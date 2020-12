«À l’heure actuelle, nous n’obtenons tout simplement pas toutes les informations dont nous avons besoin de l’administration sortante dans les domaines clés de la sécurité nationale. Ce n’est rien de moins que de l’irresponsabilité, à mon avis », a déclaré Biden.

Il a averti que son équipe avait besoin d’une « visibilité totale » dans le processus budgétaire du ministère de la Défense « pour éviter la confusion ou les mouvements de rattrapage que nos adversaires pourraient essayer d’exploiter ». Il a également déclaré qu’ils « avaient besoin d’une image claire de nos forces armées dans le monde et de nos opérations pour dissuader nos ennemis ».

Les commentaires de Biden sont intervenus après avoir été informé par des membres de ses équipes et conseillers en matière de sécurité nationale et de défense, y compris ses candidats au poste de secrétaire d’État à la Défense et à la Sécurité intérieure, ainsi que son nouveau conseiller à la sécurité nationale. Le président élu a déclaré que son équipe avait constaté que les agences « essentielles à notre sécurité avaient subi d’énormes dommages » pendant le mandat du président Donald Trump.

« Beaucoup d’entre eux ont été érodés en personnel, en capacités et en moral », a-t-il déclaré. « Tout cela rend plus difficile pour notre gouvernement de protéger le peuple américain, de défendre nos intérêts vitaux dans un monde où les menaces évoluent constamment et nos adversaires s’adaptent constamment. »

Trump a toujours refusé d’autoriser une élection qu’il a perdue par plus de 7 millions de voix, et son administration n’a autorisé la coopération officielle avec l’équipe de transition de Biden que le 23 novembre, quelques semaines après l’élection. Biden et ses collaborateurs avaient alors averti que le retard entravait leur capacité à créer leur propre plan de déploiement de vaccins, mais ont depuis déclaré que la collaboration dans ce domaine et d’autres problèmes liés au COVID-19 s’était améliorée.

La semaine dernière, cependant, Biden lui-même a déclaré que le ministère de la Défense « ne nous informera même pas de beaucoup de choses » et a donc suggéré qu’il ne comprenait pas pleinement l’étendue du récent cyber-piratage qui a percé de nombreux systèmes gouvernementaux. .

Lundi, Biden a déclaré que son équipe recueillait toujours des informations sur l’étendue du piratage informatique, mais a décrit la nécessité de « moderniser » les défenses américaines pour dissuader de futures attaques de ce type « , au lieu de continuer à investir dans des systèmes hérités. qui sont conçues pour faire face aux menaces du passé. «

Les responsables du Pentagone ont repoussé la caractérisation par Biden de la division entre le ministère de la Défense et l’équipe de Biden. Le secrétaire à la Défense par intérim, Christopher Miller, a déclaré dans un communiqué que le ministère avait mené 164 entretiens avec plus de 400 fonctionnaires et fourni plus de 5 000 pages de documents, ce qui est « bien plus que ce qui avait été initialement demandé par l’équipe de transition de Biden ».

Miller a également déclaré que son équipe continuerait de planifier des réunions pour les semaines restantes de la transition et de «répondre à toutes les demandes d’informations à notre portée».

Biden a également longuement parlé de la nécessité de reconstruire les alliances mondiales, qui, selon lui, étaient nécessaires pour lutter contre le changement climatique, lutter contre la pandémie de COVID-19 et se préparer aux futures épidémies et faire face au monde menace croissante de la Chine.

«Pour le moment, il y a un énorme vide. Nous devrons regagner la confiance d’un monde qui en est venu à trouver des moyens de travailler autour de nous ou sans nous », a-t-il déclaré.

Trump a mis en œuvre une politique étrangère «Amérique d’abord» qui a poussé les États-Unis à se retirer des alliances et traités mondiaux de longue date. L’administration Trump a réduit le financement de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, s’est retirée de l’Organisation mondiale de la santé et des accords de Paris sur le climat.

Le changement de diplomatie internationale a également provoqué un exode de personnel des principales agences, telles que le Département d’État. Trump lui-même a eu une relation litigieuse avec la communauté du renseignement, critiquant les conclusions selon lesquelles la Russie a interféré avec les élections de 2016 pour renforcer sa candidature. Et encore d’autres agences de sécurité nationale ont été confrontées à des réductions de personnel et à un leadership instable pendant le mandat de Trump, car le président a souvent licencié ses chefs de département avec peu de préavis, laissant souvent des départements avec des secrétaires intérimaires ou des postes vacants à leurs postes de responsabilité.

La situation a laissé ce que les experts considèrent comme une crise morale majeure au sein du gouvernement fédéral, et Biden a déclaré lundi que « la reconstruction de l’ensemble de notre politique étrangère et de nos outils de sécurité nationale est le principal défi » auquel lui et les États-Unis sont confrontés. a élu le vice-président Kamala Harris. lors de leur entrée en fonction le 20 janvier.