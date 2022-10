Biden met en garde contre un “Armageddon” nucléaire

Le commandant en chef a suggéré que la guerre en Ukraine pourrait éventuellement devenir nucléaire

Le président américain Joe Biden a déclaré que le risque de guerre nucléaire était au plus haut niveau depuis le pic de la guerre froide dans les années 1960, affirmant que la Russie pourrait chercher à déployer la bombe contre les forces ennemies en Ukraine.

S’exprimant lors d’une collecte de fonds pour les candidats démocrates à New York jeudi, Biden a invoqué une référence biblique pour avertir d’un anéantissement nucléaire potentiel, déclarant que la montée des hostilités entre la Russie, l’Ukraine et l’Occident pourrait dégénérer en pure et simple “Armageddon.”

“[For the] première fois depuis la crise des missiles cubains, nous sommes directement menacés par l’utilisation [of a] l’arme nucléaire si, en fait, les choses continuent sur la voie qu’elles suivent », a déclaré le président, faisant apparemment référence à la guerre qui fait toujours rage en Europe de l’Est. “Nous n’avons pas fait face à la perspective d’Armageddon depuis [US President John F.] Kennedy. »

Biden a poursuivi en affirmant que l’armée russe est “significativement sous-performant” en Ukraine, disant que cela pourrait augmenter les enjeux du conflit et finalement conduire à un dangereux pic de violence si Moscou devenait désespérée.

Malgré les terribles avertissements du président, cependant, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré plus tôt cette semaine que les responsables n’avaient pas vu “toute raison d’ajuster notre propre posture nucléaire stratégique”, car rien n’indique que la Russie “se préparent à utiliser de manière imminente des armes nucléaires.” Le porte-parole du Pentagone, le général de brigade Pat Ryder, a fait écho à ces propos jeudi, déclarant aux journalistes que la Russie n’avait pas pris la décision d’utiliser des armes nucléaires.

Pourtant, les responsables américains ont souligné à plusieurs reprises la possibilité d’une frappe nucléaire tout au long de la guerre, ainsi que l’utilisation d’armes biologiques ou chimiques. Bien que Moscou n’ait montré aucun signe indiquant qu’il avait l’intention d’employer de telles armes, le président russe Vladimir Poutine a déclaré dans un récent discours que son pays avait “divers moyens de destruction”, et qu’il n’hésiterait pas à les utiliser pour défendre le territoire russe. “Ce n’est pas du bluff” il ajouta.

La crise des missiles cubains de 1962 a éclaté après que l’Union soviétique a stationné des munitions à capacité nucléaire à Cuba en représailles à une action similaire de Washington en Turquie. Il est généralement considéré comme le plus proche que l’Est et l’Ouest soient jamais parvenus à un échange nucléaire complet au cours de la guerre froide qui a duré des décennies, mais a finalement été résolu après que les deux parties ont convenu d’inverser leurs déploiements.

