Biden met en garde l’Iran sur ses ambitions nucléaires

Téhéran a répondu qu’il émettrait une “réponse dure et regrettable” à toute “erreur” de Washington

Le président américain Joe Biden a annoncé jeudi que Washington allait “utiliser tous les éléments de sa puissance nationale” pour empêcher l’Iran d’acquérir des armes nucléaires. Il a ajouté qu’il ne le fera pas “attendre pour toujours” pour un nouvel accord nucléaire avec Téhéran.

Jeudi, Biden et le Premier ministre israélien Yair Lapid ont signé à Jérusalem une déclaration commune sur la poursuite du partenariat stratégique de leurs deux pays. La déclaration affirmait la poursuite de l’aide militaire de Washington à Israël, saluait la normalisation du commerce d’Israël avec ses voisins arabes et s’engageait à “ne jamais permettre à l’Iran d’acquérir une arme nucléaire.”

Les Etats Unis « est prêt à utiliser tous les éléments de sa puissance nationale pour garantir ce résultat », la déclaration lue.

Lors d’une conférence de presse aux côtés de Lapid, Biden a déclaré que les États-Unis “n’attendraient pas indéfiniment” que l’Iran accepte ses demandes et revienne à l’accord nucléaire de 2015. Le Plan d’action global conjoint (JCPOA), qui a été signé par l’Iran, les États-Unis, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne en juillet 2015, a imposé des limites aux programmes nucléaires civils de Téhéran en échange d’un allègement limité des sanctions.

L’ancien président Donald Trump a unilatéralement retiré les États-Unis de l’accord en 2018, affirmant que l’Iran violait ses restrictions. L’Iran insiste sur le fait qu’il n’a jamais cherché à développer des armes nucléaires.

Les négociations pour relancer l’accord sont au point mort, les responsables américains affirmant que l’Iran ajoute des exigences supplémentaires, tandis que les Iraniens insistent sur le fait qu’il est de la responsabilité des États-Unis de revenir aux termes initiaux de l’accord, notamment en levant les sanctions de « retour en arrière » imposées. après le retrait de Trump en 2018.

Lapid a carrément rejeté la diplomatie lors du briefing de jeudi. “Les mots ne les arrêteront pas, Monsieur le Président”, il a dit à Biden. “La diplomatie ne les arrêtera pas.”

« La seule façon de les arrêter est de mettre une menace militaire crédible sur la table. Le régime iranien doit savoir que s’il continue à tromper le monde, il paiera un lourd tribut.

Le président iranien Ebrahim Raisi a répliqué avec ses propres mots durs après la rencontre de Biden et Lapid. “La grande nation iranienne n’acceptera aucune insécurité ou crise dans la région et Washington et ses alliés doivent savoir que toute erreur entraînera une réponse dure et regrettable de l’Iran”, a-t-il ajouté. il a dit.

“L’Iran islamique est plus fort que jamais et la puissance des Américains est plus faible que jamais”, Raisi a poursuivi, ajoutant que le régime de sanctions américaines contre l’Iran – surnommé le “pression maximale” campagne de l’administration Trump – “a échoué, mais ils répètent cette expérience.”