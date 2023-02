Biden met en garde contre les plans du GOP pour Medicare et les réductions de la sécurité sociale

WASHINGTON (AP) – Lorsque le président Joe Biden a suggéré que les républicains voulaient réduire l’assurance-maladie et la sécurité sociale, les hurlements de protestation du GOP lors de son discours sur l’état de l’Union ont montré un revirement apparent frappant pour le parti qui a construit une marque pendant des années en essayant de faire juste ce.

Biden n’est pas sur le point de laisser les républicains partir facilement et d’oublier cette histoire.

Le dossier va des idées du président George W. Bush sur la privatisation de la sécurité sociale au plan de refonte radicale de l’assurance-maladie du président de la Chambre Paul Ryan à l’idée de l’actuel sénateur Rick Scott de permettre à ces programmes fédéraux et à d’autres de « prendre fin ».

Alors que les négociations budgétaires avancent, attendez-vous à ce que la longue histoire des efforts du GOP pour réduire les programmes de droits populaires pour les personnes âgées reste une arme politiquement puissante que la Maison Blanche a l’intention d’utiliser.

“Ils n’aimaient certainement pas que je les appelle”, a déclaré Biden mercredi à propos de son discours qui avait provoqué le chahut des républicains la nuit précédente.

Il s’est dirigé vers le champ de bataille politique du Wisconsin, domicile du sénateur républicain Ron Johnson, qui a proposé de forcer le Congrès à autoriser chaque année des dépenses pour la sécurité sociale.

S’exprimant dans un centre de formation syndicale à DeForest, Biden a sorti une copie des propositions de campagne de Scott et a cité Johnson ainsi que le sénateur républicain Mike Lee de l’Utah pour avertir que les républicains cibleraient la sécurité sociale et l’assurance-maladie.

Se référant aux fortes objections du GOP à l’état de l’Union, il a déclaré: “Quand je les ai appelés hier soir, on aurait dit qu’ils avaient accepté de retirer ces coupes de la table.”

“Eh bien, j’espère bien que c’est vrai,” dit-il. « Je le croirai quand je le verrai.

Le changement politique parmi les républicains se produit en temps réel, aidant à définir les paramètres des négociations budgétaires alors que Biden et le Congrès tentent de proposer un plan pour augmenter le plafond de la dette du pays avant la date limite d’été.

Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, a insisté sur le fait que les coupes dans l’assurance-maladie et la sécurité sociale étaient “hors de propos” – et de nombreux républicains de la Chambre et du Sénat ont convenu avec véhémence lors du discours sur l’état de l’Union de Biden, certains criant “menteur!” comme il l’a laissé entendre, ils proposaient des réductions.

Mais on ne sait pas ce que les républicains exigeront au lieu de réductions des droits alors qu’ils tirent parti des négociations à venir pour obtenir des réductions des dépenses fédérales. Ils disent qu’ils veulent mettre le gouvernement sur la voie d’un budget équilibré, mais c’est un défi de taille, voire impossible, sans des coupes douloureuses ailleurs – dans la défense ou d’autres comptes nationaux que Washington n’a pas été en mesure de faire.

La Maison Blanche a insisté pour que les républicains rendent publics leurs plans budgétaires pour que les Américains puissent en juger par eux-mêmes. Ce n’est pas encore arrivé.

“Plus besoin de dire une chose et d’en faire une autre”, a déclaré Karine Jean-Pierre, attachée de presse de la Maison Blanche. “Voyons exactement ce qu’ils veulent faire.”

Les efforts visant à stopper la croissance explosive des programmes fédéraux de filet de sécurité pour les Américains âgés ont agité et stagné pendant des années, en particulier à mesure que la population du pays vieillit et que de plus en plus d’argent est nécessaire pour consolider l’assurance-maladie et la sécurité sociale.

Les dépenses obligatoires pour les programmes ont représenté environ 2,1 billions de dollars au cours de l’exercice 2022, qui s’est terminé le 30 juin dernier – une part importante du budget fédéral de 5,8 billions de dollars du pays. Les deux fonds sont sur la bonne voie pour l’insolvabilité et la dette du pays grimpe, dépassant déjà la limite de 31 000 milliards de dollars.

