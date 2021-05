Biden met en garde contre les achats de panique

WASHINGTON – Le président Joe Biden a mis en garde jeudi les Américains contre la tentation de commencer à «paniquer» du carburant à la suite d’une cyberattaque de ransomware sur Colonial Pipeline, qui a paralysé les systèmes de distribution de gaz dans les États du sud-est.

Biden a également averti les fournisseurs de carburant des États concernés de ne pas arnaquer les clients.

« Ne paniquez pas », a déclaré Biden dans un discours à la Maison Blanche. « Je sais que voir des conduites aux pompes ou aux stations-service sans essence peut être extrêmement stressant. Mais c’est une situation temporaire. »

« Ne consommez pas plus d’essence que nécessaire dans les prochains jours », a déclaré le président. « L’approvisionnement en essence est de retour en ligne et les achats de panique ne feront que ralentir le processus. »

Biden a alors averti les stations-service: « N’essayez pas de profiter des consommateurs pendant cette période. » Il a promis de travailler avec les gouverneurs pour aider à arrêter les prix abusifs partout où ils se produisent.

« Personne ne devrait utiliser cette situation à des fins financières », a déclaré le président.

Colonial reprise des opérations mercredi après-midi, mais a déclaré que le calendrier de livraison ne reviendrait pas à la normale avant plusieurs jours.

La secrétaire à l’Énergie de Biden, Jennifer Granholm, a tweeté jeudi matin que le redémarrage de Colonial Pipeline « s’est bien passé du jour au lendemain » et que « cela devrait signifier que les choses reviendront à la normale d’ici la fin du week-end ».

Mais l’analyste gazier Patrick De Haan a prédit que les États du centre de l’Atlantique pourraient continuer à connaître des pénuries à la pompe à essence pour la semaine prochaine, tandis que l’offre rattraperait la demande.

Les remarques de Biden interviennent un jour après le président signé un décret mandatant des changements importants aux normes de cybersécurité du gouvernement, visant à renforcer les cyberdéfenses du pays dans les secteurs critiques de l’économie.

L’ordonnance du président crée des exigences de rapport plus strictes pour les entreprises ciblées par des cyberattaques, comme Colonial Pipeline, en particulier si l’entreprise interagit avec les systèmes informatiques du gouvernement.

L’ordonnance appelle également le gouvernement fédéral et le secteur privé à travailler ensemble pour lutter contre les «cyber-campagnes malveillantes persistantes et de plus en plus sophistiquées».

Les dernières mesures prises par l’administration Biden représentent ce que la Maison Blanche dit être une mobilisation gouvernementale à grande échelle pour répondre à la crise, qui a commencé lorsque Colonial Pipeline a informé les agences fédérales vendredi dernier qu’il avait été la cible d’une attaque de ransomware.

L’assaut a forcé la société à fermer environ 5500 miles de pipeline, ce qui a perturbé près de la moitié de l’approvisionnement en carburant de la côte Est du pays.

L’attaque contre Colonial Pipeline a été attribuée à un groupe de hackers appelé DarkSide, un groupe organisé de hackers mis en place selon le modèle commercial «ransomware as a service». Cela signifie que les pirates de DarkSide développent et commercialisent des outils de piratage de ransomware, et les vendent à d’autres criminels qui mènent ensuite des attaques.

On pense que DarkSide opère depuis la Russie, mais la Maison Blanche a déclaré qu’elle n’avait jusqu’à présent aucune preuve que l’attaque était parrainée par l’État ou dirigée par le Kremlin.

– Pippa Stevens de CNBC a contribué à ce rapport.