus de 30 fronts de combats armés entre différentes factions», a déclaré Afrah Nasser, un chercheur yéménite à Human Rights Watch. «Il incombait aux États-Unis d’avoir une position ferme sur son rôle, mais nous avons besoin d’une approche globale pour mettre fin au conflit.»