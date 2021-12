Biden met en garde contre «l’hiver de la mort» pour les non vaccinés alors qu’Omicron se propage

Le président américain Joe Biden a exhorté les Américains à obtenir des rappels et les sceptiques à l’égard des vaccins à intensifier et à se faire piquer.

Comme la Maison Blanche l’a indiqué, l’administration n’avait pas l’intention de prendre des mesures restrictives spécifiques mais se concentrerait plutôt sur la vaccination.



Les États-Unis, pays le plus durement touché au monde, font actuellement en moyenne 1 150 décès dus au Covid-19 par jour.



Le président américain Joe Biden a mis en garde jeudi contre un « hiver de maladies graves et de décès » pour les personnes non vaccinées contre Covid-19, alors que le G7 a qualifié la variante Omicron de plus grande menace pour la santé publique mondiale.

Les mots durs sont venus alors que la Grande-Bretagne a vu plus de 88 000 infections à Covid-19, un deuxième nombre quotidien record consécutif, incitant la France à imposer de nouvelles limites « drastiques » aux voyages au Royaume-Uni.

Les scientifiques ne savent toujours pas à quel point la variante hautement mutée d’Omicron est dangereuse, mais les premières données suggèrent qu’elle peut être plus résistante aux vaccins et est plus transmissible que la variante Delta.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré plus tôt cette semaine que la souche avait été signalée dans 77 pays et s’était « probablement » propagée à la plupart des pays sans être détectée à un taux plus élevé que toute variante précédente du virus.

Les pays du monde entier ont commencé à déconseiller les voyages à l’étranger tout en intensifiant les restrictions nationales pour lutter contre Omicron et en renforçant les efforts de vaccination.

Le G7 a qualifié jeudi la variante de « plus grande menace actuelle pour la santé publique mondiale », affirmant que son émergence signifiait qu’il était « plus important que jamais » pour les pays de coopérer étroitement et de partager des données.

Lors d’une réunion organisée par le président du groupe britannique, les ministres de la Santé des pays ont souligné « l’importance croissante des campagnes de rappel et des tests réguliers », selon un communiqué.

L’avertissement de Biden concernant l’hiver est venu alors qu’il exhortait les Américains qui ont déjà reçu deux injections à obtenir des rappels, et les sceptiques quant aux vaccins à intensifier et à se faire piquer.

« La seule vraie protection est de se faire vacciner », a-t-il déclaré, la Maison Blanche déclarant que l’administration n’avait pas l’intention de prendre des mesures restrictives spécifiques mais se concentrerait plutôt sur la vaccination.

« Les outils dont nous disposons, nous le savons, fonctionnent », a déclaré la porte-parole adjointe de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre.

Elle a ajouté:

Nous allons juste continuer à avancer… pour faire vacciner et booster les Américains.

Les États-Unis, pays le plus durement touché au monde, enregistrent actuellement en moyenne 1 150 décès dus au Covid-19 par jour, selon les chiffres des Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Au cours des deux premières semaines de décembre, le nombre quotidien moyen de cas d’infection a augmenté de 35% aux États-Unis.

Les soucis de Noël britanniques



C’est cependant de l’autre côté de l’Atlantique que l’ampleur de la menace s’est fait sentir le plus fort, même si la Grande-Bretagne n’a pas imposé de limites formelles à la socialisation alors que le gouvernement attend de nouvelles preuves de la gravité d’Omicron.

L’année dernière, les célébrations de Noël ont été considérablement réduites après que la variante Alpha a balayé le pays.

Les Britanniques espéraient que cette année serait différente, mais les cas ont de nouveau atteint des niveaux records.

On craint maintenant que la variante ne submerge les hôpitaux pendant la saison des fêtes, et de nombreux Britanniques se démènent pour changer leurs plans.

La reine Elizabeth II a annulé son déjeuner familial traditionnel d’avant Noël la semaine prochaine par mesure de précaution, bien que le Premier ministre Boris Johnson ait déclaré que de tels rassemblements pouvaient toujours avoir lieu.

La Premier League a reporté jeudi six autres matchs de football, bien qu’elle ait déclaré qu’elle avait l’intention de « poursuivre son calendrier de matches actuel dans la mesure du possible en toute sécurité ».

Avec l’explosion du nombre de cas en Grande-Bretagne, la France a interdit jeudi tous les voyages non essentiels à destination et en provenance du Royaume-Uni.

A partir de 23h00 GMT vendredi, les voyageurs auront besoin « d’une raison essentielle pour se rendre ou venir du Royaume-Uni, à la fois pour les personnes non vaccinées et vaccinées… Les gens ne peuvent pas voyager pour des raisons touristiques ou professionnelles ».

Le Canada a également exhorté ses citoyens à éviter les voyages à l’étranger pendant les vacances de Noël, le ministre de la Santé Jean-Yves Duclos déclarant que la variante Omicron « nous fait craindre le pire ».

« Plus de coordination »

Le risque Omicron s’est également frayé un chemin dans une réunion au sommet de l’UE à Bruxelles jeudi, avec des prédictions que la variante pourrait devenir dominante dans le bloc dès le mois prochain.

Mais les dirigeants ont du mal à forger une approche unie pour arrêter la propagation.

Omicron est « évidemment une préoccupation importante, en termes de capacité de cette variante à se propager rapidement et à créer une pression sur nos sociétés et nos systèmes de santé », a déclaré le Premier ministre irlandais Micheal Martin aux journalistes à Bruxelles.

« Donc, aujourd’hui, nous allons rechercher une plus grande coordination sur un certain nombre de fronts », a-t-il déclaré.

Le gouvernement espagnol a déclaré entre-temps que les boosters seront bientôt disponibles pour toutes les personnes âgées de 40 ans et plus, contre 65 ans et plus actuellement.

Les régulateurs européens des médicaments ont approuvé jeudi la pilule Covid-19 de Pfizer pour une utilisation d’urgence par les États membres aux prises avec la nouvelle vague de coronavirus.