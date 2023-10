Biden met en garde l’Iran à propos de Gaza ; Israël forme un cabinet de guerre d’urgence

Par Jeff Mason, Maayan Lubell et Nidal al-Mughrabi

WASHINGTON/JÉRUSALEM/GAZA (Reuters) – Le président américain Joe Biden a mis en garde mercredi l’Iran contre toute implication dans le conflit entre Israël et le Hamas, craignant un conflit régional plus large, tandis que les dirigeants israéliens ont formé un cabinet de guerre d’urgence pour présenter un front uni.

Des avions israéliens ont pilonné la bande de Gaza pendant des jours en représailles à une attaque du week-end perpétrée par des militants palestiniens du Hamas qui ont violé la barrière frontalière entourant Gaza et saccagé les villes et les villages, tuant 1 200 personnes, en blessant plus de 2 700 et prenant de nombreux otages, a indiqué l’armée israélienne. dit.

Biden a envoyé son plus haut diplomate, Antony Blinken, au Moyen-Orient pour montrer le soutien durable de Washington à Israël, chercher à obtenir la libération des captifs, y compris des Américains, et empêcher qu’une guerre plus large n’éclate.

S’adressant à une table ronde des dirigeants de la communauté juive à Washington, Biden a déclaré que son déploiement de navires et d’avions militaires plus près d’Israël devrait être considéré comme un signal adressé à l’Iran, qui soutient les groupes islamistes du Hamas et du Hezbollah libanais.

« Nous avons dit clairement aux Iraniens : soyez prudent », a déclaré Biden.

L’Iran savait probablement que les militants du Hamas préparaient des « opérations contre Israël », mais les premiers rapports des services de renseignement américains ont montré que certains dirigeants iraniens étaient surpris par l’attaque sans précédent du groupe depuis Gaza, ont indiqué mercredi des sources américaines.

Blinken devait arriver en Israël jeudi et se rendra également en Jordanie. Il n’était pas prévu qu’il se rende en Cisjordanie occupée par Israël, où il rencontre habituellement le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas.

LE HAMAS « CESSERA D’EXISTER », DÉCLARE LE CHEF DE LA DÉFENSE ISRAÉLIENNE

Les médias affiliés au Hamas ont déclaré mercredi que sept personnes avaient été tuées par des frappes aériennes israéliennes contre des maisons à Khan Younis, dans le sud de Gaza.

Le ministère de la Santé de Gaza affirme que les bombardements punitifs des avions de combat israéliens ont tué 1 100 personnes et en ont blessé plus de 5 000. Quelque 535 bâtiments résidentiels ont été détruits, laissant environ 250 000 personnes sans abri, ont indiqué des responsables du Hamas.

La plupart des personnes déplacées se trouvaient dans des abris désignés par l’ONU, d’autres se blottissaient dans des rues détruites.

Israël a déployé des formations de chars et de véhicules blindés près de Gaza en préparation éventuelle d’une offensive terrestre contre l’enclave côtière dirigée par le Hamas.

Israël a retiré les colons juifs et les troupes israéliennes de Gaza en 2005 après 38 ans d’occupation. Le blocus israélien depuis que le Hamas a pris le pouvoir dans l’enclave en 2007 a créé des conditions que les Palestiniens jugent intolérables.

« Nous allons effacer de la surface de la terre cette chose appelée Hamas, ISIS-Gaza », a déclaré mercredi le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant, comparant le Hamas au groupe État islamique. « Cela cessera d’exister. »

Biden a déclaré qu’il s’était à nouveau entretenu avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu mercredi, leur quatrième conversation ces derniers jours, et lui avait dit qu’Israël devrait suivre les règles de la guerre dans sa réponse contre le Hamas.

Washington a déclaré qu’il discutait avec Israël et l’Egypte de la possibilité d’un passage sûr pour les civils de Gaza, alors que la nourriture est rare.

Lorsqu’on lui a demandé si Washington avait plaidé pour qu’Israël fasse preuve de retenue dans sa réponse, Blinken a déclaré avant de partir qu’Israël respectait le droit international et faisait des efforts pour éviter les pertes civiles.

« Nous savons qu’Israël prendra toutes les précautions possibles, comme nous le ferions, et encore une fois, c’est ce qui nous distingue du Hamas et des groupes terroristes qui se livrent aux activités les plus odieuses », a déclaré Blinken.

« NOUS SOMMES TOUS DES SOLDATS D’ISRAËL »

Les dirigeants israéliens ont formé mercredi un gouvernement d’unité, promettant de mettre de côté les divisions politiques amères pour se concentrer sur la lutte contre le Hamas.

L’ancien ministre de la Défense Benny Gantz, leader de l’opposition centriste, s’est exprimé en direct à la télévision israélienne aux côtés de Netanyahu et du ministre de la Défense Gallant après avoir formé un cabinet de guerre entièrement axé sur le conflit.

« Notre partenariat n’est pas politique, c’est un destin partagé », a déclaré Gantz. « En ce moment, nous sommes tous des soldats d’Israël. »

Netanyahu a déclaré que le peuple d’Israël et ses dirigeants étaient unis. « Nous avons mis de côté toutes nos divergences car le sort de notre Etat est en jeu », a-t-il déclaré.

Le Parti de l’unité nationale de Gantz, qui s’est farouchement opposé aux réformes judiciaires proposées par la coalition de droite de Netanyahu, a déclaré qu’il ne promouvrait aucune politique ou loi sans rapport pendant la durée des combats.

Israël a placé Gaza sous « siège total » pour empêcher la nourriture et le carburant d’arriver à l’enclave de 2,3 millions de personnes, dont beaucoup sont pauvres et dépendantes de l’aide. Les médias du Hamas ont déclaré mercredi que l’électricité avait été coupée après que l’unique centrale électrique ait cessé de fonctionner.

Alors que les secouristes palestiniens étaient débordés, d’autres personnes dans la bande côtière surpeuplée cherchaient des corps dans les décombres.

« Je dormais ici quand la maison s’est effondrée sur moi », a pleuré un homme alors que lui et d’autres utilisaient des lampes de poche dans les escaliers d’un immeuble touché par des missiles pour trouver toute personne coincée.

(Reportage de Jeff Mason, Humeyra Pamuk, Jarrett Renshaw, Rami Ayyub et Simon Lewis à Washington, Maayan Lubell et Emily Rose à Jérusalem, et Nidal al-Mughrabi à Gaza ; écrit par Simon Lewis ; édité par Howard Goller)