Biden met en garde Poutine contre la menace de l’OTAN alors que la Russie annexe des régions ukrainiennes

Le président Joe Biden a vivement mis en garde le président russe Vladimir Poutine contre toute menace pour le territoire de l’OTAN alors que Poutine intensifie la guerre de son pays contre l’Ukraine.

“L’Amérique est parfaitement préparée avec nos alliés de l’OTAN pour défendre chaque centimètre carré du territoire de l’OTAN. Chaque centimètre carré”, a déclaré Biden à la Maison Blanche.

“Alors, M. Poutine, ne vous méprenez pas sur ce que je dis. Chaque pouce”, a déclaré Biden, quelques heures après que le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que son pays soumettait une demande “accélérée” pour rejoindre l’alliance militaire de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord.

“L’Amérique et ses alliés ne vont pas, permettez-moi de souligner cela, ne vont pas être intimidés par Poutine et ses paroles et menaces imprudentes”, a déclaré Biden.

“Il ne va pas nous faire peur et il ne nous intimide pas. Les actions de Poutine sont un signe qu’il se débat.”

Biden a également déclaré qu’il avait été en contact avec des alliés américains et a déclaré que les fuites du pipeline Nord Stream étaient intentionnelles.

“C’était un acte délibéré de sabotage et maintenant les Russes pompent notre désinformation, nos mensonges”, a déclaré Biden. “Nous allons travailler avec nos alliés pour découvrir exactement quoi, précisément ce qui s’est passé.”

“Sous ma direction, j’ai déjà commencé à aider nos alliés à renforcer la protection des infrastructures critiques, et au moment opportun, lorsque les choses se calmeront, nous enverrons des plongeurs pour savoir exactement ce qui s’est passé.”

Poutine plus tôt vendredi a cherché à justifier l’annexion illégale par la Russie de quatre régions de l’Ukraine sur la base de référendums au cours desquels les habitants de ces régions auraient approuvé la prise de contrôle. Les responsables occidentaux ont qualifié les votes de tromperie.

Peu de temps après, les États-Unis ont annoncé de nouvelles sanctions économiques contre des centaines de responsables et d’entités russes en réponse aux annexions du Kremlin.

Les sanctions visent plusieurs sociétés écrans en dehors de la Russie qui ont été créées cette année pour aider les principaux fournisseurs militaires russes à échapper aux sanctions auxquelles ils avaient déjà été confrontés. Les États-Unis ont également étendu les sanctions existantes contre les hauts responsables du Kremlin pour inclure leurs épouses et leurs enfants adultes.