En 2005, le président Bush a lancé une proposition visant à privatiser partiellement la sécurité sociale, le programme de revenu de retraite destiné principalement aux personnes âgées. En 2010, les républicains ont pris le contrôle de la Chambre et ont élevé le président du budget de la Chambre, Ryan, l’architecte d’une proposition de Medicare visant à passer à une option d’assurance privée, pour être le candidat à la vice-présidence du parti en 2012. Plus récemment, Scott, chef de la branche de campagne du Sénat GOP, a présenté ses propres plans de refonte des systèmes de droits pour les Américains plus âgés.

Biden s’est rapidement concentré sur la proposition de Scott lorsque le sénateur l’a présentée pour la première fois il y a plus d’un an, l’utilisant pour dépeindre les républicains comme extrêmes. Les responsables de la Maison Blanche attribuent à cela le fait d’avoir aidé les démocrates à conserver le Sénat lors des élections de mi-mandat de l’automne dernier. C’est un plan de match que le président semble impatient de déployer à nouveau alors qu’il se prépare pour une candidature à la réélection en 2024.

« Politiquement, c’était un génie de marquer le parti avec cette idée que ce parti veut supprimer la sécurité sociale », a déclaré William Arnone, directeur général de l’Académie nationale des assurances sociales, une organisation de défense de la sécurité sociale. “La réaction des républicains dans la salle est qu’ils ne veulent rien avoir à faire avec cette idée.”

Le plan en 12 points de Scott appelle à l’extinction de toutes les lois fédérales sur les dépenses dans cinq ans, sous réserve de votes au Congrès qui pourraient préserver les programmes.

“Si une loi vaut la peine d’être respectée, le Congrès peut la voter à nouveau”, déclare le site Web de Scott’s Rescue America.

Scott a déclaré dans une réponse écrite au discours du président sur l’état de l’Union que pour Biden “suggérer que cela signifie que je veux réduire la sécurité sociale ou l’assurance-maladie est un mensonge et une décision malhonnête”.

« Pense-t-il que j’ai également l’intention de me débarrasser de la marine américaine ? Ou la patrouille frontalière ? Ou le contrôle du trafic aérien, peut-être ? » Scott a demandé dans la déclaration. “C’est le genre de faux, gotcha BS que les gens détestent à Washington. Je n’ai jamais préconisé de couper la sécurité sociale ou l’assurance-maladie et je ne le ferais jamais.

Les idées du coucher du soleil de Scott ont une suite parmi certains républicains au Congrès, mais en même temps, le Parti républicain se dirige vers ce qui semble être une réticence du public à toucher aux programmes de droits.

Le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, a éloigné le parti des idées de Scott, et le républicain de Floride a perdu une tentative interne du parti d’évincer McConnell de la direction après les élections de mi-mandat de 2022.

Le sénateur Mitt Romney de l’Utah, le candidat présidentiel du parti en 2012 qui a choisi Ryan comme colistier, propose une «loi sur la fiducie» bipartite qui créerait une «commission de sauvetage» pour les fonds fiduciaires menacés du pays avec pour mandat de proposer une législation. cela prolongerait leur solvabilité à long terme.

Le plan de Romney, qui gagne du terrain parmi les républicains et les démocrates, rappelle la Commission nationale bipartisane sur la responsabilité et la réforme fiscales de 2010, également connue sous le nom de commission Bowles-Simpson. Dirigé par deux anciens législateurs démocrate et républicain. il a proposé l’une des révisions les plus radicales à ce jour des programmes de droits et de budget de la nation.

Ces recommandations se sont avérées politiquement toxiques et l’administration Obama a rapidement pris ses distances, tout comme de nombreux membres du Congrès.

Lors de la dernière remise des gaz du plafond de la dette, en 2011, Biden, en tant que vice-président d’Obama, a aidé à négocier des accords pour atténuer l’impasse. Parmi les idées ? Un « Super Comité » bipartite pour proposer des coupes budgétaires.

Il n’a pas non plus été en mesure de rester politiquement en place et les coupes n’ont jamais été pleinement mises en place.

Lisa Mascaro, Zeke Miller et Fatima Hussein, Associated Press