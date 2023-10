Biden met en garde Israël contre « l’occupation » de Gaza

L’armée israélienne doit éliminer le Hamas, mais poursuivre l’occupation de Gaza serait une « grave erreur », selon le président américain

Le président américain Joe Biden a déclaré qu’il ne soutenait aucune occupation israélienne à long terme de la bande de Gaza, mais estimait que l’armée israélienne « entrer » et « éliminer les extrémistes » serait un « exigence nécessaire » garantir la sécurité de l’État juif.

Le dirigeant américain s’est engagé à fournir à Israël « tout ce dont ils ont besoin » pour éliminer les militants du Hamas dans la bande de Gaza, mais ne s’attend pas à ce que les troupes américaines se joignent à des opérations de combat.

«Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Israël possède l’une des meilleures forces combattantes du pays. Je vous garantis que nous allons leur fournir tout ce dont ils ont besoin », Biden a déclaré dimanche dans une interview avec CBS 60 Minutes.

L’armée israélienne a déclaré ce week-end qu’elle terminait les préparatifs d’un « opérations terrestres importantes » qui comprendra un « attaque conjointe et coordonnée depuis les airs, la mer et la terre » à Gaza. Le dirigeant américain a exprimé l’espoir que « Les Israéliens feront tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter le massacre de civils innocents. »

Cependant, Biden a insisté sur le fait qu’il existe un « différence fondamentale » entre les civils israéliens tués par les militants du Hamas et les Palestiniens mourant lors des frappes aériennes de représailles.

« Israël s’en prend à un groupe de personnes qui se sont livrées à une barbarie qui a autant de conséquences que l’Holocauste. Et donc je pense qu’Israël doit réagir. Ils doivent s’en prendre au Hamas. a déclaré le dirigeant américain, exprimant l’espoir que « Les Israéliens feront tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter le massacre de civils innocents. »

Israël a occupé Gaza pendant la guerre des Six Jours avec l’Égypte, la Jordanie et la Syrie en 1967, et l’a occupé pendant près de 40 ans jusqu’en 2005, date à laquelle il a retiré ses troupes et ses colons, tout en conservant le contrôle total de ses frontières. En 2006, le Hamas a remporté les élections législatives palestiniennes et a pris le contrôle administratif de l’enclave. Depuis lors, le groupe s’est engagé dans plusieurs affrontements violents avec Israël, déclenchant de sévères représailles, mais aucune n’est comparable à la dernière brutalité.

Lorsqu’on lui a demandé s’il soutiendrait un autre « Occupation israélienne de Gaza à ce stade » Biden a dit qu’il pensait que ce serait le cas « une grosse erreur. »

« Je pense que… ce serait une erreur… qu’Israël occupe… Gaza à nouveau », il a dit. « Mais y entrer… mais éliminer les extrémistes, le Hezbollah est au nord et le Hamas au sud, est une condition nécessaire. »

Les États-Unis ont envoyé une deuxième armada de porte-avions en Méditerranée orientale, cherchant à faire pression sur l’Iran, le Hezbollah au Liban et d’autres forces pro-palestiniennes pour qu’ils restent en dehors de la guerre entre Israël et Gaza. Cependant, malgré les spéculations de nombreux responsables américains sur l’implication possible de l’Iran dans le raid meurtrier mené par des militants du Hamas contre Israël, Biden a reconnu que « à ce point » il y a « aucune preuve claire » que Téhéran était au courant ou avait aidé le Hamas à planifier l’attaque.